Mi lesz a magyar biztosítókkal 2026-ban? - Megszólaltak a biztosítóvezérek

A Portfolio hagyományainak megfelelően arra kértük a nyolc legnagyobb hazai biztosító első számú vezetőit év végén, értékeljék a mögöttünk álló esztendőt és adjanak előrejelzést a jövő évre.



Alábbi kérdéseinkre válaszoltak a biztosítóvezérek:

1. Hogy értékeli 2025-öt saját biztosítója és a biztosítási piac szempontjából?

2. Mit tekint saját biztosítója és a szektor előtt álló legnagyobb kihívásnak 2026-ra?

3. Mely termékek, szolgáltatások és innovációk területén hozhat növekedést, előrelépést 2026 saját biztosítójánál, illetve a biztosítási szektorban?

Erdős Mihály elnök-vezérigazgató, Generali Biztosító

1. 2025 harmadik negyedévének eredményei alapján a szektor idén is dinamikusan fejlődött: a MABISZ adatai alapján 17%-os volt a díjbevétel-bővülés, időarányosan meghaladva a tavalyi év azonos időszakának növekedését. Bár a Generali Biztosító növekedése elmarad a piaci átlagtól, korrigált díjbevétellel számolva továbbra is megőriztük piacvezető pozíciónkat. Cégcsoportunk idén mutatta be az új, „Élethosszig tartó partnerség: a kiválóság útján” stratégiáját, melyhez kapcsolódva helyi szinten is kidolgoztuk a következő három év prioritásait. Így a következő időszakban is arra törekszünk, hogy ügyfélkapcsolatainkban, fő üzleti tevékenységeinkben és az operációs területen tovább fejlődjünk, miközben alapvető ambíciónk továbbra is a profitabilitás biztosítása marad. Az idei év kapcsán különösen büszke vagyok arra, hogy a júliusi, extrém kárterhelés mellett is biztosítani tudtuk a Generalitól megszokott kiváló szolgáltatást, illetve arra, hogy ősszel elnyertük a TOP Employer minősítést.

2. Az éghajlatváltozás folytatódó és fokozódó hatása változatlanul jelentős hatással van a biztosítási szektorra. Az ehhez való alkalmazkodás stratégiai célja új NatCat modellek kifejlesztése és bevezetése, amelyek lehetővé teszik a Generali számára az éghajlatváltozási kockázatok pontosabb mérését és integrálását a kockázatvállalási folyamatokba. Az Etikus 2.0 program implementációja továbbra is sok feladatot jelent majd. Biztosítónk számára 2026-ban is az egyik legfontosabb stratégiai projekt az alaprendszer-csere folytatása és a működés sikerét biztosító megfelelő erőforrások biztosítása. Új kárrendezési stratégiánk alapján folytatjuk a kárrendezés és a szakmai hálózatok további optimalizálását annak érdekében, hogy tovább növeljük az ügyfélélményt. Saját értékesítési hálózatunk erősítése változatlan prioritásunk, új CRM rendszerünk jelentősen növeli a digitálisan támogatott értékesítési modellben rejlő lehetőségeket.

3. 2026-ban bevezetésre kerülő egészégbiztosítási ökoszisztémánk új termékekkel párosul, egy olyan biztos és optimalizált hátteret nyújtva, ami segít a már most is erős aktivitásunk további növelésében. Alkalmazkodva a piaci körülményekhez és a lakossági igényekhez, két legfontosabb lakossági termékünk terén is fontos újdonságokkal készülünk. A lakáskampány számunkra folyamatos állománymenedzsment feladatokat jelent majd jövőre is, illetve a kkv szektor kiszolgálásában is szeretnénk tovább fejlődni. Természetesen kiemelt fókuszt kap az AI és adatképességek fejlesztése, a BI alapú információs rendszerek kiterjesztése is. Az ügyfélélmény erősítése, a személyre szabottabb online ügyfélkiszolgálás érdekében megújítjuk a Generali applikációt. Kiemelt prioritásunk munkáltatói vonzerőnk fenntartása, mind a sales, mind a non-sales területen, csakúgy, mint munkavállalóink készségeinek, tudásának fejlesztése. Tovább haladunk hibrid működésünk finomhangolásával, ami mára a Generali megkülönböztető jellemzőjévé vált.

