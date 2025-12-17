Radioaktív tároló épül Magyarország szomszédjában: negyedmillió ember ivóvize kerülhet veszélybe

A horvát törvényhozás jóváhagyta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi egy radioaktív hulladékot kezelő központ felépítését a Trgovska gora térségében, valamint a Cserkezovac laktanya területén. A projekt alapját az a nemzeti stratégia adja, amelyet a horvát kormány még 2018 végén fogadott el, és amely a radioaktív hulladékok, a felhasznált sugárforrások és a kiégett nukleáris fűtőanyagok hosszú távú kezelésére kínál megoldást.
#Croatia #Srpska #Bosnia Croatia’s parliament has approved a law enabling the construction of a new radioactive ️ waste disposal center at Trgovska Gora and the enlargement of already existing constructions at the border. The vote passed with 77 in favor, 36 abstentions,… pic.twitter.com/xr2wWW5fbH https://twitter.com/hashtag/Croatia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Luka Дунав Intel (@Lukai1861) December 16, 2025
A létesítmény elsősorban a szlovéniai Krskó atomerőműből származó, alacsony és közepes aktivitású radioaktív hulladék befogadására szolgálna. Emellett itt helyeznék el a Horvátország területén keletkező radioaktív anyagok jelentős részét is.
Különösen érzékennyé teszi a projektet a tervezett földrajzi elhelyezkedés. A tároló légvonalban mindössze körülbelül 800 méterre lenne a boszniai határtól, és alig egy kilométerre fekszik a boszniai Novi Grad település vízkivételi pontjától. Ez utóbbi mintegy 15 ezer lakos ivóvízellátását biztosítja.
A boszniai hatóságok határozottan tiltakoznak a beruházás ellen. Érvelésük szerint a radioaktívhulladék-tároló komoly kockázatot jelentene az Una folyó vízgyűjtő területén élő lakosság számára. A Szabad Európa Rádió beszámolója szerint a boszniai fél számításai alapján a projekt kedvezőtlen hatásai Bosznia-Hercegovina északnyugati régiójának 13 települését érintenék, ahol összesen mintegy negyedmillió ember él.
A boszniai illetékesek attól tartanak, hogy a létesítmény működése hosszú távon veszélyeztetheti az érintett lakosság egészségét, és ronthatja az ott élők életkörülményeit.
