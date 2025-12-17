Új részvénnyel indult el a kereskedés a magyar tőzsdén

Ünnepélyes csengetéssel vette kezdetét a kereskedés a Cool-Airconditional Nyrt. (Cool Klíma) értékpapírjaival a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán. A vállalat 2 millió darab, egyenként 10 forint névértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényt vezetett be a tőzsdére.

A Cool Klíma szisztematikus építkezéssel haladt a pesti parkett kkv-k láthatóságát támogató multilaterális piaca felé, amelynek során a Budapesti Értéktőzsde középvállalati szolgáltatáspalettáját is igénybe vette. Ennek részeként elsőként csatlakozott a BÉT és az MBH Bank 2024-ben indított közös kezdeményezéséhez, amely a vállalatok tőzsdei megjelenéséhez szükséges felkészítést és finanszírozást segíti. A BÉT & MBH Bank MentorHub program keretében a társaság így 5-5 millió forint értékű szakmai és pénzügyi hozzájárulást kapott a bevezetés előkészítéséhez. Idén pedig a hazai középvállalati sikertörténeteket bemutató BÉT50 kiadványban is megjelent.

A klímatechnikával és épületgépészettel foglalkozó cég tőzsdei bevezetésével a BÉT Xtend platform jelenleg 23 kibocsátót számlál.

A társaság célja az átláthatóbb és professzionálisabb működés kialakítása, amely erősíti a partnerek és befektetők bizalmát.

A tőzsdei jelenlét lehetőséget biztosít a tőkebevonásra, az exportpiaci terjeszkedésre és új gyártási tevékenység finanszírozására is.

A Cool Klíma egy kis békéscsabai üzletből indult, és a 2000-es évek digitális lehetőségeit kihasználva építette fel ügyfélkörét. A Polar márkával önálló termékportfóliót hozott létre, amely több közép-európai piacon is jelen van. A vállalat tevékenysége a kivitelezésre, a kereskedelemre és a fejlesztésre épül. Fejlesztési programjuk része egy 800 millió forintos projekt, amely hőszivattyúkat kíván előállítani a termálvízből nyerhető hő hasznosítására, exportképes innováció létrehozását célozva. Emellett a Cool Digital elnevezésű program mesterséges intelligencia alapú megoldásokat vezetett be az ügyfélkezelésben és a belső folyamatokban, amelynek köszönhetően árbevételük 2024-ben 25 százalékkal nőtt.

