Vihar előtti csend a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,9 százalék mínuszban zárt.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,83 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,12 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,09 százalékos pluszban van.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,6 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,24 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,3 százalékot emelkedhet.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,21 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,46 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma egyértelműen a „Jegybankok Napja” lesz. Bár itthon reggel az MNB nemzetközi tartalékainak alakulását ismerhetjük meg, a piacok figyelme Európára irányul: 13:00-kor az angol jegybank (BoE), majd 14:15-kor az Európai Központi Bank (EKB) ismerteti kamatdöntését, ami meghatározza az öreg kontinens monetáris pályáját az év végére. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államokból is kulcsadatok érkeznek: 14:30-kor publikálják a novemberi inflációs adatot, valamint a heti munkanélküli segélykérelmeket és a Philly Fed indexet, amelyek közvetlenül mozgathatják a dollárt és a kötvényhozamokat. A Fed a legutóbbi előrejelzésében csökkentette az inflációs várakozását, ezért a piac számára a megnyugtató forgatókönyv az lenne, ha semmi kellemetlen meglepetést nem látnák az adatban.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 50,0 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,7 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 64,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 47 885,97 -0,5% -0,4% 2,8% 12,6% 10,2% 58,0% S&P 500 6 721,43 -1,2% -2,4% 0,7% 14,3% 11,1% 80,6% Nasdaq 24 647,61 -1,9% -4,4% -0,6% 17,3% 12,0% 93,3% Ázsiai részvényindexek Nikkei 49 512,28 0,3% -2,2% -1,6% 24,1% 25,8% 84,7% Hang Seng 25 468,78 0,9% -0,3% -3,5% 27,0% 29,3% -4,5% CSI 300 4 579,88 1,8% -0,3% -0,4% 16,4% 16,8% -8,7% Európai részvényindexek DAX 23 960,59 -0,5% -0,7% 1,6% 20,3% 18,3% 75,3% CAC 8 086,05 -0,2% 0,8% -0,4% 9,6% 9,8% 45,7% FTSE 9 774,32 0,9% 1,2% 1,0% 19,6% 19,3% 49,2% FTSE MIB 44 099,48 0,2% 1,5% 0,8% 29,0% 28,5% 100,3% IBEX 16 938,2 0,1% 1,0% 4,7% 46,1% 46,2% 107,7% Régiós részvényindexek BUX 108 783,4 -0,9% 0,2% 1,3% 37,1% 38,0% 158,5% ATX 5 177,59 0,1% 0,9% 7,4% 41,3% 44,2% 90,1% PX 2 640,7 1,8% 3,0% 6,4% 50,0% 50,9% 161,6% Magyar blue chipek OTP 34 300 -0,9% 1,8% 6,2% 58,1% 58,7% 153,5% Mol 2 872 0,8% -1,8% -5,5% 5,2% 7,9% 32,2% Richter 9 595 -2,6% -1,5% -0,9% -7,7% -7,7% 28,4% Magyar Telekom 1 800 1,1% 2,0% 3,4% 41,3% 40,0% 381,3% Nyersanyagok WTI 56,07 1,1% -4,4% -7,6% -22,6% -20,3% 15,9% Brent 59,72 1,3% -4,2% -6,9% -20,1% -17,9% 15,8% Arany 4 329,17 0,3% 3,2% 6,6% 64,9% 64,1% 129,3% Devizák EURHUF 388,6500 0,9% 1,3% 1,2% -5,5% -5,1% 9,5% USDHUF 330,6393 1,0% 0,4% -0,2% -16,8% -15,3% 14,0% GBPHUF 443,2051 0,6% 1,2% 1,5% -10,9% -10,7% 12,6% EURUSD 1,1755 -0,1% 1,0% 1,3% 13,5% 12,0% -4,0% USDJPY 154,7750 0,0% -1,1% -0,3% -1,5% 0,8% 50,2% GBPUSD 1,3400 -0,1% 0,6% 1,7% 7,0% 5,4% -1,4% Kriptovaluták Bitcoin 86 214 -1,9% -6,3% -6,4% -8,7% -18,8% 277,9% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,1% 0,0% 0,2% -9,7% -6,0% 344,2% 10 éves német állampapírhozam 2,83 0,5% 0,2% 5,9% 19,8% 26,9% -591,8% 10 éves magyar állampapírhozam 6,94 -1,1% -0,9% -2,7% 4,8% 5,6% 216,9% Forrás: Refinitiv, Portfolio

