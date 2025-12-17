  • Megjelenítés
Kritikus határidő közeleg: ezt a dátumot minden befektető írja fel magának
Üzlet

Kritikus határidő közeleg: ezt a dátumot minden befektető írja fel magának

Portfolio
Mutatjuk, mely szolgáltatónál pontosan melyik nap az utolsó az idei évben, ameddig feltétlenül be kell érkeznie az utalásnak ahhoz, hogy a befizető jogosult legyen az öngondoskodási célú SZJA-visszatérítésre. Vigyázat: van, ahol december 31. már nem fér bele!
Biztosítás 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
Információ és jelentkezés

Idén sem mindegy, hogy meddig indítunk megtakarítást vagy fizetünk be a számlánkra, ha élnénk az éves adójóváírással – hívják fel a figyelmet a Grantis szakértői, akik most a konkrét határidőket is összegyűjtötték.

A biztosítók és pénztárak többsége még az év utolsó napjaiban is fogadja a nyugdíjcélú megtakarításokkal kapcsolatos szerződéseket, belépési nyilatkozatokat és a befizetéseket az adójóváíráshoz.

Vannak viszont olyan pénzintézetek is, amelyek korábban zárnak – figyelmeztet a tanácsadó cég.

A pénztárak befizetései határidői az alábbi táblázatban olvashatók:

Még több Üzlet

Iránymutatásra várnak a befektetők, óvatos mozgások a tőzsdéken

Digitális dolgozók és személyi AI-asszisztensek: így készülhetnek fel a vállalatok a mesterséges intelligencia alapú ügynökök használatára

3 milliárd forintos szerződést kötött a Nyomda

Határidők az év végi adójóváírás kihasználásához a pénztáraknál 2025-ben

A biztosítók ügyfeleinek pedig az alábbi határidőkre kell ügyelniük:

Határidők az év végi adójóváírás igénybevételéhez a biztosítóknál 2025-ben

A nyugdíjcélú megtakarítások és az egészségpénztári befizetések után minden évben 20%-os SZJA-visszatérítés kapható, évente legfeljebb 280 ezer forint értékben, ez a felső értékhatár több megtakarítási forma kombinálásával érhető el.

Fontos:

  • egy adott napon belül az óra is számíthat a határidőnél,
  • a szerződéseknek és a belépési nyilatkozatoknak több pénzintézetnél is hamarabb kell beérkezniük, mint a befizetéseknek,
  • célszerű pár nappal a határidő előttre tervezni egy esetleges hiánypótlás miatt,
  • a befizetési határidők attól is függenek, hogy postai úton, bankkártyával vagy banki átutalással történik-e a díjfizetés, esetleg közvetlenül a bankban,
  • aki a postai befizetést választja, érdemes kalkulálnia azzal, hogy év végén túlterheltek a posták,
  • a bankban fizetőknek célszerű előre tájékozódni a bankfiók nyitva tartási idejéről,
  • banki átutalásnál a határidőt befolyásolhatja, hogy milyen pénznemben történik az utalás és milyen típusú bankszámlára (forintos vagy eurós).

A 2025-ös évben 1 millió 72 ezer fő összesen 69,9 milliárd forintos adó-visszatérítésben részesült, ők átlagosan 65 ezer forintos adójóváírást kaptak.

Kapcsolódó cikkünk

Létfontosságú figyelmeztetés jött a nyugdíjpénzekről, ez most rengeteg megtakarítót érint

A nyugdíjas évek anyagi hátterét nem elég tervezni – meg kell teremteni

Nyugdíjasok, figyelem: ezek a változások jönnek 2026-tól a magyar nyugdíjrendszerben

Bezuhant az érdeklődés az állami nyugdíjszámlák iránt

Demográfiai bomba ketyeg Európa szívében: egyenesen a katasztrófába robog a kontinens legerősebb országa?

Megvan, ki veszi át az MBH nyugdíjpénztárát és egészségpénztárát, az új név is kiderült

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben
„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét
Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: alapvető átalakulás kezdődhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility