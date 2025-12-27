Még Trump alatt visszatérne a Holdra Amerika, és nem csak látogatóba

Jared Isaacman, a NASA frissen kinevezett vezetője pénteken a CNBC-nek nyilatkozva azt mondta:

az Egyesült Államok Donald Trump második elnöki ciklusa alatt visszatér a Holdra.

Az Elon Muskkal szoros kapcsolatot ápoló Isaacman szerint Trump elkötelezettsége a holdkutatás mellett kulcsfontosságú az űrgazdaság kibontakoztatásához.

Szeretnénk kiaknázni a Holdban rejlő tudományos, gazdasági és nemzetbiztonsági lehetőségeket

– fogalmazott.

Isaacman szenátusi megerősítésére hosszú hónapok várakozás után került sor. Trump eredetileg 2024 decemberében jelölte a posztra, májusban azonban váratlanul visszavonta a nominációt, "korábbi kapcsolataira" hivatkozva. Bár a részleteket nem árulta el, sokan a Muskkal ápolt szoros viszonyával hozták összefüggésbe a döntést; a két politikus a nyáron éles konfliktusba keveredett egymással. Novemberben Trump ismét Isaacmant jelölte a NASA élére. Isaacman vállalkozóként vált ismertté, majd 2021-ben a SpaceX Crew Dragon űrhajóján civil űrhajósként is bizonyított.

A NASA vezetője szerint a Hold kínálta lehetőségek között szerepel űradatközpontok és infrastrukturális létesítmények kiépítése, valamint a hélium-3 bányászata. Ez a ritka gáz a Hold felszínén található, és a jövőben a fúziós energia egyik fontos üzemanyaga lehet. Isaacman hozzátette: a holdbázis létrehozása után az űrügynökség nukleáris meghajtású rendszerekbe is befektet a további kutatások érdekében.

A NASA jelenleg a SpaceX-szel, Jeff Bezos Blue Originjével és a Boeinggel együttműködve dolgozik az Artemis-programon, amely a Marsra irányuló későbbi küldetésekre is felkészít. A programot Trump idei költségvetési csomagja 9,9 milliárd dollárral támogatja. Az Artemis II küldetés – az első, legénységgel végrehajtott tesztrepülés a Space Launch System hordozórakétával és az Orion űrhajóval – a közeljövőben indulhat. Ezt követi majd az Artemis III, amelynek holdraszálló rendszerét a SpaceX fejleszti.

Isaacman hangsúlyozta, hogy a SpaceX és a Blue Origin is fejleszti nagy teherbírású, újrafelhasználható hordozórakétáit, amelyek alapjaiban változtathatják meg az űrutazást. "Ez teszi majd lehetővé, hogy megfizethetően és rendszeresen közlekedhessünk a Hold és a Föld között, és felkészüljünk a Mars felé vezető utakra" – zárta gondolatait.

