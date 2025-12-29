Történelmi csúcsok után hirtelen jött a hidegzuhany az arany és ezüst piacán

Az ezüst ára 2025 elején még alig haladta meg a 20 dollárt unciánként, innen ugrott néhány hónap alatt a mostani, 72 dolláros szintre - ezzel még az arany idei teljesítményét is felülmúlta.

Az arany határidős jegyzése ebben a hónapban először lépte át a 4550 dolláros szintet, idei drágulása pedig már meghaladja a 70 százalékot. Hétfőn ugyanakkor az arany is jelentősen korrigált,

árfolyama jelenleg 4,5%-os mínuszban van.

A masszív árfolyam-emelkedés mögött több tényező áll. Az aranyhoz hasonlóan az ezüstöt is menedékeszközként vásárolják a befektetők a fokozódó geopolitikai feszültségek és az olyan kockázatok idején, mint a növekvő amerikai államadósság. Mindkét nemesfém értékmegőrző szerepet tölthet be, így védelmet nyújthat a gyengülő dollárral és a gazdasági bizonytalansággal szemben, miközben a gyengébb dollár más országok befektetői számára is olcsóbbá teszi ezeket az eszközöket.

Az ezüst árfolyamát továbbá

az erős ipari kereslet is támogatja,

különösen a napelemek, az adatközpontok és az elektromos járművek gyártásában betöltött szerepe miatt.

