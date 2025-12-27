Sok mindent eldöntő találkozóra készül holnap Trump és Zelenszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Donald Trump szerint Volodimir Zelenszkij nem rendelkezik semmivel az ő jóváhagyása nélkül - az amerikai elnök a többi között így foglalta össze várakozásait az ukrán elnökkel vasárnapra tervezett találkozóját megelőzően, a Politico hírportálnak pénteken adott interjúban.

Arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij egy új, 20 pontból álló béketervet szeretne megvitatni vele, Donald Trump úgy fogalmazott, hogy

meglátjuk, mit hoz magával

, de megállapította, hogy az ukrán elnök "addig nem rendelkezik semmivel, amíg én jóvá nem hagyom". A közelgő találkozóval kapcsolatban ugyanakkor azt mondta: "azt hiszem, hogy jól fog menni", majd hozzátette, "azt hiszem jól fog menni Putyinnal is", és utalt arra, hogy hamarosan szintén beszél Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az előzetes tervek szerint Donald Trump és Volodimir Zelenszkij vasárnapra Floridába tervezett megbeszélése elsősorban az orosz-ukrán háború lezárása után Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciákról szól majd, valamint a területi kérdésekről, főként a Donbász régióról, továbbá az orosz fennhatóság megmaradásáról.

(MTI)

Címlapkép forrása: Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images