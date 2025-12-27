Ez még messze van a tökéletestől: totális káoszt tudnak okozni az önvezető autók

A tűz következtében a közlekedési lámpák nagy része leállt, a Waymo önvezető taxijai pedig kereszteződésekben rekedtek bekapcsolt vészvillogóval. Ez tovább súlyosbította az amúgy is zavaros forgalmi helyzetet. A cég ideiglenesen felfüggesztette a szolgáltatást, és csak másnap indította újra a robotaxikat.
Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra a problémára, hogy mennyire felkészültek az autonóm járművek üzemeltetői a komolyabb vészhelyzetekre, például földrengésekre vagy árvizekre.
Philip Koopman, a Carnegie Mellon Egyetem szakértője szerint, ha egy egyszerű áramszünetre sem reagálnak megfelelően, a szabályozóknak vizsgálniuk kell, hogyan működne a rendszer súlyosabb szcenáriókban.
A Waymo közleménye szerint járműveik képesek a nem működő lámpákat "négyes stoptáblaként" kezelni, és aznap több mint hétezer ilyen kereszteződésen sikeresen áthaladtak. Ugyanakkor a távfelügyelettől érkező megerősítési kérelmek hirtelen megugrása késéseket okozott, ami hozzájárult a kialakuló dugókhoz.
Az önvezető taxik világszerte részben emberi távfelügyeletre támaszkodnak bizonyos helyzetekben. A Waymónál flottaügyeletesekből álló csapat válaszol a járművek kérdéseire, ha azok bizonytalanok egy szituáció megítélésében. Missy Cummings, a George Mason Egyetem robotikai szakértője szerint azonban ennek a modellnek is egyértelmű korlátai vannak.
Cummings úgy véli, a szövetségi kormánynak szabályoznia kellene a távfelügyelet működését, és elő kellene írnia tartalék kapacitások fenntartását katasztrófahelyzetekre.
Szerinte biztosítani kell, hogy egy hirtelen megnövekvő esetszám se bénítsa meg a rendszert.
A kaliforniai hatóságok vizsgálják a mostani incidenst, és olyan új szabályozáson dolgoznak, amely garantálná, hogy a távoli ügyeletesek megfeleljenek a magas biztonsági elvárásoknak. Az új előírások célja, hogy egy nagyobb zavar esetén is megbízhatóan működjön a felügyeleti és beavatkozási rendszer.
Az önvezető technológia kereskedelmi bevezetése a korábbi várakozásoknál nehezebbnek bizonyult. A General Motors Cruise részlege 2023-ban egy súlyos baleset után – amikor egy robotaxi elgázolt és maga után vonszolt egy gyalogost – elveszítette engedélyét, és kénytelen volt beszüntetni működését.
Ennek ellenére a szektor az utóbbi időben új lendületet kapott. A Tesla idén elindította robotaxi-szolgáltatását Austinban, a Waymo pedig – amely 2009-ben a Google önvezető projektjeként indult – szintén gyorsítja terjeszkedését.
A vállalat jelenleg több mint 2500 járműből álló flottát üzemeltet San Franciscóban, Los Angelesben, Phoenixben, Austinban és Atlantában.
A Waymo közölte, hogy a korai bevezetés időszakában kialakított megerősítési folyamatait most a megnövekedett flottamérethez igazítja. Olyan szoftverfrissítéseket vezetnek be, amelyek révén a járművek az áramszünetekről és egyéb zavarokról kapott információk alapján határozottabban, kevesebb emberi beavatkozással tudnak navigálni.
Szakértők szerint a robotaxi-üzemeltetőknek egy bizonyos flottaméret felett további engedélyezési követelményeknek kellene megfelelniük, hogy igazolni tudják: képesek kezelni a tömeges meghibásodásokból fakadó kockázatokat. Koopman arra figyelmeztetett, hogy ha mindez egy földrengés közben történt volna, a következmények sokkal súlyosabbak lettek volna. A mostani áramszünet szerinte csak figyelmeztetés volt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