Bacsó Gergely elnök-vezérigazgató, Allianz Hungária Biztosító

1. 2025 igazán intenzív, de egyben sikeres év volt számunkra: több fontos célunkat is elértük. A dinamikusan változó gazdasági és jogszabályi környezetben megőriztük pénzügyi stabilitásunkat és profitábilitásunkat, miközben sikerült növelnünk díjbevételünket és tőkemegfelelőségünk is az egyik legjobb a piacon. Ennek köszönhetően még tovább tudtuk erősíteni piaci pozíciónkat. Megújítottuk fő lakossági termékeinket, és jelentős előrelépéseket tettünk a digitális ügyfélutak és a fizetési megoldások terén is. Ma már a biztosítási folyamat szinte minden pontjára van kényelmes digitális megoldásunk, és a díjbefizetéstől a kárkifizetésig minden gördülékenyen és automatikusan működik. Munkánk eredményességét több visszajelzés is alátámasztja: az elmúlt évek során több százezer ügyfelünk értékelte a folyamatainkat, 2025-ben 83 százalékuk a legmagasabb fokozattal, 5 csillaggal minősített bennünket. Évek óta kiemelt figyelmet fordítunk vállalati kultúránk fejlesztésére. Ezt bizonyítja, hogy idén másodszorra kaptuk meg a munkatársi vélemények alapján legjobb munkahelyeknek járó Great Place to Work tanúsítványt.

2. A legnagyobb kihívás továbbra is az, hogy rugalmasan tudjunk alkalmazkodni a folyamatosan változó környezethez – legyen szó gazdasági helyzetről, szabályozási változásokról vagy a technológia megállíthatatlan fejlődéséről. Az új technológiák, például az AI adta lehetőségek kihasználása már alapfeltétel a versenyképességhez, ezért folyamatosan dolgozunk a felhasználási területek bővítésén, a szükséges szaktudás kiépítésén, emellett a jogi-megfelelőségi kérdésekre is figyelni kell. A fenntarthatóság és az ESG szempontok integrálása a mindennapi működésbe és a döntéshozatalba, valamint ezek fokozatos érvényesítése a biztosítási portfólió különböző szegmenseiben szintén fontos feladat. Idén a casco biztosításoknál már konkrét lépéseket tettünk ezen elvek érvényesítése érdekében, és ezt a szemléletet a jövőben a portfólió további területein is erősítjük. Közben olyan belső piaci sajátosságokkal is foglalkoznunk kell, mint a biztosítási penetráció alacsony szintje, a visszafogott öngondoskodás, az ügyfelek erős árérzékenysége vagy a pénzügyi tudatosság hiányosságai.

3. Több területen is azt látjuk, hogy erősödik az ügyfelek tudatossága: egyre többen kötnek casco-t régebbi autókra is, már nem csak hitel mellé kötnek az ügyfelek lakás- és kockázati életbiztosítást, és folyamatosan nő az érdeklődés az egészség- és nyugdíjbiztosítások iránt. Ezekben a szegmensekben további növekedésre számítunk. Termékmegújításainknál fontos cél volt, hogy minél jobban lefedjük az ügyfelek valós igényeit, és jó ár-érték arányt kínáljunk, innovációinkban pedig teljes mértékben az ügyfelek igényeire és a legújabb trendekre fókuszálunk. Az elmúlt évek fejlesztései ezt jól mutatják: például az utasbiztosításoknál alkalmazott blokklánc-technológia akár azonnali kártérítést is lehetővé tesz, a gépjárműszemlékben használt AI gyorsabb és egyszerűbb ügyintézést biztosít, legújabb cyber termékünket pedig a leggyakoribb digitális fenyegetések ellen fejlesztettünk ki, hogy ügyfeleink biztonságban érezhessék magukat az interneten is. Célunk, hogy a külső kihívások ellenére 2026-ban is új, valódi értéket adó, ügyfélbarát megoldásokkal jelenjünk meg.

Alexandre Jeanjean vezérigazgató, Groupama Biztosító 1. A Groupama Biztosító továbbra is sikeres növekedési pályán halad. Idén a piac növekedését messze meghaladtuk, melyre nagyon büszkék vagyunk. A termékek közül a megtakarítási életbiztosítások idei sikerét emelném ki, hiszen itt amellett, hogy szintén a piacot túlszárnyaló növekedést értünk el, egy több éves munka gyümölcse érett be. Immár 4 éve, hogy új alapokra fektettük a megtakarítási életbiztosítási ajánlatunkat, melynek eredményeként egy alacsony költségű, rendkívül rugalmas, garantált hozamot is kínáló megtakarítási lehetőséget vezettünk be. Nagy szó, hogy a konstrukciónk a saját hálózatunk mellett nagyon népszerű a több banki megtakarítási lehetőséget is kínáló OTP Banki csatornán is, illetve, hogy több alkusz is meglátta a lehetőséget az értékesítésében és szép sikereket érnek el. Mindezeknek köszönhetően 2025 első három negyedévében másfélszeresére nőtt életbiztosítási díjbevételünk, miközben a piacé harmadával gyarapodott.

2. A legnagyobb kihívást továbbra is a folyamatos alkalmazkodás jelenti a gyorsan változó környezethez, és a jövő évi választások miatt a gazdaságban még több bizonytalansággal kell számolnunk. Emellett a már jelenleg is érzékelhető nehézségek sem enyhülnek, például a klímaváltozás hatásai is további alkalmazkodást követelnek. Erre az idei év még inkább felhívta a figyelmet: a július 7-8-i vihar a valaha volt legtöbb, a szokásos mennyiség tízszeresét generáló kárbejelentést okozott pár napon belül, melyet ugyanolyan gyorsan és magas színvonalon kellett kezelni. Az ügyfél visszajelzések alapján ezt tudtuk teljesíteni, de fel kell készülnünk a jövőben akár még nagyobb kihívásokra is. A környezet volatilitása mellett azonban továbbra is ügyfeleinkre kell helyeznünk a fókuszt. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy gyorsan reagálhassunk a változó igényekre, és valódi, releváns megoldásokat kínáljunk számukra. A Groupama Biztosítónál ezért továbbra is célunk a személyes jelenlét további erősítése és szakértelmünk folyamatos mélyítése.

3. Továbbra is azt tartjuk szem előtt, hogy megértsük az ügyfelek valódi igényeit, és segítsük őket abban, hogy a folyamatosan változó világban ne nekik kelljen alkalmazkodniuk, hanem mi alkalmazkodjunk hozzájuk. Ez a szemlélet hívta életre a már említett megtakarítási életbiztosítási konstrukciónkat is, melynek egyik legfőbb értéke a rugalmasság, az, hogy nem kell elköteleződést vállalni például az akciós garantált hozamok eléréséhez. Ugyanez a szemlélet fontos a vagyonbiztosításoknál is, egyre jobban igénylik ugyanis az ügyfelek, hogy egy lakás-, gépjármű, vagy utasbiztosítás is rugalmas legyen, könnyen tudjon alkalmazkodni az adott életszakaszhoz, egy-egy megváltozott élethelyzethez.

