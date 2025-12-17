  • Megjelenítés
Radioaktív tároló épül Magyarország szomszédjában: negyedmillió ember ivóvize kerülhet veszélybe
Üzlet

Radioaktív tároló épül Magyarország szomszédjában: negyedmillió ember ivóvize kerülhet veszélybe

Portfolio
Zöld utat adott a horvát parlament egy radioaktívhulladék-tároló létesítésének Bosznia-Hercegovina határa közelében. A döntés komoly aggodalmat keltett a boszniai hatóságokban, akik szerint a projekt több százezer ember egészségét veszélyeztetheti - tudósított a Szabad Magyar Szó.

A horvát törvényhozás jóváhagyta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi egy radioaktív hulladékot kezelő központ felépítését a Trgovska gora térségében, valamint a Cserkezovac laktanya területén. A projekt alapját az a nemzeti stratégia adja, amelyet a horvát kormány még 2018 végén fogadott el, és amely a radioaktív hulladékok, a felhasznált sugárforrások és a kiégett nukleáris fűtőanyagok hosszú távú kezelésére kínál megoldást.

A létesítmény elsősorban a szlovéniai Krskó atomerőműből származó, alacsony és közepes aktivitású radioaktív hulladék befogadására szolgálna. Emellett itt helyeznék el a Horvátország területén keletkező radioaktív anyagok jelentős részét is.

Különösen érzékennyé teszi a projektet a tervezett földrajzi elhelyezkedés. A tároló légvonalban mindössze körülbelül 800 méterre lenne a boszniai határtól, és alig egy kilométerre fekszik a boszniai Novi Grad település vízkivételi pontjától. Ez utóbbi mintegy 15 ezer lakos ivóvízellátását biztosítja.

Még több Üzlet

Megnéztük, hogy készül a jövő csomagolása: digitális térben válogathatnak a megrendelők

Fizetőssé válhat a posztolás a Facebookon

Javul a hangulat, emelkednek a tőzsdék

A boszniai hatóságok határozottan tiltakoznak a beruházás ellen. Érvelésük szerint a radioaktívhulladék-tároló komoly kockázatot jelentene az Una folyó vízgyűjtő területén élő lakosság számára. A Szabad Európa Rádió beszámolója szerint a boszniai fél számításai alapján a projekt kedvezőtlen hatásai Bosznia-Hercegovina északnyugati régiójának 13 települését érintenék, ahol összesen mintegy negyedmillió ember él.

A boszniai illetékesek attól tartanak, hogy a létesítmény működése hosszú távon veszélyeztetheti az érintett lakosság egészségét, és ronthatja az ott élők életkörülményeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: alapvető átalakulás kezdődhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility