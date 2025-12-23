Új csúcsokkal várják az ünnepeket a tőzsdék

Továbbra sem egyértelmű a kép az európai piacokon, a DAX 0,1 százalékos pluszban van, míg a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett.

A magyar piac eközben kisebb esésben van, a BUX 0,2 százalékot gyengült. A blue chipek között vegyes a kép, az OTP és a Mol esik, a Magyar Telekom stagnál, a Richter pedig kis emelkedésben van.