Zatykó Péter elnök-vezérigazgató, Alfa Vienna Insurance Group Biztosító

1. Rövid (egy-kétéves) távra visszanézve nagyon szép növekedést regisztrálunk, ám több évre visszanézve és reálértéken mérve már inkább stagnálást és szerény eredményességet látok a piacon, és ezzel összhangban van a saját teljesítményünk is. Az előző évhez képest jelentős a díjnövekedés, de például az EPA szabályok változása jelentősen torzítja a képet. Megítélésem szerint reálértéken kb. a 15 évvel ezelőtti piaci díjbevételt hozták a biztosítók. A vállalati piac díjnövekedése is csalóka, a biztosítók viszontbiztosításon keresztüli kockázatmegosztása jelentősen torzítja a képet. Hasonló a helyzet az eredményeség szempontjából. A lakásbiztosítás önkéntes díjbefagyasztása pedig minket érintett a legsúlyosabban a piaci részesedésünk okán. A biztosítási piac eredménytermelő képessége jelen pillanatban a sokévvel ezelőttinek a töredéke – még nominálisan számolva is, az inflációval korrigálva végképp nincs mivel büszkélkedni. A különadó piaci következménye, hogy egyes üzletágakból kiszorultunk, a határon átnyúló szolgáltatók versenyelőnye torzítja a piacot, a cascópiac zsugorodik.

2. A jelenlegi adózási szabályok, az erősen limitált növekedési környezet és a tény, hogy a szabadon elkölthető (vagyis megtakarítható) jövedelem jelentős része a társadalom egy szűk rétegénél koncentrálódik, nem segíti a biztosítási szektor növekedését. Ennek a következménye a nem-életbiztosítási piac minden területén az, hogy az előttünk álló években kemény árverseny lesz, ami várhatóan tovább mérsékli az eredményességet. Az öncélú árversenyben önmérsékletre lesz szükség. Ugyanakkor elsődleges prioritásnak tartom, hogy mindezek ellenére a szolgáltatási színvonalat minden esetben tartani, sőt, növelni tudjuk.

3. A biztosításokhoz köthető, de azon túlmutató asszisztencia szolgáltatások kényelmesebbé tehetik az ügyfelek életét és fontos segítséget adnak a káresemények elszenvedőinek. Ezért kitörési pontot jelenthetnek a biztosítóknak. Ahogyan a mostanáig csak az ígéret szintjén maradt egészségbiztosítás is az lehetne. Az ügyfélkiszolgálás, és a működés tekintetében a további digitalizáció és természetesen a mesterséges intelligencia jelenthet áttörést. Ez nem közhely, hiszen jelentős tartalékok vannak a rendszerben, amelyeket a digitalizáció révén ki tudunk aknázni. Ami az AI-t illeti, az sokszorosan hatékonyabbá teheti a működésünket, bár ez - rövid távon - az eredményességben biztosan nem látszik, hiszen rengeteg beruházással jár. Középtávon sem biztos, hogy változik a helyzet, mert a technológia gyors fejlődése számunkra beruházás-intenzitást is jelent. Persze, ha tartósan beépül a hatékonyság-növekedés, az javítani fogja az eredményeinket. Az ügyfelek, remélhetőleg, ennek csak az előnyeit fogják tapasztalni, például a gyorsabb, pontosabb ügyintézést. Arra is számítok, hogy az egyes generációk eltérő igényeire szabott értékesítési csatornák lehetővé teszik, hogy a korábbinál több, az ügyfelek elvárásainak még jobban megfelelő biztosítást értékesítsünk.

Havas Gábor elnök-vezérigazgató, Union Biztosító

1. Összességében mind a piac, mind az UNION sikeres évet zárt. Az UNION tekintetében különösen büszkék vagyunk rá, hogy stratégiánk mentén a profitabilitás növelése mellett több új megoldást is megvalósítottunk. A teljesség igénye nélkül kiemelném az új unit-linked konstrukciónkat, mely egy terméken belül kínál eltérő devizájú befektetési lehetőségeket ill. két új, izgalmas – DNS szűrést is tartalmazó - kiegészítő biztosítást is választhatnak ügyfeleink. Szintén büszkék vagyunk az új, KGFB biztosításhoz kapcsolódó, vezetési szokásokat automatikusan mérő telematika applikációnkra, a Drivello-ra. Újdonság az app-ban, hogy biztosítás kötés nélkül is letölthető, használható, ajándék autó asszisztenciát ill. játékos kihívásokat és member-get-member elemeket is tartalmaz. Örömünkre szolgál, hogy a megoldás jó fogadtatásra talált, november óta több ezer ügyfelünk használja. De munkatársaink elégedettségéért is dolgoztunk, az idei évben Kálvin téri székházunk megújult, színes, lendületes tereink az UNION lendületét, sokszínűségét tükrözik.

2. A biztosítási szektor tekintetében összességében elmondható, hogy felelősségteljes, stabil és válságálló, a múltbéli kihívások tekintetében jól vizsgázott. Mi, mint UNION a kihívásokra mindig lehetőségként tekintünk, lásd etikus 2 elvárások, de az például továbbra is valóban kihívás, hogy egyes üzletágak relatív adóterhelése magas, lsd. casco, ami azt eredményezte, hogy számos ügyfél a szerződését külföldre vitte (casco flotta) vagy teljesen elhagyta a biztosítását. Szintén kihívás a biztosításközvetítési szakma attraktivitásának növelése, ezzel minden piaci szereplőnek dolga van. Pozitívumként emelném ki viszont, hogy számos terméknél javult vagy javulni fog az ügyfélérték, gondolok itt a KGFB-re, lakásbiztosításokra, unit-linked termékekre vagy hitelfedezeti biztosításokra, ami nagyobb értékesítési konverzió lehetőségét vetíti előre. Szintén pozitívumként emelném ki a Szabályozó, a Felügyelet és a szektor közötti konstruktív párbeszédet, aminek köszönhetően javult a szektor keretrendszerének kiszámíthatósága.

3. A biztosítási piac tekintetében sok új európai uniós szabályozói elem van terítéken, ezek implementálása erőforrást fog igényelni. Másrészt szeretnénk a hatékonyság és az ügyfélélmény javítása érdekében továbblépni a digitalizáció terén, ehhez pedig elengedhetetlen a minket érintő szabályozás gyakorlatiasabbá tétele. Az UNION stratégiája mentén továbbra is a relatív jövedelmezőség növelésére fókuszál ill. ugyanilyen fontos számunkra munkavállalóink elégedettsége és az ügyfélélmény folyamatos javítása. Az ügyfélélmény szellemében fejlesztjük tovább a biztosításon túli ökoszisztémáinkat ill. mesterséges intelligencia alapú fejlesztéseink is folyamatban vannak, melyek első sorban a hatékonyságot és a gyorsaságot célozzák. Továbbra is a diverzifikált értékesítési modellben hiszünk, saját hálózatunk és többes ügynök vállalatunk további fejlesztése épp olyan fontos számunkra, mint a kiváló alkusz kapcsolataink, valamint banki partnerségünk ápolása. Hisszük, hogy a biztosításközvetítés emberközpontú marad, ugyanakkor a csatornaintegrációt a digitális megoldások magasabb szintre fogják emelni.

Kurtisz Krisztián vezérigazgató, Uniqa Biztosító

1. Az elmúlt év mind a szektor, mind pedig az UNIQA Biztosító Zrt. számára tartogatott izgalmakat. Ha szigorúan a biztosítási piac eseményeire fókuszálunk, kijelenthető, hogy nehéz évünk volt – hiszen a szabályozói környezet változásai, az ideiglenesen bevezetett extraprofit-adó újfajta kihívásokat hozott az életünkbe. Bízunk benne, hogy az ilyen jellegű kihívások a jövőben mérséklődhetnek. Ugyanakkor elmondhatom, hogy az UNIQA egy rendkívül intenzív, sikeres évet tudhat maga mögött. Ha megfigyeljük az európai és globális fogyasztói trendeket, azt láthatjuk, hogy jelentősen változtak a vásárlási szokások, illetve az egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos elvárások. Ezt figyelembe véve, a digitális transzformációs programunk keretében a piacon elsőként átszerveztük függőügynöki hálózatunkat, így immár többes ügynökként szolgáljuk ki az ügyfeleket, illetve gondozzuk a mintegy kétszázezer biztosítási szerződést.

2. A biztosítási piac és UNIQA Biztosító Zrt. számára egyaránt az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy milyen eredményeket tudunk felmutatni a digitális transzformáció területén. A magunk részéről szeretnénk megőrizni – sőt, ha lehet, fokozni – azt a lendületet, amely jelenleg az innovációs tevékenységünket jellemzi. Ilyen szempontból nagyon biztató eredményeink vannak, tehát minden adott ahhoz, hogy ügyfeleink számára a jövőben is a legkorszerűbb megoldásokat kínálhassuk. Fontos látni, hogy a mesterséges intelligencia használata egyszerre lehetőség és kihívás is, hiszen az AI megjelenése bizonyos szempontból újradefiniálja a munkaköröket. Foglalkoznunk kell tehát azzal is, hogy azokon a területeken, ahol mesterségesintelligencia-alapú megoldásokat szeretnénk implementálni, hogyan tudjuk kollégáink munkakörét gazdagítani, új, izgalmas feladatokat adva számukra, egyszersmind újfajta kompetenciákkal, tudással felvértezni őket. Mindezek mellett természetesen az is célunk, hogy a piaci részesedésünket tovább növeljük.

3. A kárrendezési szolgáltatások fejlődésében mindenképp változást hozhat az előttünk álló esztendő. A 2025-ben bevezetett mesterségesintelligencia-alapú virtuális asszisztensünk már most jelentősen hozzájárul az adminisztrációs terhek mérsékléséhez, mind a biztosítottak, mind pedig a kárügyintézésben résztvevő kollégák oldalán. NiQA-nak köszönhetően egyértelműen gyorsabbá váltak a folyamataink, és ezzel együtt jár a magasabb szintű ügyfélélmény. Erre utal ügyfeleink 4,95-ös értékelése is, ami azt bizonyítja, hogy a digitalizált, egyszerűsített folyamatok valódi értéket képviselnek a biztosítási szektorban, illetve a mindennapokban.

Holló Bence elnök-vezérigazgató, NN Biztosító

1. Az idei év kivételes év volt a biztosítási piacon, hiszen az életbiztosítási ág várhatóan jobban fog nőni, mint a nem-élet szegmens. Ennek főként az az oka, hogy az adózási változások következtében megjelentek újra az egyszeri és eseti díjas termékek, amelyek extra növekedést hoztak. Erre a trendre az NN is felült – ennek pozitív hatása egyértelműen látszódik a számainkon. Nálunk fontos szerepet játszottak még az egészségbiztosítások, ahol bár alacsony bázisról, de komoly növekedést értünk el. Ez többek között annak is köszönhető, hogy egy teljesen új, hazánkban egyedülálló terméket is elindítottunk. Ezt a szegmenset mi a jövőben is fontosnak tartjuk. Eközben tovább haladtunk a digitális transzformációban, legacy rendszereink lecserélésében, valamint elindítottuk új online értékesítési felületünket is. Az AI alkalmazásában is fontos mérföldköveket értünk el, és a jövőben is sokat fogunk invesztálni ezen a téren a működésünk és az ügyfélélmény fejlesztése érdekében.

2. Kihívásból természetesen van bőven. A legalapvetőbb ezek közül, hogy a magyar életbiztosítási piac még mindig alulpenetrált, és nehezen tudjuk megszólítani a fiatalabb generációkat. A helyzet megfordításában kulcsszerepet szeretnénk játszani az NN-nél. Az ügyfélszám növeléséhez drasztikusan fejlesztenünk kell az ügyfélélményt, amihez nélkülözhetetlenek az új digitális megoldások, az önkiszolgálási lehetőségek és a Data & AI kompetenciáink fejlesztése. Természetesen a szabályozói környezet komplex, amit számításba kell vennünk a megvalósításnál. Emellett pedig – mivel az életbiztosítási szerződések kötése továbbra is nagyban múlik a személyes támogatáson és bizalmon – a fiatalabb generációk megszólításával szeretnénk bővíteni az értékesítési hálózatunk létszámát, és egyben tovább csökkenteni az átlagéletkort. Ehhez elengedhetetlen a szakma újrapozicionálása és vonzóbbá tétele.

