Gigantikus üzlet köttetett: kínai óriáscég kebelezett be egy teljes vállalatot, amellyel valódi kincsekhez jutottak

A Csiangszi Copper csütörtökön bejelentette, hogy 1,2 milliárd dolláros megállapodást kötött a SolGold teljes felvásárlásáról. A brit bányavállalat részvényeit a londoni tőzsdén jegyzik. Az üzlet meglepetésnek számít, mivel a felvásárolt cég igazgatósága novemberben még egyhangúlag elutasította a kínaiak ajánlatát. Az álláspontjuk azonban megváltozott, miután a Csiangszi emelte ajánlatát, és a legnagyobb részvényesek – köztük a BHP Billiton és a Newmont – is rábólintottak az üzletre. A Csiangszi már korábban is 12,2 százalékos részesedést birtokolt a SolGoldban, míg a két másik bányavállalat egyenként 10,3 százalékos pakettel rendelkezik. A végleges ajánlat részvényenként 28 pennyt jelent. Ez 42,9 százalékos felár a november 19-i záróárhoz képest, közvetlenül azelőtt, hogy a Csiangszi megtette első ajánlatát.

A SolGold papírjai szenteste 25,65 pennyn zártak Londonban.

Az ügylet várhatóan a jövő év első negyedévében zárulhat le. Ezzel a Csiangszi megszerzi az irányítást a Cascabel projekt felett, amely egy jelentős réz-, arany- és ezüstérc-lelőhely Ecuador északi, Imbabura tartományában, a kolumbiai határ közelében. A 2028-ra tervezett termelésindítású beruházás két nagy lelőhelyet foglal magában, amelyek az Andok porfíros övének részét képezik. Ez a Chile és Panama között húzódó vonulat a világ legnagyobb rézkoncentrációjával rendelkezik. A SolGold megbízásából készült megvalósíthatósági tanulmány szerint a bánya várható élettartama 28 év. Ez idő alatt

éves átlagban 123 ezer tonna réz, 277 ezer uncia arany és 794 ezer uncia ezüst termelésével számolnak.

A Citi hongkongi elemzője, Jimmy Feng az ügyletet a Csiangszi szempontjából kedvezőnek értékelte. Szerinte a vételár még a mintegy 1,55 milliárd dollárra becsült induló beruházási költséget figyelembe véve is vonzónak tekinthető.

A Csiangszi az elmúlt években aktívan terjeszkedik külföldi ásványkincs-felvásárlásokkal. A társaság alelnöke, Csou Sao-ping november végén egy online befektetői fórumon kijelentette, hogy a nyersanyagforrások megszerzése a vállalat legfontosabb stratégiai célja, és világszerte keresnek új befektetési lehetőségeket.

Címlapkép forrása: Oliver Llaneza Hesse/Construction Photography/Avalon/Getty Images

