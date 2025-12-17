Kritikus határidő közeleg: ezt a dátumot minden befektető írja fel magának

Mutatjuk, mely szolgáltatónál pontosan melyik nap az utolsó az idei évben, ameddig feltétlenül be kell érkeznie az utalásnak ahhoz, hogy a befizető jogosult legyen az öngondoskodási célú SZJA-visszatérítésre. Vigyázat: van, ahol december 31. már nem fér bele!

Idén sem mindegy, hogy meddig indítunk megtakarítást vagy fizetünk be a számlánkra, ha élnénk az éves adójóváírással – hívják fel a figyelmet a Grantis szakértői, akik most a konkrét határidőket is összegyűjtötték.

A biztosítók és pénztárak többsége még az év utolsó napjaiban is fogadja a nyugdíjcélú megtakarításokkal kapcsolatos szerződéseket, belépési nyilatkozatokat és a befizetéseket az adójóváíráshoz.

Vannak viszont olyan pénzintézetek is, amelyek korábban zárnak – figyelmeztet a tanácsadó cég.

A pénztárak befizetései határidői az alábbi táblázatban olvashatók:

A biztosítók ügyfeleinek pedig az alábbi határidőkre kell ügyelniük:

A nyugdíjcélú megtakarítások és az egészségpénztári befizetések után minden évben 20%-os SZJA-visszatérítés kapható, évente legfeljebb 280 ezer forint értékben, ez a felső értékhatár több megtakarítási forma kombinálásával érhető el.

Fontos:

egy adott napon belül az óra is számíthat a határidőnél,

a szerződéseknek és a belépési nyilatkozatoknak több pénzintézetnél is hamarabb kell beérkezniük, mint a befizetéseknek,

célszerű pár nappal a határidő előttre tervezni egy esetleges hiánypótlás miatt,

a befizetési határidők attól is függenek, hogy postai úton, bankkártyával vagy banki átutalással történik-e a díjfizetés, esetleg közvetlenül a bankban,

aki a postai befizetést választja, érdemes kalkulálnia azzal, hogy év végén túlterheltek a posták,

a bankban fizetőknek célszerű előre tájékozódni a bankfiók nyitva tartási idejéről,

banki átutalásnál a határidőt befolyásolhatja, hogy milyen pénznemben történik az utalás és milyen típusú bankszámlára (forintos vagy eurós).

A 2025-ös évben 1 millió 72 ezer fő összesen 69,9 milliárd forintos adó-visszatérítésben részesült, ők átlagosan 65 ezer forintos adójóváírást kaptak.

