Felfüggeszti kriptoszolgáltatásait Magyarországon az eToro - Mutatjuk, meddig tudsz még adni és venni

Ahogy arról már a Portfolio is beszámolt, december 18-i hatállyal a szabályozási környezet változásaira hivatkozva a Revolut teljesen beszüntetette kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon. Tegnap a CoinCash jelentette be, hogy felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait, ma pedig az eToro is beállt a sorba – szúrta ki a Revb blog.
Az eToro december 26-tól nem kínál kripto vételi és eladási lehetőséget Magyarországon,
kizárólag a kripo CFD eszközök kereskedése marad. Aki nem zárja le tranzakcióit, december 26-tól a benn maradó kripto eszközöket az eToro Crypto Walletbe tudja csak transzferálni.
Magyarországon június végén módosították a Büntető Törvénykönyv egyes szabályait, új szabályokat vezettek be a kriptoeszközökkel való visszaélésekre vonatkozóan. A módosítás szerint büntetendő az, aki jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást vesz igénybe, és ezen keresztül jelentős értékű kriptoeszközt pénzre vagy más kriptoeszközre vált át, feltéve, hogy ezzel nem követ el súlyosabb bűncselekményt. Ez vétségnek minősül, és legfeljebb két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Rossz hírt közölt a Nike, még várat magára a nagy fordulat
Több mint 10 százalékot esett a részvény.
Pert nyert három globális bank egy nagy összegű devizamanipulációs ügyben
2,7 milliárd font volt a tét.
Továbbra is lendületesen fogy a magyar népesség
A termékenységi arányszám is csökkent.
Kiderült, mennyit keresnek a magyarok
A nettó keresetek gyorsabban nőttek, de ennek megvan az oka.
Halálos repülőbaleset: egykori NASCAR-versenyző is az áldozatok között
A gép az észak-karolinai Statesville repülőterén zuhant le.
Hatalmas tehertől szabadult meg Ukrajna
Kockázatok kötvényeket cseréltek el.
Harminc éve nem látott szintre emelték a japán kamatot, és ez még csak a kezdet
Várható volt a lépés.
Fogadjunk! Arra, hogy Trump megdönti Madurot...
Zentuccio sokat írt már Venezueláról, most a legfrissebb fejleményekre reagál: Donald Trump Nicolás Maduro rendszerének megdöntésére készülhet. És ami Zentucciót is meglepi: teljesen egyeté
A kutyák forradalmasíthatják a pandémiás tesztelést
A szaglókutyák gyorsabbak, hatékonyabbak, mint az egyszer használatos COVID-tesztek, így egy új kutatás szerint optimálisabb megoldást is jelenthetnek a betegség diganosztiz
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A jövőtervezés felesleges?
Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e
Az MI hatása a felsőoktatásra
A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a felsőoktatásban, ugyanakkor új etikai és pedagógiai kihívásokat is felvet.
"Az európai autóiparnak befellegzett" - Terveknek becézett álmok Londonból
A védelmi cégeknél teljes eufória uralkodott: az egymásra licitálás és a "jövőbeli tervek"-nek becézett álmok dédelgetése. De az autóipar képviselői feszültek voltak: szerintük az eur
Tervezett eladások
Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni. Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu
Mindenki CEO akar lenni
Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.