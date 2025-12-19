Felfüggeszti kriptoszolgáltatásait Magyarországon az eToro - Mutatjuk, meddig tudsz még adni és venni

Az eToro is beszünteti magyarországi kripto-szolgáltatásait, követve a Revolut és a CoinCash példáját.

Ahogy arról már a Portfolio is beszámolt, december 18-i hatállyal a szabályozási környezet változásaira hivatkozva a Revolut teljesen beszüntetette kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon. Tegnap a CoinCash jelentette be, hogy felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait, ma pedig az eToro is beállt a sorba – szúrta ki a Revb blog.

Az eToro december 26-tól nem kínál kripto vételi és eladási lehetőséget Magyarországon,

kizárólag a kripo CFD eszközök kereskedése marad. Aki nem zárja le tranzakcióit, december 26-tól a benn maradó kripto eszközöket az eToro Crypto Walletbe tudja csak transzferálni.

Magyarországon június végén módosították a Büntető Törvénykönyv egyes szabályait, új szabályokat vezettek be a kriptoeszközökkel való visszaélésekre vonatkozóan. A módosítás szerint büntetendő az, aki jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást vesz igénybe, és ezen keresztül jelentős értékű kriptoeszközt pénzre vagy más kriptoeszközre vált át, feltéve, hogy ezzel nem követ el súlyosabb bűncselekményt. Ez vétségnek minősül, és legfeljebb két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

