Itt a friss magyar mobilbanki rangsor, mutatjuk a legmenőbb funkciókat

A hazai mobilbanki appokat szeretik az ügyfelek, erről árulkodnak a nyilvános alkalmazásáruházi értékelések: az androidos ökoszisztémában 4,4 csillagra, iOS-en közel 4,7 csillagra értékelik a felhasználók a hazai mobilbankokat. Volt azonban olyan app, amit fél év alatt is érdemben lefelé húztak a felhasználók. Bár az elérhető funkciók hat hónap alatt is bővültek a piacon, a további fejlődésnek mindig volna tere. Mutatjuk, hogy néz ki év végén a mobilbanki rangsor!

Nézzük a rangsort!

- derül ki friss, decemberi összesítésünkből.

2021-ben, amikor az első mobilbanki rangsort készítettük, a hazai mobilbankok átlagos androidos értékelése 3,3 csillag körül volt, tehát mintegy 1,1 csillaggal javult a megítélésük 3 év alatt. Az App Store-ban a 2021-es 3,7-ről javult a mostani 4,7-re az átlagos értékelés, egy egész csillaggal javult tehát a megítélésük.

Az alábbi táblázatokban az értékelés változása a legutóbbi, 2025 nyári értékeléshez képest értendő:

Mobilbanki rangsor Google Play értékelések alapján Helyezés Bank Mobilbank neve Google Play értékelés Google értékelések száma Változás 1 Revolut Revolut 4,8 3 680 000 - 1 UniCredit UniCredit mBanking 4,8 20 000 - 1 Erste George Magyarország 4,8 31 300 0,1 4 K&H K&H mobilbank 4,7 136000 - 4 OTP OTP Bank 4,7 210 000 0,1 6 Raiffeisen my Raiffeisen mobile app 4,6 63 200 - 7 Gránit Gránit eBank 4,5 13 400 - 0,1 8 CIB CIB Bank 4,2 31 100 - 0,1 9 MBH MBH Bank App (ex Budapest) 3,0 26 400 - 0,6 Forrás: Google Play, Portfolio-gyűjtés

Mobilbanki rangsor App Store értékelések alapján Helyezés Bank Mobilbank neve App Store értékelés App Store értékelések száma Változás 1 Revolut Revolut 4,9 84 000 - 2 Erste George Magyarország 4,8 81 000 0,1 2 Raiffeisen my Raiffeisen mobile app 4,8 52 000 - 4 OTP OTP Bank 4,7 194000 - 0,1 4 K&H K&H mobilbank 4,7 73 000 - 4 UniCredit UniCredit mBanking 4,7 38000 - 4 Gránit Gránit eBank 4,7 13 000 - 8 CIB CIB Bank 4,6 9 800 - 9 MBH MBH Bank App (ex Budapest Bank app) 4,2 47 000 - 0,2 Forrás: App Store, Portfolio-gyűjtés

A Google Play és az App Store rangsor esetében érdemi változást csak a lista végén lévő MBH-nál láthatunk, amely mobilbankja az androidos rangsorban 0,6 csillaggal, az iOS-esen 0,2 csillaggal esett az értékelése. A pénzintézet ugyanis a három nagybanki jogelődje (Budapest Bank, MKB, Takarék) egyesülése óta szenved ezen a téren, kis lépésekben tud előre haladni. A banki háttérrendszerek integrálása hatalmas feladat, a hibák, zökkenők és az extra innovációk elmaradása pedig hamar meglátszik a mobilbanki UX-en. A bankok amúgy is nehéz helyzetben vannak fejlesztések terén, a banki IT-s körökben kedvelt hasonlat szerint kb.

olyan feladat banki rendszereket integrálni, lecserélni és fejleszteni, mint egy működő, az úton közlekedő autón kereket cserélni.

Szűk időkeretben, lehetőleg a teljes szolgáltatáskiesések és leállások nélkül kell megoldaniuk a rendszercseréket, frissítéseket, és közben a front endeken az ügyfelek számára ennek nem szabadna látszania.

Mivel ma már több mint 2 millió ügyféllel rendelkezik a Revolut Magyarországon, és még nagy növekedési potenciált látnak a piacban, ezért a Revolut mobilappjának értékelését is szerepeltetjük a rangsorunkban, sőt, mint az nemrégiben kiderült, megszerezték az engedélyt a fióktelep alapítására is, a háttérmunka már zajlik. A fintech gyökerű, ma már banki licenccel is rendelkező Revolut mobilbanki appját számos bank nemzetközi szinten is sztenderdként figyeli, az alkalmazást a banki fejlesztő csapatok is jó összehasonlítási pontként használják. Több hazai bank saját fejlesztésű appja a designt, funkcionalitást, a felépítést tekintve több elemében is hasonlít a Revolut alkalmazásához. A funkciókat tekintve a Revolut élen jár, a hagyományos bankok a helyi sajátosságokban (qvik, sárga csekk befizetés), core banki termékekben (személyi kölcsön) tudják megverni a fintechet.

Mit tudnak a mobilbankok?

Miközben az alapfunkciókat tekintve minden bank hozza a kötelezőt (kártyás limitállítás, átutalások, egyenlegek, qvik fizetés, befektetések stb.), néhány korábban még versenytényezőnek számító funkció is alapvetővé vált szektorszinten (Apple/Google mobilfizetés, hiteligénylés indítása). A UX-et talán leginkább a fent már bemutatott értékelések adhatják vissza, ám még mindig vannak olyan funkciók, amelyek megkülönböztető tényezőnek számíthatnak az ügyfelek szemében:

A virtuális/egyszer használatos bankkártya nem csak egy simán digitalizált kártyát takar, hanem vagy egy külön kezelhető egyenleget és ehhez rendelt limiteket, takar, vagy "egyszer használatos" kártyát, amely csak egy adott tranzakció lebonyolítására jön létre, majd ezt követően meg is szűnik. Ez a megoldás még biztonságosabbá teszi az online fizetéseket, a CIB, Erste, OTP, és a Raiffeisen mobilalkalmazásai mellett már a Gránit Banknál is lehet ilyet használni.

