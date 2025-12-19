  • Megjelenítés
Felfüggeszti kriptoszolgáltatásait Magyarországon az eToro - Mutatjuk, meddig tudsz még adni és venni
Üzlet

Felfüggeszti kriptoszolgáltatásait Magyarországon az eToro - Mutatjuk, meddig tudsz még adni és venni

Portfolio
Az eToro is beszünteti magyarországi kripto-szolgáltatásait, követve a Revolut és a CoinCash példáját.

Ahogy arról már a Portfolio is beszámolt, december 18-i hatállyal a szabályozási környezet változásaira hivatkozva a Revolut teljesen beszüntetette kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon. Tegnap a CoinCash jelentette be, hogy felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait, ma pedig az eToro is beállt a sorba – szúrta ki a Revb blog.

Az eToro december 26-tól nem kínál kripto vételi és eladási lehetőséget Magyarországon,

kizárólag a kripo CFD eszközök kereskedése marad. Aki nem zárja le tranzakcióit, december 26-tól a benn maradó kripto eszközöket az eToro Crypto Walletbe tudja csak transzferálni.

Magyarországon június végén módosították a Büntető Törvénykönyv egyes szabályait, új szabályokat vezettek be a kriptoeszközökkel való visszaélésekre vonatkozóan. A módosítás szerint büntetendő az, aki jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást vesz igénybe, és ezen keresztül jelentős értékű kriptoeszközt pénzre vagy más kriptoeszközre vált át, feltéve, hogy ezzel nem követ el súlyosabb bűncselekményt. Ez vétségnek minősül, és legfeljebb két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Még több Üzlet

Megnyugvás a tőzsdéken - Mutatjuk mi mozgatja ma a piacokat

Kis mozgásokkal indul a nap a magyar tőzsdén

Rossz hírt közölt a Nike, még várat magára a nagy fordulat

Kapcsolódó cikkünk

Bréking: ma nemcsak a Revolut, de a CoinCash is felfüggeszti kriptoszolgáltatásait Magyarországon!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás
A forint igazi védőpajzsa hamarosan elhalványul?
Olyan adat jött, ami végre megfordította a tőzsdéket – szép lett a zárás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility