A dotkom után AI lufi is kipukkan? - Jöhet a kijózanodás a tőzsdéken

A dotkom lufi példája megmutatta, milyen gyorsan lehet a technológiai eufóriából tőzsdei zuhanás, amikor az ígéretek elszakadnak a pénzügyi realitásoktól. A mesterséges intelligencia körüli beruházási verseny és a magas tőzsdei árazási szintek ma már nyomokan kísértetiesen emlékeztetnek arra az időszakra. Nem kérdés, hogy az AI hosszú távon meghatározó, transzformatív technológia, az viszont nem egyértelmű, hogy mely cégek tudnak a beruházásokkal összemérhető bevételt és profitot termelni vele. Emiatt jöhet kijózanodás a tőzsdéken, 2026 egyik fontos témája lesz az AI lufi és a kipukkanásától való félelem.

Láttunk már lufikipukkanást, nem volt szép

A 2000-es évek eleji dotkom lufi, és annak kipukkanása a modern tőkepiaci történelem egyik legtanulságosabb fejezete volt. Az 1990-es évek második felében az internet megjelenését sokan technológiai forradalomként értelmezték, a probléma azonban az volt, hogy a befektetők többsége úgy gondolta, hogy szinte bármilyen vállalat, amelynek a nevében szerepel a dotcom vagy az online kifejezés, automatikusan hatalmas profitot fog termelni.

A tőzsdéken ennek megfelelően rendkívül torz árazások alakultak ki. Sok vállalatot nem a nyereségük, sőt gyakran nem is a bevételük alapján értékeltek, hanem olyan mutatók szerint, mint mondjuk egy weboldal látogatottsága, a felhasználók száma vagy az elképzelt jövőbeli piaci részesedés. Nem egy példa volt rá, hogy

cégek több milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkeztek úgy, hogy nemcsak profitot, de még bevételt sem termeltek.

A veszteség nemhogy elfogadott volt, hanem kifejezetten elvárt, mivel az uralkodó narratíva szerint előbb gyors növekedésre van szükség, a profit majd csak később jön.

Sok példát lehetne mondani azokra a cégekre, amik a tőzsdéken nagyra nőttek, majd elbuktak. Ilyen volt a Pets.com, ami a dotkom korszak egyik jelképévé vált, hatalmas marketingköltésekkel és ismertséggel, miközben üzleti modellje fenntarthatatlan volt, és gyakorlatilag folyamatosan égette a befektetők pénzét. Vagy a Webvan, amely futurisztikus logisztikai hálózatot épített ki, de a kereslet messze elmaradt a várakozásoktól, így az óriási fix költségek gyors csődhöz vezettek.

A meredek tőzsdei emelkedések sikertörténetekre épültek, és hatalmas volt az eufória az IPO-k körül, a frissen tőzsdére lépő internetes cégek részvénye gyakran már az első kereskedési napon többszörösére emelkedett, jött is a FOMO, senki sem akart kimaradni a biztosnak tűnő pénzkeresésből.

Persze, jött a fordulat, és világossá vált, hogy a bevételek nem nőnek olyan ütemben, mint ahogy azt korábban feltételezték, miközben a kamatkörnyezet emelkedett, és a finanszírozás drágábbá vált. A befektetők hirtelen elkezdtek valódi számokat keresni a sztorik mögött, és amikor kiderült, hogy sok cégnek nincs életképes üzleti modellje, a tőzsdei eladási hullám lavinaszerűen indult el.

A dotkom lufi kipukkanása után vállalatok ezrei tűntek el, befektetők hatalmas veszteségeket szenvedtek el.

Itt a következő?

És akkor megérkeztünk a jelenbe, amiben a mesterséges intelligenciával kapcsolatban látunk lufira utaló jeleket. Most sokan azért tartanak egy, a dotkom korszakhoz hasonló kipukkanástól a mesterséges intelligencia körül, mert a beruházások brutálisan emelkednek, mint ahogy a tőzsdei árazások is, az viszont eléggé képlékeny, hogy kik tudnak valódi profitot termelni az AI-jal.

Hogy most mi van? Például milliárdos értékelések olyan cégeknél, amelyek még egy fillér profitot sem termelnek, mint a CoreWeave, amit már most 190 milliárd dollárra értékelnek veszteséges működés mellett, vagy a Cerebras és az Nscale, amelyek több százmillió dollár tőkét vontak be, miközben a bevétel szabad szemmel alig látható, vagy a Fermi, egyx AI energiaifrastruktúra projekt, ami úgy ért a csúcson több mint 17 milliárd dollárt, hogy belátható időn belül bevétele és profitja sem lesz. De megjelentek a klasszikus körforgásos finanszírozás jelei is, az Nvidia például 100 milliárd dollárt fektetne az OpenAI-ba, amely ezt a pénzt Nvidia chipek vásárlására fordítaná, vagyis a beszállító finanszírozza a vevőjét, aki visszakölti nála a pénzt. Közben még a legnagyobb szereplők is durván veszteségesek, az OpenAI például az idei első félévben 4,3 milliárd dollár bevétel mellett 7,8 milliárd dollár veszteséget termelt.

Rengeteg mesterséges intelligenciához köthető cég esetében most olyan jövőbeli növekedést áraznak, amihez évekig tartó folyamatos technológiai áttörésekre és széles körű üzleti adaptációra lenne szükség. Ismerős, ugye?

Amikor a növekedés narratívája teljesen háttérbe szorítja a pénzügyi realitásokat, mint a dotkom lufi idején.

2026 egyik fő témája is az AI

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kipukkanási félelmek 2026-ban elsősorban nem egy hirtelen, mindent elsöprő összeomlás formájában jelenhetnek meg a tőzsdéken, hanem sokkal inkább egy elhúzódóbb kijózanodási folyamatként. A piac már jóval érzékenyebb arra, hogy a mesterséges intelligenciára épülő növekedési sztorik mögött milyen konkrét bevételek, profitok és megtérülések vannak, és mik azok a cégek, amiknél csak ígéretek vannak, ez utóbbiak árazása sérülhet.

Most azt látjuk, hogy a mesterséges intelligencia, mint egységes narratíva kezdi elveszíteni a varázsát, egyre inkább elválnak egymástól a nyertesek és a vesztesek. Miközben az elmúlt években sok cég részvényárfolyama már azzal emelkedett, hogy a kommunikációjukban szerepelt az AI, a piac most már elkezdte számon kérni, hogy ez pontosan hogyan jelenik meg az eredményekben. Különösen igaz ez a technológiai részvényeknél, ami pedig globális tőkepiaci hatásokat hozhat, mert ezeknek a részvényeknek nagy a súlya a fontos részvényindexekben, mint a Nasdaq vagy az S&P 500.

Nagy valószínűségű forgatókönyv 2026-ban a rotáció, vagyis hogy a befektetők fokozatosan mozdulnak el a legdrágábban árazott, mesterséges intelligenciához kötött növekedési részvényektől a stabilabb cash flowt termelő, alacsonyabb értékeltségű szektorok irányába, vagy az AI sztorin belül olyan papírokba, ahol már látszik a mesterséges intelligencia alkalmazásából származó eredmény, megtérülés. Ebben a forgatókönyvben nem lesz piaci összeomlás, inkább oldalazó piac vagy hosszan elnyúló korrekció.

Hogy mit fog a piac figyelni 2026-ban az AI sztoriban? Hogy a mesterséges intelligenciába öntött hatalmas befektetések elkezdenek-e megtérülni. Az infrastruktúrába, adatközpontokba és számítási kapacitásba irányuló beruházások rövid távon nyomás alatt tartják a profitmarzsokat, még azoknál a cégeknél is, amelyeket a piac a technológia egyértelmű nyerteseinek tart. Az olyan vállalatoknál, mint a hatalmas piaci értékű, ezért kiemelkedő piaci súlyú Nvidia, a 2026-os év különösen érzékeny lehet abból a szempontból, hogy a kereslet valóban tartós marad-e, vagy inkább ciklikus csúcsnak bizonyul.

A félelmek másik forrása az lehet, hogy a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazása sok vállalatnál lassabban halad a vártnál. Ha 2026-ra sem sikerül széles körben, mérhető termelékenységnövekedést vagy költségcsökkenést felmutatni, akkor a piac egyre szkeptikusabban állhat az AI-jal kapcsolatos hosszú távú növekedési sztorikhoz.

2026 a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetések szempontjából inkább a kijózanodás, a szelekció és a rotáció éve lehet.

A befektetőknek érdemes figyelniük arra, hogy mely cégek képesek valódi bevételt és fenntartható profitot termelni, és melyek azok, amelyek továbbra is csak az üres AI-növekedési narratívára építenek.

Nem kérdés, hogy a mesterséges intelligencia meghatározó, transzformatív technológia, de a tőzsdéken egyre kevésbé lesz elég a puszta ígéret.

Címlapkép forrása: SY via Getty Images

