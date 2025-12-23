  • Megjelenítés
Új csúcsokkal kanyarodnak rá az ünnepekre az amerikai tőzsdék
Új csúcsokkal kanyarodnak rá az ünnepekre az amerikai tőzsdék

Portfolio
Folytatódik az év végi emelkedés a tőzsdéken, az MSCI All Country World Index hétfőn csúcsot döntött, az USA-ban az S&P 500 pedig tegnap már zsinórban a harmadik napja zárt emelkedéssel. Az ázsiai tőzsdéken ehhez képest csak oldalazás volt jellemző ma reggel, a legtöbb vezető ázsiai index alig mutat érdemi elmozdulást. Európában a tegnapi esés után ma reggel iránykereséssel indult a kereskedés, és délutánra sem alakult ki határozott irány, de a Stoxx 600 egy kis emelkedéssel is új csúcsra tudott menni. A karácsony előtti utolsó kereskedési napon számos előrehozott makroadatot kapunk, amelyek hatással lehetnek a kereskedés hangulatára. A következő napokban az ünnepek miatt változó lesz a tőzsdék nyitvatartása, erről szóló összefoglalónk itt olvasható.
Pluszban zárnak az amerikai tőzsdék

Záráskor az összes fontosabb részvényindex tartani tudta a növekedést.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megugrott az S&P 500

Az S&P 500 +0,4-nél jár, a Dow Jones maradt 0,2 fölött.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Továbbra is pluszban Amerika

A Dow Jones 0,2-es, az S&P 500 és a NASDAQ 0,3-as plusz környékén mozgolódik.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Pluszban zárt a BUX

A BUX 155,98 pontos, 0,14 százalékos emelkedéssel 111 046,97 ponton zárt ma.

Kis pluszban az amerikai tőzsdék

Kis pluszban állnak az amerikai indexek, a Dow 0,1 százalékot, az S&P 500 és a Nasdaq 0,2 erősödött.

Helikopter-karbantartó céget vesz a 4iG

A 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. adásvételi szerződést kötött a HeliControl Kft. jegyzett tőkéjének 63 százalékát megtestesítő üzletrész megszerzéséről.

4iG részvényeket veszek az MRP-tagok

Több mint 2 millió darab (pontosan 2,055 millió darab) 4iG-részvényt szerezhetnek a cég 2021-ben indított Munkavállalói Résztulajdonosi Programjában résztvevők – derül ki a BÉT-en publikált közleményből. A programban résztvevő vezető tisztségviselők és MRP tagok tőzsdén kívüli ügylet keretein belül 878,94 forintos áron vehetnek részvényeket tőzsdén kívül. Ezt követően az MRP tagok szintén tőzsdén kívüli ügylet keretein belül a 4iG leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. részére értékesítik a részvényeket a 4iG 180 napos tőzsdei átlagárán (ami jelenleg 2600 forint körül áll).

A tranzakciókra várhatóan 2026. január 6. és 2026. január 9. között fog sor kerülni.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Felemásan nyitottak az amerikai tőzsdék

Felemásan nyitottak az amerikai tőzsdék, az irányadó indexek közül a Dow 0,2 százalékos mínuszban áll, az S&P és a Nasdaq minimális pluszban van. A vártnál erősebb amerikai GDP-adat érkezett ma, ami miatt többen számítanak arra, hogy januárban és márciusban nem változtat a kamaton a Fed.

Stagnálás Európában

Nincsenek ma nagy izgalmak az európai tőzsdéken, a befektetők így karácsony előtt nem tesznek nagy téteket, így az európai részvényindexek érdemben nem mozdulnak. A német DAX és a francia CAC is 0,1 százalék mínuszban áll, de a régiónkban sincsenek nagy mozgások, a magyar, és a cseh index is a tegnapi záróérték közelében ingadozik, az osztrák és a lengyel piac lóg ki valamelyest a sorból 0,5 százalék körüli eséssel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Miféle lassulás?! Meglepetés érkezett az Egyesült Államokból

Az amerikai gazdaság a vártnál erőteljesebben bővült a harmadik negyedévben: a bruttó hazai termék évesítve 4,3 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest, szemben a második negyedév 3,8 százalékos ütemével, és jócskán meghaladva a Reuters által megkérdezett elemzők 3,3 százalékos előrejelzését.

Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?

