  • Megjelenítés
Ötéves mélypontról pattant fel az olajár: Trump legújabb húzása borzolja a piacot
Üzlet

Ötéves mélypontról pattant fel az olajár: Trump legújabb húzása borzolja a piacot

Portfolio
Több mint 2 százalékkal emelkedtek szerdán az olajárak, miután Donald Trump amerikai elnök teljes blokádot rendelt el a Venezuelába tartó és onnan induló, szankciók alatt álló olajszállító tartályhajók ellen, tovább fokozva a geopolitikai feszültségeket a gyengülő globális kereslet miatti aggodalmak közepette.

A Brent nyersolaj ára 2,4 százalékkal 60,33 dollárra emelkedett hordónként, míg az amerikai WTI jegyzése 2,6 százalékkal 56,69 dollárra nőtt.

Az előző kereskedési napon az olajárak még ötéves mélypontjuk közelében zártak. Ezt az orosz–ukrán béketárgyalásokon elért előrelépés váltotta ki, mivel egy esetleges megállapodás enyhítheti a Moszkva elleni nyugati szankciókat, ami növelné a globális kínálatot.

Trump kedden jelentette be a blokádot, és ezzel egy időben közölte, hogy Venezuela vezetőit ezentúl külföldi terrorista szervezetnek tekinti. A lépés egy héttel az után következett, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy szankcionált olajszállító tartályhajót Venezuela partjainál.

Az oroszországi kockázatok jól ismertek, de a venezuelai olajellátást is egyértelmű veszélyek fenyegetik

Még több Üzlet

Javul a hangulat, emelkednek a tőzsdék

Új részvénnyel indult el a kereskedés a magyar tőzsdén

Gigászi összeget bukott a Ford az elektromos autókon, drasztikus lépésre szánta el magát

– mondta Warren Patterson, az ING elemzője.

Egyelőre nem világos, hány hajót érint majd az intézkedés, és Washington milyen eszközökkel kényszeríti ki a blokád betartását. Az elmúlt hónapokban az Egyesült Államok hadihajókat vezényelt a térségbe, ami jelzi, hogy kész keményebben fellépni a venezuelai szállítások ellen.

Venezuela a világ olajtermelésének mintegy 1 százalékát adja, azonban a készleteket viszonylag szűk vásárlói kör veszi fel: elsősorban kínai független finomítók, az Egyesült Államok és Kuba. Kína a legnagyobb vevő, a venezuelai kőolajimport mintegy 4 százaléka onnan érkezik.

Az árakat az amerikai olajkészletek jelentős csökkenése is támogatta. Az Amerikai Kőolajipari Intézet adatai szerint a nyersolajkészletek a múlt héten 9,3 millió hordóval estek vissza, ami messze meghaladja a Reuters által megkérdezett elemzők által várt 1,1 millió hordós várakozását.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: alapvető átalakulás kezdődhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility