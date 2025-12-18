Elérte a 19 miliót az utasforgalom a budapesti reptéren

Több mint másfél millió utas fordult meg a budapesti reptéren novemberben és december elején az idei utasforgalom elérte a 19 millió főt - derül ki a Budapest Airport közleményéből.

Novemberben 1 552 078 fő utazott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren keresztül, 11%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg az összesített, tizenegy havi utasszám közel 12%-os emelkedést mutat 2024-hez képest. December elején új mérföldkőhöz érkezett a repülőtér:

a teljes éves utasforgalom a légikikötő történetében először elérte a 19 milliót.

A cargo üzletág egészéves felfelé ívelése novemberben is folytatódott: a 40 406 tonnás cargo volumen közel 30%-os emelkedést mutat tavalyhoz képest, a tizenegy hónap alatt kezelt 389 158 tonna áru 43%-kal több, mint a tavalyi mennyiség.