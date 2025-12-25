Nem kell külföldre vinni a pénzt, degeszre keresheted magad a magyar tőzsdén! (TOP10 sztori - 7.)

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az elmúlt évek egyszerű tőzsdei receptje 2025-ben látványosan felborult. Miközben a forint nagyot erősödött a dollárral szemben, az amerikai részvénypiac forintban számolva alulteljesített, a magyar tőzsde viszont harmadik éve hozott kiemelkedő, 30 százalék feletti hozamokat. A hazai piacon eközben új sztorik nőttek fel, mint a 4iG és a Rába, de a nyomatékot még mindig az OTP adja, ezek a sztorik olyan árfolyamemelkedést produkáltak, amik 2025 befektetési sztárjaivá tették őket, és 2026-ra is fontos tanulságokat hagytak maguk után.

Hogy mi volt az elmúlt években a tuti recept a tőzsdén? Amerikai részvényekbe kellett fektetni. Leginkább a tech szektor húzta lokomotívként magával a világ részvénypiacait. A fantasztikus hetes részvényeket kellett csak megvenni, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta Platforms, Tesla, és kész. Nem volt túl bonyolult. Aki így tett, az jó hozamra tehetett szert.

2025 azonban más év volt, főként magyar befektetőként. Ugyanis

a forint 17%-ot erősödött a dollárra a szemben. Vagy gyengült a dollár a forintra a szemben, nézőpont kérdése.

Ez pedig alaposan átalakította a magyar ügyfelek befektetési perspektíváit.

Idén a magyar piac kifejezetten jól teljesített. És ha forintban nézzük a hozamokat, akkor 2025-ben az amerikai részvénypiac durván alulteljesített.

Persze, magyar befektetőként amerikai részvénybe fektetve is le lehet fedezni a devizakitettséget, vagy lehet csak devizában is nézni ezeket a pozíciókat, de

forintban idén egyértelműen a magyar piac nyert.

Hogy mennyire? Nem kicsit, nagyon. A magyar piacon már zsinórban harmadik éve lehet 30+ százalék hozamot elérni, az idei teljesítmény pedig messze lekörözi forintban nézve az amerikait. Egyébként saját devizában 16 százalékot emelkedett az S&P 500, szóval még úgy is nyert 2025-ben a magyar részvénypiac.

Az elmúlt 20 évből 9-ben a BUX nyert, vagyis közel minden második évben magyar részvényekbe fektetve lehetett nagyobb hozamot elérni

És, hogy mik voltak a nagy sztorik a magyar piacon? Nem kezdhetünk mással, mint a 4iG-vel, aminek az árfolyama négy és félszeresére emelkedett idén.

2025-ben a 4iG körül egymást érték azok a bejelentések, amelyek végül az egyik legnagyobb hazai részvénysztorivá tették a papírt. A befektetői narratíva eleinte arról szólt, hogy a cég a távközlési és technológiai alapokra építve egyre határozottabban lép be az űr- és védelmi iparba, majd ez a stratégia hónapról hónapra konkrét megállapodásokban is testet öltött. Nyár végén komoly árfolyamugrást hozott az Eutelsattal kötött együttműködés bejelentése, amelyet a piac úgy értelmezett, hogy a 4iG globális szinten is látható szereplővé válhat a műholdas és távközlési piacon. Az év vége felé felgyorsultak az események. December elején stratégiai megállapodásokat kötöttek török partnerekkel a védelmi ipar és a járműgyártás területén, majd a társaság bejelentette az ACE Network teljes felvásárlását, tovább erősítve informatikai és hálózati pozícióit. December közepén új lendületet adott az árfolyamnak, hogy a cég vezetése Washingtonban folytatott magas szintű tárgyalásokat, amelyek egyértelműen az amerikai űr- és védelmi ipari együttműködések irányába mutattak. Ezt rövid időn belül előzetes megállapodások követték a Lockheed Martinnal és a Northrop Grummannal, az iparág legnagyobb szereplőivel.

Az év egyik legnagyobb horderejű lépése az volt, amikor a 4iG jelentős befektetést vállalt az amerikai Axiom Space-ben, ami mérföldkőnek számít a magyar űripar nemzetközi integrációjában. Ezek az egymásra épülő bejelentések magyarázzák, miért vált a 4iG idén kiemelkedő részvénysztorivá. A befektetők nem egyetlen hírre reagáltak, hanem arra a folyamatra, amelyben

a vállalat lépésről lépésre nemzetközi jelentőségű szereplővé kezdett válni a távközlési, védelmi és űripari térben.

A 4iG sztoriba bekapcsolódva a Rába is nagyot emelkedett, az árfolyam idén két és félszeresére ment, mivel a 4iG felvásárolta.

Ezzel egy több mint egy évtizede alvó papír árfolyama robbant fel.

És akkor elérkeztünk a magyar tőzsde koronázott királyához, a legnagyobb súlyú, messze legnagyobb forgalmú papírhoz, az OTP-hez.

A bankrészvény volt az, ami a hátán vitte idén a magyar tőzsdét, több mint 60 százalékot emelkedett.

Olyan meredek volt a szárnyalás, hogy az elemzők nem győzték egyre magasabbra húzni a céláraikat. Több sztori is repítette az árfolyamot: nagyon jól teljesít a cég idén, nőnek az állományok, javulnak a marzsok, egyre hatékonyabb a szervezet, de közben mindig van akvizíciós fantázia is az OTP-ben, meg annak a reménye, hogy a bőven ezermilliárd forint feletti profitot egyszerűen nem tudja elkölteni a bankvezetés, ezért még több jut osztalékra és részvényvisszavásárlásra, és persze az ukrajnai békét is folyamatosan beárazzák a papírokba, amik még mindig nem drágák. Nagy sztori az OTP, évek óta mondjuk mi is, be is érett.

És hogy mi jöhet 2026-ben? Szerintem 4 dologra érdemes figyelni:

Egyrészt a magyar részvények még mindig olcsók, a nagypapírokat egy számjegyű P/E rátán lehet megvenni, ez pedig egyre több befektetőnek, például külföldi intézményeknek tűnik fel. A globális tőzsdei ralinak ebben a fázisában a lemaradókat, a még mindig olcsókat is keresik a befektetők, itt adja magát a magyar részvénypiac.

Ha jön az ukrajnai béke, az újra ráirányítja a figyelmet a régiós, így a magyar részvényekre is, (amikbe azért egy adag béke már be van árazva). Például azért, mert olyan befektetők is beszállhatnak, akik eddig például a háború hatásai miatt nem vettek magyar részvényt, de az OTP-ben is van ukrán fantázia, bankot is vehetnek ott, és az újjáépítésből is kivehetik a részüket az ottani leánybankkal.

2026-ban folytatódhat a dollárgyengülés, ami több csatornán keresztül is pozitívan hathat a feltörekvő piaci eszközökre, így a magyar részvényekre is.

És nyilván a magyarországi országgyűlési választások is hathatnak a magyar részvényekre, legérzékenyeben az állami kötődéssel, tulajdonrésszel, állami megrendelésekkel jellemezhető vállalatok, az MBH, a 4iG, az Opus, a Waberer's vagy a Rába árfolyama reagálhat.

