Futótűzként terjed az új amerikai pénzkeresési lehetőség - fogadj a jövőre

A FanDuel sportfogadási vállalat és a derivatív tőzsdét üzemeltető CME Group hétfőn elindította közös predikciós piaci platformját öt amerikai államban, belépve a gyorsan növekvő eszközosztály szereplői közé.

A FanDuel Predicts nevű platformot Alabamában, Alaszkában, Dél-Karolinában, Észak- és Dél-Dakotában indították el. A vállalatok azt tervezik, hogy 2026 elejéig fokozatosan minden más amerikai államban is bevezetik a szolgáltatást.

A FanDuel Predicts lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy

eseményalapú kontraktusokkal kereskedjenek olyan globális benchmarkokon,



mint az S&P 500, a Nasdaq-100, az olaj- és gázárak, valamint a kulcsfontosságú makrogazdasági mutatók. A pénzügyi piacok mellett a platform sportkontraktusokat is kínál baseball, kosárlabda, amerikai futball és jégkorong piacain azokban az államokban, ahol az online sportfogadás még nem legális.

A predikciós piacok a 2024-es amerikai elnökválasztási kampány óta kerültek igazán a figyelem középpontjába, és azóta egyaránt vonzzák a hagyományos pénzügyi óriásokat és az új piaci szereplőket.

Elemzők szerint a CME azon dolgozik, hogy a sportfogadási cégek első számú tőzsdei partnerévé váljon a fellendülő predikciós piacon. A Piper Sandler elemzői becslése szerint a CME akár a 300 millió dollárt meghaladó bevételre is szert tehet pusztán a FanDuellel közös vállalkozásból, ha az eléri a Kalshi és a Robinhood együttműködésének méretét.

A múlt héten a DraftKings sportfogadási óriás is bejelentette saját predikciós piaci platformjának elindítását, szintén a CME-t választva tőzsdei partneréül.

