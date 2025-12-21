  • Megjelenítés
Itt az újabb ország, ahol eltilthatják a fiatalokat a közösségi médiától
Itt az újabb ország, ahol eltilthatják a fiatalokat a közösségi médiától

Svájcnak többet kell tennie a gyermekek védelméért a közösségi média kockázataival szemben – jelentette ki vasárnap Elisabeth Baume-Schneider belügyminiszter a SonntagsBlicknek, jelezve, hogy akár a platformok fiatalok előli betiltását is támogatná.

A balközép Szociáldemokrata Párt politikusa Ausztrália példájára hivatkozott, ahol nemrég megtiltották a közösségi média használatát a 16 év alattiak számára.

Szerinte Svájcnak is meg kell vizsgálnia, hogy bevezet-e hasonló intézkedéseket.

Hangsúlyozta, hogy a hatóságoknak több szempontot is mérlegelniük kell: a gyermekek teljes kitiltásától kezdve a káros tartalmak korlátozásán át egészen azoknak az algoritmusoknak a kezeléséig, amelyek a fiatalok sebezhetőségét használják ki.

A részletes egyeztetések jövő év elején kezdődnek, egy szakmai jelentésre támaszkodva. Baume-Schneider kiemelte, hogy a közösségimédia-platformoknak maguknak is felelősséget kell vállalniuk azért, milyen tartalmakat fogyasztanak a gyermekek és a fiatalok.

Az ausztrál tilalmat vegyesen fogadták: sok szülő és gyermekvédelmi szervezet üdvözölte, ugyanakkor a nagy technológiai cégek és a szólásszabadság védelmezői bírálták a döntést.

A hónap elején Fribourg kanton parlamentje is szigorított: megszavazta, hogy a diákok nagyjából 15 éves korukig ne használhassanak mobiltelefont az iskolában.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

