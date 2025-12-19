  • Megjelenítés
Megnyugvás a tőzsdéken - Mutatjuk mi mozgatja ma a piacokat
Megnyugvás a tőzsdéken - Mutatjuk mi mozgatja ma a piacokat

Portfolio
Jó hangulatban fejezték be a kereskedést csütörtökön az amerikai tőzsdék a vártnál alacsonyabb inflációs adatot követően, ami a kamatcsökkentési várakozásokat fűtötte, péntek reggel Ázsiában is emelkedéseket látni, míg az európai indexek kis mozgásokkal indítják a napot.
Kis pluszban Európa

A nyitást követő minimális esésekből kis pluszba fordultak a vezető európai indexek, a DAX és a CAC-40 0,1 százalékot el nem érő emelkedést mutat, míg az FTSE-100 0,1 százalékot erősödött.

Esnek a sportszergyártók

Esnek a nagy európai sportszergyártók részvényei a ma reggeli kereskedésben, miután a Nike tegnap este bejelentette, hogy a harmadik negyedévre visszaeső eladásokkal és szűkülő árrésekkel számol a vámok és a kínai piac gyengélkedése közepette. A hírre a Nike részvényei több mint 10 százalékot zuhantak a zárás utáni kereskedésben és magával rántotta a Puma és az Adidas részvényeit is az európai kereskedésben, a

Puma 1,9 százalékot, az Adidas 0,5 százalékot esett.

puma
Alig mozdulnak az európai indexek

Kis elmozdulásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékot esett, a CAC-40, az FTSE-100 és a Stoxx 600 tegnapi záróértéke körül mozog.

Kis mozgásokkal indul a nap a magyar tőzsdén

Kis mozgásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX is minimális elmozdulást mutat.

Rossz hírt közölt a Nike, még várat magára a nagy fordulat

A Nike szerint átszervezési programja már félidőnél tart, de a harmadik negyedévre visszaeső eladásokkal és szűkülő árrésekkel számol, a bejelentés hatására a részvény árfolyama a zárás utáni kereskedésben mintegy 11 százalékkal esett.

Tovább vette saját részvényeit az Opus

Újabb 73 730 darab saját részvényt vásárolt az Opus Global csütörtökön a tőzsdei kereskedésben az április 8-án bejelentett sajátrészvény-vásárlási programja keretében, 544,22 Ft/darab átlagáron, vagyis összesen 40,1 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44,2 millió darab, csoport szinten összesen 163,7 millió darab (23,44%).

Eljött a boszorkányok napja a tőzsdén - Mozgalmas kereskedésre készülnek a befektetők

A Wall Streeten mozgalmas pénteki kereskedésre készülnek a befektetők, miután a Goldman Sachs szerint ekkor jár le minden idők legnagyobb opciós állománya - jelentette a Cnbc.

