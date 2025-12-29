Az ezüst ára 2025 elején még alig haladta meg a 20 dollárt unciánként, innen ugrott néhány hónap alatt a mostani, 72 dolláros szintre - ezzel még az arany idei teljesítményét is felülmúlta.
Az arany határidős jegyzése ebben a hónapban először lépte át a 4550 dolláros szintet, idei drágulása pedig már meghaladja a 70 százalékot. Hétfőn ugyanakkor az arany is jelentősen korrigált,
árfolyama jelenleg 4,5%-os mínuszban van.
A masszív árfolyam-emelkedés mögött több tényező áll. Az aranyhoz hasonlóan az ezüstöt is menedékeszközként vásárolják a befektetők a fokozódó geopolitikai feszültségek és az olyan kockázatok idején, mint a növekvő amerikai államadósság. Mindkét nemesfém értékmegőrző szerepet tölthet be, így védelmet nyújthat a gyengülő dollárral és a gazdasági bizonytalansággal szemben, miközben a gyengébb dollár más országok befektetői számára is olcsóbbá teszi ezeket az eszközöket.
Az ezüst árfolyamát továbbá
az erős ipari kereslet is támogatja,
különösen a napelemek, az adatközpontok és az elektromos járművek gyártásában betöltött szerepe miatt.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Történelmi csúcsok után hirtelen jött a hidegzuhany az arany és ezüst piacán
Beszakadtak a nemesfém árak.
Putyin rezidenciáját dróntámadás érhette, Zelenszkij keményen reagált
Ezt mondta a vádakra.
Ennyivel nőttek a bérigények Magyarországon, egy ágazat kiugró eredményt ért el
22 százalékkal emelkedő fizetések.
Janisz Varufakisz: A világrend utolsó pillérei is összedőltek
Európát három sokk is érte.
Generációk óta várnak erre a pillanatra - közel a megoldás az atomenergia egyik legnagyobb problémájára
Elrejtenék az emberek szeme elől.
Lavrov: olyan célpontot támadott Kijev, ami nagyon megnehezíti a tárgyalásokat
Képes anyagot mondjuk nem sikerült prezentálni a bejelentés mellé.
Zelenszkij bejelentése után kiderült: ennyit ér valójában az amerikai ígéret Ukrajnának
Próbálkozik az erősebb garanciák kilobbizásával.
Ezek voltak 2025 nagy vesztes országai
Idén is elkészítettük a növekedési kudarcok top10 listáját.
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?
Mit hozhat 2026 az orosz-ukrán háborúban?