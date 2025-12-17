Ötéves mélypontról pattant fel az olajár: Trump legújabb húzása borzolja a piacot

A Brent nyersolaj ára 2,4 százalékkal 60,33 dollárra emelkedett hordónként, míg az amerikai WTI jegyzése 2,6 százalékkal 56,69 dollárra nőtt.
Az előző kereskedési napon az olajárak még ötéves mélypontjuk közelében zártak. Ezt az orosz–ukrán béketárgyalásokon elért előrelépés váltotta ki, mivel egy esetleges megállapodás enyhítheti a Moszkva elleni nyugati szankciókat, ami növelné a globális kínálatot.
Trump kedden jelentette be a blokádot, és ezzel egy időben közölte, hogy Venezuela vezetőit ezentúl külföldi terrorista szervezetnek tekinti. A lépés egy héttel az után következett, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy szankcionált olajszállító tartályhajót Venezuela partjainál.
Az oroszországi kockázatok jól ismertek, de a venezuelai olajellátást is egyértelmű veszélyek fenyegetik
– mondta Warren Patterson, az ING elemzője.
Egyelőre nem világos, hány hajót érint majd az intézkedés, és Washington milyen eszközökkel kényszeríti ki a blokád betartását. Az elmúlt hónapokban az Egyesült Államok hadihajókat vezényelt a térségbe, ami jelzi, hogy kész keményebben fellépni a venezuelai szállítások ellen.
Venezuela a világ olajtermelésének mintegy 1 százalékát adja, azonban a készleteket viszonylag szűk vásárlói kör veszi fel: elsősorban kínai független finomítók, az Egyesült Államok és Kuba. Kína a legnagyobb vevő, a venezuelai kőolajimport mintegy 4 százaléka onnan érkezik.
Az árakat az amerikai olajkészletek jelentős csökkenése is támogatta. Az Amerikai Kőolajipari Intézet adatai szerint a nyersolajkészletek a múlt héten 9,3 millió hordóval estek vissza, ami messze meghaladja a Reuters által megkérdezett elemzők által várt 1,1 millió hordós várakozását.
Forrás: Reuters
