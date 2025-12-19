Megnyugvás a tőzsdéken - Mutatjuk mi mozgatja ma a piacokat

Kis pluszban Európa
A nyitást követő minimális esésekből kis pluszba fordultak a vezető európai indexek, a DAX és a CAC-40 0,1 százalékot el nem érő emelkedést mutat, míg az FTSE-100 0,1 százalékot erősödött.
Esnek a sportszergyártók
Esnek a nagy európai sportszergyártók részvényei a ma reggeli kereskedésben, miután a Nike tegnap este bejelentette, hogy a harmadik negyedévre visszaeső eladásokkal és szűkülő árrésekkel számol a vámok és a kínai piac gyengélkedése közepette. A hírre a Nike részvényei több mint 10 százalékot zuhantak a zárás utáni kereskedésben és magával rántotta a Puma és az Adidas részvényeit is az európai kereskedésben, a
Puma 1,9 százalékot, az Adidas 0,5 százalékot esett.
Alig mozdulnak az európai indexek
Kis elmozdulásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékot esett, a CAC-40, az FTSE-100 és a Stoxx 600 tegnapi záróértéke körül mozog.
Kis mozgásokkal indul a nap a magyar tőzsdén
Kis mozgásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX is minimális elmozdulást mutat.
Rossz hírt közölt a Nike, még várat magára a nagy fordulat
A Nike szerint átszervezési programja már félidőnél tart, de a harmadik negyedévre visszaeső eladásokkal és szűkülő árrésekkel számol, a bejelentés hatására a részvény árfolyama a zárás utáni kereskedésben mintegy 11 százalékkal esett.
Tovább vette saját részvényeit az Opus
Újabb 73 730 darab saját részvényt vásárolt az Opus Global csütörtökön a tőzsdei kereskedésben az április 8-án bejelentett sajátrészvény-vásárlási programja keretében, 544,22 Ft/darab átlagáron, vagyis összesen 40,1 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44,2 millió darab, csoport szinten összesen 163,7 millió darab (23,44%).
Eljött a boszorkányok napja a tőzsdén - Mozgalmas kereskedésre készülnek a befektetők
A Wall Streeten mozgalmas pénteki kereskedésre készülnek a befektetők, miután a Goldman Sachs szerint ekkor jár le minden idők legnagyobb opciós állománya - jelentette a Cnbc.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,5 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az emelkedést hajtotta, hogy megjött a hét egyik legfontosabb adata: a várthoz képest is nagyot csökkent az amerikai infláció és maginfláció, ami teret nyit további a kamatcsökkentési várakozások számára. Ennek hatására nagyot ugrottak az amerikai tőzsdék, de az arany is emelkedni kezdett. Főként az IT- és technológiai cégek húzták a vezető indexeket, de a fogyasztási szektor is támogatta az erősödést.
- Az ázsiai tőzsdék ma reggel többségében emelkednek, a Nikkei 1 százalékot, a Hang Seng 0,7 százalékot, a Shanghai Composite 0,3 százalékot erősödött.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC 0,2 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE stagnálhat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,3 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,1 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,1 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban a japán jegybank (BoJ) kamatdöntése és a friss inflációs adatok zárják a monetáris hetet, ami a jen árfolyamára lehet hatással. A hét zárásaként idehaza a KSH reggel teszi közzé a keresetek októberi alakulását, valamint a népmozgalmi adatokat, amiből a hazai vásárlóerő és bérdinamika alakulására következtethetünk.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 49,5 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 60,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,9 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 66,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 951,85
|0,1%
|-1,5%
|4,0%
|12,7%
|13,3%
|58,9%
|S&P 500
|6 774,76
|0,8%
|-1,8%
|2,4%
|15,2%
|15,4%
|82,6%
|Nasdaq
|25 019,37
|1,5%
|-2,6%
|2,1%
|19,1%
|18,0%
|96,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 001,5
|-1,0%
|-2,3%
|0,6%
|22,8%
|25,4%
|83,1%
|Hang Seng
|25 498,13
|0,1%
|-0,1%
|-1,7%
|27,1%
|28,4%
|-3,8%
|CSI 300
|4 552,79
|-0,6%
|0,0%
|-0,3%
|15,7%
|15,5%
|-8,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 199,5
|1,0%
|-0,4%
|4,4%
|21,5%
|19,5%
|77,5%
|CAC
|8 150,64
|0,8%
|0,8%
|2,3%
|10,4%
|10,4%
|47,4%
|FTSE
|9 837,77
|0,6%
|1,4%
|3,0%
|20,4%
|20,0%
|50,7%
|FTSE MIB
|44 463,28
|0,8%
|1,7%
|3,8%
|30,1%
|29,3%
|102,3%
|IBEX
|17 132,6
|1,1%
|1,5%
|8,2%
|47,8%
|47,5%
|113,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 547
|0,7%
|0,3%
|3,3%
|38,1%
|38,2%
|163,2%
|ATX
|5 190,2
|0,2%
|0,3%
|10,0%
|41,7%
|44,1%
|91,3%
|PX
|2 630,76
|-0,4%
|2,7%
|7,6%
|49,5%
|50,0%
|160,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 860
|1,6%
|1,6%
|9,6%
|60,7%
|60,6%
|157,5%
|Mol
|2 830
|-1,5%
|-3,7%
|-6,0%
|3,7%
|5,1%
|33,5%
|Richter
|9 680
|0,9%
|0,5%
|-0,4%
|-6,9%
|-7,9%
|32,3%
|Magyar Telekom
|1 802
|0,1%
|3,1%
|4,9%
|41,4%
|41,2%
|386,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|56,22
|0,3%
|-2,7%
|-8,6%
|-22,4%
|-20,6%
|14,5%
|Brent
|59,84
|0,2%
|-2,5%
|-7,8%
|-19,9%
|-19,3%
|14,4%
|Arany
|4 363,01
|0,8%
|2,5%
|7,7%
|66,2%
|65,3%
|131,6%
|Devizák
|EURHUF
|387,6
|-0,3%
|1,3%
|0,9%
|-5,8%
|-6,0%
|8,4%
|USDHUF
|330,5194
|0,0%
|1,6%
|-0,3%
|-16,8%
|-16,0%
|13,1%
|GBPHUF
|442,5
|-0,2%
|1,4%
|1,6%
|-11,1%
|-11,9%
|12,2%
|EURUSD
|1,1727
|-0,2%
|-0,3%
|1,3%
|13,2%
|12,0%
|-4,1%
|USDJPY
|155,4050
|0,0%
|0,1%
|0,1%
|-1,1%
|0,9%
|50,3%
|GBPUSD
|1,3394
|0,0%
|-0,3%
|1,9%
|6,9%
|5,5%
|-0,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|85 460
|-0,9%
|-7,6%
|-8,0%
|-9,5%
|-14,7%
|269,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,09
|-0,9%
|-0,8%
|-0,3%
|-10,5%
|-9,1%
|331,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|-0,6%
|-0,2%
|5,4%
|19,1%
|25,5%
|-594,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,9
|-0,6%
|-2,3%
|-3,9%
|4,2%
|6,6%
|216,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
