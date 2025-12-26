Gmail-használók, figyelem: karácsonyi meglepetés érkezett a Google-től

Az új funkció egyelőre csak a Google súgóoldalának hindi nyelvű változatán érhető el, ami arra utal, hogy a bevezetés Indiában kezdődhet. A tájékoztató szerint a lehetőség fokozatosan válik elérhetővé minden felhasználó számára, ugyanakkor a teljes globális bevezetés még időbe telhet. Az angol nyelvű súgóoldalon továbbra is az olvasható, hogy a Gmail-címek "általában nem módosíthatók".

Az új szabályok szerint

a címüket megváltoztató felhasználók automatikusan megtartják eredeti címüket aliasként.

A régi címre érkező levelek továbbra is beérkeznek a postafiókba, és a korábbi cím a Google szolgáltatásaiba – például a Drive-ba, a Térképbe vagy a YouTube-ra – való bejelentkezéshez is használható marad.

Korábban, aki új Gmail-címet szeretett volna, annak teljesen új fiókot kellett létrehoznia, majd manuálisan átköltöztetnie az adatait. Ez időigényes és körülményes folyamat volt, amely gyakran problémát okozott a külső alkalmazásokkal való összekapcsolásnál is.

A Google közlése szerint a meglévő adatok – köztük a fotók, üzenetek és e-mailek – a cím megváltoztatása után is érintetlenek maradnak, a régi cím pedig bármikor újra használatba vehető. Ugyanakkor aki módosítja Gmail-címét, a következő 12 hónapban nem hozhat létre újabb címet, és az újonnan választott címet nem törölheti. A vállalat egyelőre nem adott ki hivatalos bejelentést az újításról, erre először felhasználói fórumokon és technológiai közösségekben figyeltek fel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images