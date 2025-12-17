Fizetőssé válhat a posztolás a Facebookon

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

A közösségi médiaóriás december 10. környékén kezdte el világszerte értesíteni a felhasználókat az új irányelvekről. Az eddig ismert információk alapján azok a Facebook-felhasználók, akik nem rendelkeznek Meta Verified előfizetéssel,

havonta legfeljebb két olyan bejegyzést oszthatnak meg organikus módon a hírfolyamukban, amely külső weboldalra mutató hivatkozást tartalmaz.

Aki ennél több linkes posztot szeretne közzétenni, annak fizetős előfizetésre lesz szüksége.

A korlátozás alól ugyanakkor több kivétel is létezik. A tervezett szabályozás nem érinti a hozzászólásokban elhelyezett hivatkozásokat, a támogatott linkeket, valamint azokat az URL-eket, amelyek a Meta saját platformjaira – például a Facebookra, az Instagramra vagy a WhatsAppra – irányítják a látogatókat. Szintén mentesülnek a korlátozás alól a privát üzenetekben küldött linkek.

Az intézkedés elsősorban az üzleti célú Facebook-jelenléteket célozza: a vállalati oldalakat, valamint azokat a személyes profilokat, amelyeket tulajdonosaik professzionális módban üzemeltetnek.

A hagyományos, magáncélú felhasználói profilokra az előzetes várakozások szerint nem terjed ki az új szabályozás.

A lépés hátterében feltehetően kettős motiváció áll. Egyrészt a Meta növelni kívánja előfizetéses szolgáltatásából származó bevételeit, másrészt a vállalat arra törekszik, hogy a felhasználók minél több időt töltsenek saját platformjain belül, és a lehető legkevesebbszer navigáljanak át külső weboldalakra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images