3. Folytatva az elmúlt évek stratégiáját, az egészségbiztosításban készülünk további új értékajánlattal, de a kockázati életbiztosítás területén is tervezünk új termékekkel, megoldásokkal előállni. Alapvető célunk, hogy megőrizzük és növeljük kiváló pozícióinkat az életbiztosítási szegmensben, miközben a nem-élet biztosítások területén szeretnénk nagyobb növekedést elérni. Ez az a szegmens, ahol dinamikusabban tudunk digitális csatornákat építeni, ezzel pedig sokkal gördülékenyebb ügymenetet és jobb ügyfélélményt biztosítani. És természetesen új, AI-alapú fejlesztésekkel is készülünk, hiszen a mesterséges intelligenciát már most aktívan használjuk a biztosítónál különböző folyamatokban. Hamarosan pedig a kárrendezők munkáját is fogja segíteni az AI megoldásunk, így például a csonttörések vagy egyéb káresetek elbírálásában. Ezzel jelentősen lerövidíthetjük a bejelentés és a kifizetés közötti időt.

Evgeni Benbasat vezérigazgató, K&H Biztosító

1. Az év egyszerre volt jó és kihívásokkal teli. Jó volt, mert számos üzletágban növekedtek a biztosítási bevételek és kedvezőek voltak a kárrendezési feltételek. Ugyanakkor kihívást jelentett a folyamatos árnyomás. Örömmel látjuk, hogy ügyfeleink továbbra is előnybe részesítik a K&H Biztosítót, és készek másoknak is ajánlani, mely jól mutatja az ügyfelek bizalmát. Nyáron átéltünk egy vihart is, melyet az ágazat jól és időben kezelt, ezzel újra megmutatva a biztosítás valódi értelmét. Az életbiztosítás területén pedig egyre több ügyfél dönt úgy, hogy nyugdíjcélú megtakarítást indít a nyugdíjtermékeken keresztül.

2. A legnagyobb kihívás továbbra is az lesz, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a piacon érintett valamennyi fél - az ügyfelek, a közvetítők és a részvényesek - érdekei között. Mindig az ügyfeleket helyezzük az első helyre: ügyfélközpontú termékekkel, az egyszerűsítésen és fejlesztéseken keresztül az ügyfélélmény folyamatos javításával, valamint új digitális megoldásokkal tesszük ezt lehetővé. A másik kihívás, amely már évek óta része a mindennapjainknak, az Európában egyre szigorodó szabályozás. Ez nem új trend, de a valódi nehézség abban rejlik, hogyan tudunk ezeknek megfelelni úgy, hogy közben gyorsak, egyszerűek és ügyfélközpontúak maradjunk.

3. Az innováció és digitalizáció éllovasaként továbbra is azon dolgozunk, hogy meglepjük ügyfeleinket az élmény folyamatos javításával. Számos fejlesztést és új megoldást készítettünk elő. Folytatjuk az egyedülálló bankbiztosítási modell kiaknázását, melynek célja, hogy minden kulcsfontosságú biztosítási szolgáltatás elérhető legyen mobilon is. Az AI (mesterséges intelligencia) is belép a szektorba, és meg kell találnunk, hogyan használhatjuk okosan az ügyfélélmény és a gyors kiszolgálás támogatására. Kiemelt fókuszunk az ügyfélazonosítási és ügyintézési folyamatok további gyorsítása és egyszerűsítése, valamint a kárügyintézés élményének további fejlesztése.