Újabb egyedülálló rendezvénnyel készülünk Signature PRO előfizetőinknek: a befektetőket jelenleg leginkább lázban tartó sztori, a mesterséges intelligencia lesz az online klub középpontjában. Január 27-i eseményünkön több nézőpontból is azt a kérdést járjuk körül, hogy mennyire fenntartható ez az őrület, igazi megatrendet látunk, vagy buborékot.

Lelepleződött a Ryanair trükkje, lecsapott a hatóság

Közel 256 millió eurós bírságot szabott ki az olasz versenyhivatal a Ryanairre, mert a hatóság szerint a légitársaság visszaélésszerű stratégiával nehezítette meg azoknak az utasoknak a helyzetét, akik utazási irodákon keresztül foglaltak jegyet.

Beköszöntött a karácsony a tőzsdéken

Karácsonyi hangulatban telik a kereskedés az európai tőzsdéken a hét utolsó teljes kereskedési napján, kis mozgásokat mutatnak az indexek. A magyar tőzsde holnap már nem nyit ki.

Kis fordulat

A délutánra ráfordulva látszik némi hangulatjavulás a magyar tőzsdén, a BUX ledolgozta a korábbi esést, és jelenleg 0,1 százalékos pluszban jár. A blue chipek is többnyire már emelkednek, a Mol 0,1 százalékot, a Richter 0,4 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,5 százalékot erősödött, egyedül az OTP van 0,2 százalékos mínuszban.

nsyNWLzs
Padlógázzal jönnek a kínaiak, összeomlik a Tesla - Látványos átalakulás történik az autópiacon

Mérsékelt növekedést mutat az EU autópiaca, a volumen viszont továbbra is nagyjából harmadával elmarad a Covid előtti szintektől. A valódi sztori viszont nem is a darabszámokban keresendő, hanem a piac struktúrájának átalakulásában. Az elektromos hajtások törnek előre, miközben a benzin-dízel vonal látványos ütemben zsugorodik. Eközben a gyártói oldal egy másik, de mégis a piaci struktúra átalakulásával összefüggő történetet mesél el. Az elektromos autózásban erős kínai gyártók törnek be a piacra, mostanra érdemi szeletet kihasítva abból, miközben az "európai nagyok" közé tartozó Stellantis komoly piacvesztést szenved el, és a Tesla vonzereje is jelentősen csökken.

Óvatos mozgások

Továbbra sem egyértelmű a kép az európai piacokon, a DAX 0,1 százalékos pluszban van, míg a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett.

A magyar piac eközben kisebb esésben van, a BUX 0,2 százalékot gyengült. A blue chipek között vegyes a kép, az OTP és a Mol esik, a Magyar Telekom stagnál, a Richter pedig kis emelkedésben van.

JeWaTGtb
Kilőtt a Novo Nordisk

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) engedélyezte a Novo Nordisk új, szemaglutid hatóanyagú fogyókúrás tablettáját, amellyel a dán gyógyszergyártó előnyt szerezhet fő riválisával, az Eli Lillyvel szemben. A hírre a Novo Nordisk árfolyama 5,7 százalékot ralizott ma reggel.

SXCTn36m
Iránykeresés Európában

Nincs egyértelmű irány az európai piacokon ma reggel, a DAX 0,1 százalékot esett, a CAC 0,1 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig stagnál. A milánói börze feljebb került 0,2 százalékkal, míg a spanyol piac stagnál.

1GdmNzoB
Nincs megállás, új csúcson az arany és az ezüst

Rekordot döntött kedden az arany ára: az unciánkénti jegyzés hajszállal maradt el a lélektani 4500 dolláros szinttől, miközben az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültségek hatására a befektetők a biztonságos menedéknek számító nemesfémek, köztük az ezüst felé fordultak.

Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

A nemzetközi piacokhoz hasonlóan a magyar tőzsde sem mutat érdemi elmozdulásokat ma reggel.

Napokra bezár a magyar tőzsde - Mutatjuk, hol lehet kereskedni az ünnepek alatt

A mai az utolsó kereskedési nap a héten a Budapesti Értéktőzsdén, a karácsonyi ünnepek alatt december 24 és 26 között nem nyit ki a magyar tőzsde. Összeszedtük, hogy a fontosabb külföldi piacok közül hol lehet kereskedni a 2025-ös év utolsó napjaiban.

Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,11 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,04 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,43 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,77 százalékot emelkedhet, a CAC 0,17 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,22 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,09 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,13 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,15 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma igazi „szupernapot” tartanak a statisztikai hivatalok, mivel az ünnepek miatt előrehozzák a fontosabb közléseket. Idehaza reggel az MNB fizetési mérleg jelentése (Q3) kerül fókuszba. Ez kulcsfontosságú a forint szempontjából, hiszen a külső egyensúly alakulása alapvetően határozza meg a hazai fizetőeszköz sérülékenységét. Európában a német export-import árak és a spanyol GDP adatok adnak helyzetjelentést az öreg kontinens állapotáról. A nap második felében, 14:30-kor ismét Amerika veszi át az irányítást egy erős adatcsomaggal: érkezik a tartós fogyasztási javak rendelésállománya, ami a vállalati beruházási kedv (Capex) legjobb előrejelzője. Ezzel párhuzamosan a CB fogyasztói bizalmi indexe mutatja meg, milyen hangulatban vágnak neki az amerikai háztartások az ünnepeknek – erős adat esetén a "soft landing" narratíva kaphat újabb megerősítést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 51,5 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 63,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,0 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 69,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 362,68 0,5% -0,1% 4,6% 13,7% 12,9% 61,1%
S&P 500 6 878,49 0,6% 0,9% 4,2% 16,9% 16,0% 86,5%
Nasdaq 25 461,7 0,5% 1,6% 5,0% 21,2% 19,6% 100,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 402,39 1,8% 0,5% 3,7% 26,3% 30,2% 90,7%
Hang Seng 25 801,77 0,4% 0,7% 2,3% 28,6% 30,8% -1,2%
CSI 300 4 611,62 1,0% 1,3% 3,5% 17,2% 17,4% -7,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 283,97 0,0% 0,2% 5,2% 22,0% 22,1% 81,0%
CAC 8 121,07 -0,4% 0,0% 1,7% 10,0% 11,6% 48,6%
FTSE 9 865,97 -0,3% 1,2% 3,4% 20,7% 22,0% 52,9%
FTSE MIB 44 593,6 -0,4% 1,1% 4,5% 30,4% 32,1% 104,1%
IBEX 17 158 -0,1% 0,7% 8,4% 48,0% 49,6% 116,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 110 891 0,4% 1,3% 3,4% 39,8% 40,8% 170,1%
ATX 5 239,39 0,1% 1,3% 9,4% 43,0% 46,0% 93,5%
PX 2 666,09 0,4% 3,2% 9,7% 51,5% 51,9% 166,1%
Magyar blue chipek              
OTP 35 450 0,4% 3,1% 8,3% 63,4% 65,1% 170,0%
Mol 2 888 2,3% -0,9% -4,3% 5,8% 7,6% 37,5%
Richter 9 670 -0,7% -1,5% 0,6% -7,0% -7,7% 31,5%
Magyar Telekom 1 800 -0,9% 3,0% 5,0% 41,3% 42,4% 383,9%
Nyersanyagok              
WTI 58,18 2,4% 2,1% -1,2% -19,7% -16,5% 24,1%
Brent 62,12 2,7% 2,5% -0,7% -16,9% -14,7% 23,9%
Arany 4 437,44 2,2% 3,1% 9,1% 69,0% 68,9% 138,0%
Devizák              
EURHUF 388,6500 0,4% 1,0% 1,2% -5,5% -6,0% 7,2%
USDHUF 330,3864 0,0% 1,0% -1,1% -16,8% -16,9% 10,9%
GBPHUF 444,8 0,7% 1,6% 2,0% -10,6% -10,8% 11,8%
EURUSD 1,1764 0,5% 0,0% 2,3% 13,6% 13,1% -3,3%
USDJPY 157,4750 0,0% 1,5% 0,6% 0,2% -0,2% 51,9%
GBPUSD 1,3455 0,7% 0,4% 2,8% 7,4% 7,3% 1,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 88 539 0,5% 2,5% 4,1% -6,2% -9,4% 271,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,15 0,4% -0,4% 2,5% -9,4% -8,4% 351,4%
10 éves német állampapírhozam 2,87 0,4% 1,7% 7,9% 21,4% 25,4% -581,7%
10 éves magyar állampapírhozam 6,86 -0,1% -2,8% -5,0% 3,6% 3,8% 216,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