Digitális asszisztenssel csak két hazai bank mobilbankjában beszélgethetünk, Mira az Erste, Kate a K&H megoldása folyamatos fejlesztés alatt áll és egyre több az appot vagy a pénzügyeinket érintő kérdésben és problémában tud segíteni.

Dedikált csekkbefizetési funkció is majdnem minden szereplő mobilbankjában van, az MBH-nál kivezették már (az iCsekket vagy a netbankot ajánlják), míg a Raiffeisen nem vezetett be ilyet.

A Raiffeisen, az OTP, a Gránit, az MBH és a K&H mobilbankjából biztosítás is köthető.

Fontos újdonság az OTP mobilbankjában az Utalásőr funkció. Ennek lényege, hogy az ügyfél beállíthat egy másodlagos jóváhagyót, aki a nagyobb összegű átutalások esetén második "felügyelőként" léphet fel a tranzakcióban. A másodlagos jóváhagyó segíthet abban, hogy észhez téríti a manipulált, megtévesztett leendő áldozatot, és megálljt parancsol az utalásnak.

Mobilbanki funkciók Apple Pay/Google Pay Személyes pénzügyek/kimutatások Személyi kölcsön/hitel igénylés Virtuális vagy egyszer használatos bankkártya Befektetések kezelése Digitális asszisztens Csekkbefizetés Biztosításkötés (end-to-end) CIB x x x x x x Erste x x x x x x x x Gránit x x x x x x K&H x x x x x x x MBH x x x külön appban x OTP x x x x x x x Revolut x x x x x x Raiffeisen x x x x x x UniCredit x x x x x Forrás: Portfolio-gyűjtés

A fentieken túl egyébként mindig lenne még miben fejlődnie a hazai mobilbankoknak. Az egyik ilyen terület, amiben van még fejlődési potenciál, az a kiberbiztonsági funkciók további erősítése. Erre már csak azért is szükség lenne, mert egy nagy csökkenés után is még mindig egy negyedév alatt 5 milliárd forint tűnt el a magyar számlákról.

A Revolut esetében például a gyanús tranzakciók esetén a mobilbank egy szokatlan, de elmés módszert alkalmaz: elrontja az ügyfél számára az egyébként kifejezetten jó UX-et, belassítja például a gyanúsnak tűnő utalási folyamatot: visszakérdez, megerősítést kér, időt teremt az ügyfélnek arra, hogy észhez térjen, ha valóban csalásról és a sürgetéséről van szó.

Egy másik szintén biztonsági funkció nemrég jelent meg szintén a neobanknál, amely a telefonlopások esetén ad extra kontrollt a pénze felett az ügyfélnek. Az úgynevezett "Utcai üzemmód" személyre szabható, helyalapú védelmi réteget biztosít az ügyfelek pénzéhez, amikor úton vannak. Az Utcai üzemmód bekapcsolása után az ügyfelek meghatározhatják saját „Megbízható helyeiket”, amelyek kívül az Utcai üzemmód aktiválódik, és a meghatározott limit feletti átutalásokat további azonosítási lépésekkel és 1 órás késleltetéssel védi.

Agilis fejlesztés a mobilbankoknál - Miről is szól ez?



A mobilbakok értékelése az általános fejlődésükön túl egy olyan tényező miatt is javulhat folyamatosan az évek alatt, amit az ügyfél közvetlenül nem lát: másképpen fejlesztik az alkalmazásokat ma, mint 10 évvel ezelőtt.



Nem véletlen, hogy az ügyfelek kedélyeit egyre kevésbé borzolják jelentős mobilbanki változások vagy verziócserék. Egyre jellemzőbb gyakorlat ugyanis az agilis fejlesztés, amelynek egyik alapvető szabálya, hogy a fejlesztők igyekezzenek a nagy eget rengető verzióváltások és UX-átrendezések helyett gyakori kisebb frissítésekkel átalakítani a front end felületeket (mint amilyen egy mobilbank), vagyis nem sokkolják a felhasználót feleslegesen. Az emberi természet része, hogy ragaszkodunk a megszokott dolgokhoz, még akkor is, ha lennének ötleteink a változáshoz vagy látjuk, hogy nem optimális a jelenlegi szolgáltatás.



Akár egy szoba átrendezésénél előfordul, hogy bár jobban elférünk ugyanabban a helyiségben a logikusabb átrendezés után, és nem világít a monitorra a délutáni napsugár, az új helyre rakott asztal lábába nagyot rúgunk és elcsúszunk az ablak elé átterített szőnyegen. A mobilbankokat emiatt is fejlesztik kis lépésekben, és persze azért is, mert így hamarabb tudnak a szolgáltatók javításokat, új funkciókat adni az ügyfeleknek.



Persze előfordulhat így is olyan helyzet, amikor teljesen új lapot kell nyitni, mert a régi szoftvert már nem lehet kis lépésekkel továbbfejleszteni. Ilyenkor jöhet a fent részletezett „szobaátrendezés” (kicsi, gyakori frissítések) helyett a „felújítás” (nagy verzióváltás), vagy a „költözés” (azaz a teljes alkalmazáscsere).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images