Történelmi csúcsok után hirtelen jött a hidegzuhany az arany és ezüst piacán
Portfolio
Az ezüst árfolyama hétfőn bizonyos időpillanatban már több mint 10 százalékos mínuszban is volt, miután az éjszakai kereskedésben történelmi csúcsra, unciánként 80 dollár fölé emelkedett. A nemesfém az idei évben így is több mint 145 százalékos pluszban áll - írta a Cnbc.

Az ezüst ára 2025 elején még alig haladta meg a 20 dollárt unciánként, innen ugrott néhány hónap alatt a mostani, 72 dolláros szintre - ezzel még az arany idei teljesítményét is felülmúlta.

Az arany határidős jegyzése ebben a hónapban először lépte át a 4550 dolláros szintet, idei drágulása pedig már meghaladja a 70 százalékot. Hétfőn ugyanakkor az arany is jelentősen korrigált,

árfolyama jelenleg 4,5%-os mínuszban van.

A masszív árfolyam-emelkedés mögött több tényező áll. Az aranyhoz hasonlóan az ezüstöt is menedékeszközként vásárolják a befektetők a fokozódó geopolitikai feszültségek és az olyan kockázatok idején, mint a növekvő amerikai államadósság. Mindkét nemesfém értékmegőrző szerepet tölthet be, így védelmet nyújthat a gyengülő dollárral és a gazdasági bizonytalansággal szemben, miközben a gyengébb dollár más országok befektetői számára is olcsóbbá teszi ezeket az eszközöket.

Az ezüst árfolyamát továbbá

az erős ipari kereslet is támogatja,

különösen a napelemek, az adatközpontok és az elektromos járművek gyártásában betöltött szerepe miatt.

