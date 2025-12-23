Új csúcsokkal kanyarodnak rá az ünnepekre az amerikai tőzsdék

Több mint 2 millió darab (pontosan 2,055 millió darab) 4iG-részvényt szerezhetnek a cég 2021-ben indított Munkavállalói Résztulajdonosi Programjában résztvevők – derül ki a BÉT-en publikált közleményből. A programban résztvevő vezető tisztségviselők és MRP tagok tőzsdén kívüli ügylet keretein belül 878,94 forintos áron vehetnek részvényeket tőzsdén kívül. Ezt követően az MRP tagok szintén tőzsdén kívüli ügylet keretein belül a 4iG leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. részére értékesítik a részvényeket a 4iG 180 napos tőzsdei átlagárán (ami jelenleg 2600 forint körül áll).

A tranzakciókra várhatóan 2026. január 6. és 2026. január 9. között fog sor kerülni.