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,5 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az emelkedést hajtotta, hogy megjött a hét egyik legfontosabb adata: a várthoz képest is nagyot csökkent az amerikai infláció és maginfláció, ami teret nyit további a kamatcsökkentési várakozások számára. Ennek hatására nagyot ugrottak az amerikai tőzsdék, de az arany is emelkedni kezdett. Főként az IT- és technológiai cégek húzták a vezető indexeket, de a fogyasztási szektor is támogatta az erősödést.
  • Az ázsiai tőzsdék ma reggel többségében emelkednek, a Nikkei 1 százalékot, a Hang Seng 0,7 százalékot, a Shanghai Composite 0,3 százalékot erősödött.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC 0,2 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE stagnálhat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,3 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,1 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,1 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban a japán jegybank (BoJ) kamatdöntése és a friss inflációs adatok zárják a monetáris hetet, ami a jen árfolyamára lehet hatással. A hét zárásaként idehaza a KSH reggel teszi közzé a keresetek októberi alakulását, valamint a népmozgalmi adatokat, amiből a hazai vásárlóerő és bérdinamika alakulására következtethetünk.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 49,5 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 60,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,9 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 66,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 951,85 0,1% -1,5% 4,0% 12,7% 13,3% 58,9%
S&P 500 6 774,76 0,8% -1,8% 2,4% 15,2% 15,4% 82,6%
Nasdaq 25 019,37 1,5% -2,6% 2,1% 19,1% 18,0% 96,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 001,5 -1,0% -2,3% 0,6% 22,8% 25,4% 83,1%
Hang Seng 25 498,13 0,1% -0,1% -1,7% 27,1% 28,4% -3,8%
CSI 300 4 552,79 -0,6% 0,0% -0,3% 15,7% 15,5% -8,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 199,5 1,0% -0,4% 4,4% 21,5% 19,5% 77,5%
CAC 8 150,64 0,8% 0,8% 2,3% 10,4% 10,4% 47,4%
FTSE 9 837,77 0,6% 1,4% 3,0% 20,4% 20,0% 50,7%
FTSE MIB 44 463,28 0,8% 1,7% 3,8% 30,1% 29,3% 102,3%
IBEX 17 132,6 1,1% 1,5% 8,2% 47,8% 47,5% 113,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 547 0,7% 0,3% 3,3% 38,1% 38,2% 163,2%
ATX 5 190,2 0,2% 0,3% 10,0% 41,7% 44,1% 91,3%
PX 2 630,76 -0,4% 2,7% 7,6% 49,5% 50,0% 160,7%
Magyar blue chipek              
OTP 34 860 1,6% 1,6% 9,6% 60,7% 60,6% 157,5%
Mol 2 830 -1,5% -3,7% -6,0% 3,7% 5,1% 33,5%
Richter 9 680 0,9% 0,5% -0,4% -6,9% -7,9% 32,3%
Magyar Telekom 1 802 0,1% 3,1% 4,9% 41,4% 41,2% 386,4%
Nyersanyagok              
WTI 56,22 0,3% -2,7% -8,6% -22,4% -20,6% 14,5%
Brent 59,84 0,2% -2,5% -7,8% -19,9% -19,3% 14,4%
Arany 4 363,01 0,8% 2,5% 7,7% 66,2% 65,3% 131,6%
Devizák              
EURHUF 387,6 -0,3% 1,3% 0,9% -5,8% -6,0% 8,4%
USDHUF 330,5194 0,0% 1,6% -0,3% -16,8% -16,0% 13,1%
GBPHUF 442,5 -0,2% 1,4% 1,6% -11,1% -11,9% 12,2%
EURUSD 1,1727 -0,2% -0,3% 1,3% 13,2% 12,0% -4,1%
USDJPY 155,4050 0,0% 0,1% 0,1% -1,1% 0,9% 50,3%
GBPUSD 1,3394 0,0% -0,3% 1,9% 6,9% 5,5% -0,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 85 460 -0,9% -7,6% -8,0% -9,5% -14,7% 269,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,09 -0,9% -0,8% -0,3% -10,5% -9,1% 331,8%
10 éves német állampapírhozam 2,82 -0,6% -0,2% 5,4% 19,1% 25,5% -594,7%
10 éves magyar állampapírhozam 6,9 -0,6% -2,3% -3,9% 4,2% 6,6% 216,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Olyan adat jött, ami végre megfordította a tőzsdéket – szép lett a zárás

Az ázsiai tőzsdéken ma kisebb esést láthattunk, Európában pedig impulzusra várnak a befektetők. Közben megjött a hét egyik legfontosabb adata: a várthoz képest is nagyot csökkent az amerikai infláció és maginfláció, ami teret nyit további a kamatcsökkentési várakozások számára. Ennek hatására nagyot ugrottak az amerikai tőzsdék, de az arany is emelkedni kezdett. Főként az IT- és technológiai cégek húzták a vezető indexeket, de a fogyasztási szektor is támogatta az erősödést.

