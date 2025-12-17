Kritikus határidő közeleg: ezt a dátumot minden befektető írja fel magának

Idén sem mindegy, hogy meddig indítunk megtakarítást vagy fizetünk be a számlánkra, ha élnénk az éves adójóváírással – hívják fel a figyelmet a Grantis szakértői, akik most a konkrét határidőket is összegyűjtötték.
A biztosítók és pénztárak többsége még az év utolsó napjaiban is fogadja a nyugdíjcélú megtakarításokkal kapcsolatos szerződéseket, belépési nyilatkozatokat és a befizetéseket az adójóváíráshoz.
Vannak viszont olyan pénzintézetek is, amelyek korábban zárnak – figyelmeztet a tanácsadó cég.
A pénztárak befizetései határidői az alábbi táblázatban olvashatók:
A biztosítók ügyfeleinek pedig az alábbi határidőkre kell ügyelniük:
A nyugdíjcélú megtakarítások és az egészségpénztári befizetések után minden évben 20%-os SZJA-visszatérítés kapható, évente legfeljebb 280 ezer forint értékben, ez a felső értékhatár több megtakarítási forma kombinálásával érhető el.
Fontos:
- egy adott napon belül az óra is számíthat a határidőnél,
- a szerződéseknek és a belépési nyilatkozatoknak több pénzintézetnél is hamarabb kell beérkezniük, mint a befizetéseknek,
- célszerű pár nappal a határidő előttre tervezni egy esetleges hiánypótlás miatt,
- a befizetési határidők attól is függenek, hogy postai úton, bankkártyával vagy banki átutalással történik-e a díjfizetés, esetleg közvetlenül a bankban,
- aki a postai befizetést választja, érdemes kalkulálnia azzal, hogy év végén túlterheltek a posták,
- a bankban fizetőknek célszerű előre tájékozódni a bankfiók nyitva tartási idejéről,
- banki átutalásnál a határidőt befolyásolhatja, hogy milyen pénznemben történik az utalás és milyen típusú bankszámlára (forintos vagy eurós).
A 2025-ös évben 1 millió 72 ezer fő összesen 69,9 milliárd forintos adó-visszatérítésben részesült, ők átlagosan 65 ezer forintos adójóváírást kaptak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
