A német kancellárral egyeztetett Zelenszkij a Trump-találkozó előtt

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a Donald Trump amerikai elnökkel tervezett találkozó előtt egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral az ukrajnai békefolyamatról és az európai fellépés összehangolásáról.

Zelenszkij az X közösségi oldalon közölte, hogy összehangolták az álláspontjaikat, és Európának egységesen kell fellépnie az európai életforma, az államok függetlensége és az európai béke védelmében. Hangsúlyozta: békének kell lennie.

Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy

tájékoztatta a német kancellárt Kijev és az amerikai megbízottak közötti egyeztetésekről.

Emlékeztetett a legutóbbi, berlini csúcstalálkozóra és az ott elért eredményekre, hozzátéve: Ukrajna továbbra is az európai partnerekkel közösen kíván eljárni.

A december közepén Berlinben tartott csúcs volt az első nagyobb Ukrajna-találkozó egy uniós országban az Egyesült Államok, Ukrajna és a vezető európai államok részvételével azután, hogy Trump novemberben új békekezdeményezést indított.

Merz szintén az X-en reagált, kijelentve, hogy Németország "megingathatatlanul" Ukrajna mellett áll. Szerinte a béke, a szabadság és a biztonság érdekében továbbra is elengedhetetlen az erős, összehangolt európai fellépés. A kancellár jelezte: az úgynevezett "berlini csoport" készen áll a segítségnyújtásra, szoros egyeztetésben az amerikai partnerekkel.

