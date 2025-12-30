Mínuszban zárt az amerikai piac.

Negatívban zárnak az amerikai piacok
Záráskor mindhárom amerikai index negatívban maradt.
Felemás kép az amerikai piacokon
A NASDAQ plusszban, a Dow Jones és az S&P mínuszban.
Pluszban zárt Európa
Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék kedden.
A londoni FTSE-100 mutató 0,75 százalék, a frankfurti DAX-index 0,57 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,69 százalékkal erősödött. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,76 százalékkal emelkedett. Milánóban 1,19 százalékos, Madridban 0,91 százalékos nyereséggel zárult a kereskedés.
Az európai tőzsdezárás után (17.45 óra körül) New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,19 százalékos, az S&P 500-as index 0,02 százalékos mínuszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,03 százalékos veszteséggel állt.
Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 0,01 dollárral, 0,02 százalékkal, 61,50 dollárra emelkedett.
Az arany határidős jegyzése 4382,75 dolláron állt unciánként, 0,90 százalékos (39,15 dolláros) erősödéssel.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, januári jegyzésében 3,22 százalékkal csökkent az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 27,61 eurón állt 17.45 óra körül. A gázjegyzés három hónapja 32,00 eurón, egy éve 44,36 eurón, két éve 34,71 eurón zárt.
(MTI)
Pozitív zárás a magyar tőzsdén
Kisebb pluszban zárt a magyar tőzsde, a BUX index 0,2 százalékkal került feljebb.
Kisebb esés Amerikában
Röviddel a piacnyitást követően kisebb mínuszokat láthatunk az amerikai tőzsdéken: a Nasdaq, a Dow és az S&P 500 is 0,1-0,2 százalékos mínuzban van.
Egyre feljebb az európai tőzsdék
A kezdeti bizonytalanságot követően egyre nagyobb emelkedés kezd kibontakozni az európai tőzsdéken, a német DAX például már 0,6 százalékos pluszban van, de a brit FTSE 100 és a francia CAC is fél-fél százalékkal került feljebb.
Ez vár rád, ha Magyarországon akarsz kriptózni
Bár a legtöbben a karácsonyi meghittség jegyében töltötték és töltik ezeket a napokat, de a kriptopiaci szabályozás számára nem volt karácsony, sőt: épp az ünnepek előtt és alatt pörögtek fel igazán az események, és miközben sokan az ajándékokat bontogatták, aközben a fontosabb nemzetközi és hazai szereplők is nagy meglepetést okoztak, hiszen fogták magukat, és kivonultak Magyarországról, hoppon hagyva befektetők százezreit. A hazai kriptósok tömegei most még lehet, hogy az ünnepi bejglimámor forgatagában lubickolnak, de január elején vélhetően egyre többen fogják feltenni a kérdést: akkor most mi van, hol és hogyan tudok bitcoint venni Magyarországon? Mit lehet tudni az új rendszerről? Mi lesz a hazai kriptopiac sorsa? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ Ács Zoltánnal, a Magyar Fintech Szövetség elnökével.
Egyesülésről adott hírt az UBM
Az UBM Holding leányvállalatai, az UBM Agro Zrt. és az UBM Grain Zrt. az egyesülésről döntöttek: az UBM Agro Zrt. beolvad az UBM Grain Zrt. be, amelynek jegyzett tőkéje a tranzakció után 30,7 millió forintra emelkedik.
Gigantikus buborék fenyeget: 9 ezer milliárd dolláros piacért harcolnak a nagyhatalmak
Noha Elon Musk idén a humanoid robotokat állította a Tesla stratégiájának középpontjába, a cég zászlóshajó-modellje, az Optimus még mindig nem kapható, miközben kínai vállalatok sora készül arra, hogy már 2026-ban megkezdje a robotok tömeggyártását - írta meg a CNBC. Bár a robotika stratégiai prioritás Peking számára, a szabályozó hatóságok már figyelmeztetnek a piac túlhevülésének és a buborék kialakulásának a veszélyére.
Kiderült, mely részvényeket kell kidobni a portfóliódból - a lista megdöbbentő
Jim Cramer, a CNBC műsorvezetője arra biztatta a befektetőket, hogy szűrjék ki azokat a részvénycsoportokat, amelyek jellemzően nem alkalmasak tartós, hosszú távú hozam elérésére - számolt be a CNBC.
Váratlan húzás a Metától: óriási összeget fizettek egy AI-startupért, ami felülmúlhatja az OpenAI-t
A Meta felvásárolta a szingapúri székhelyű Manus mesterségesintelligencia-vállalatot, és ezzel tovább bővíti általános célú AI-ügynökökre épülő portfólióját - közölte a Cnbc. A Manus az év elején került a figyelem középpontjába, miután azt állította, hogy chatbotja felülmúlja az OpenAI Deep Research ügynökét.
Iránykereséssel indult a nap
Egyelőre nincs meg az irány a kontinens tőzsdéin: a CAC 0,1 százalékkal lejjebb, a FTSE 100 pedig ugyanennyivel feljebb került, a DAX nem mozdult még.
Erős kezdés a magyar tőzsdén
Mind a négy hazai blue chipnek emelkedik az árfolyama.
Paraguayi bankban szerez részesedést az OTP
A paraguayi Ueno Bank a LinkedIn-en tette közzé a bejelentést, miszerint az OTP részesedést szerez a dél-amerikai ország legnagyobb digitális bankjában.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,06 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,23 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,19 százalékos mínuszban van.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,02 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,06 százalékot emelkedhet, míg a FTSE stagnálhat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,02 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Az amerikai jegybank ma este teszi közzé legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, melyből akár a jövőben várható kamatpályára vonatkozóan is kiolvashatnak információkat a befektetők. A Fed legutóbb 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, a várakozások szerint ez 2026-ban is folytatódhat, főleg úgy, hogy májusban lejár Jerome Powell elnöki mandátuma, akinek a helyére jó eséllyel olyan szakember ül majd, aki nyitottabb a további monetáris lazítás irányába.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 51,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 61,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,0 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 65,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 461,93
|-0,5%
|0,2%
|1,6%
|13,9%
|12,7%
|59,8%
|S&P 500
|6 905,74
|-0,3%
|0,4%
|0,8%
|17,4%
|15,7%
|85,3%
|Nasdaq
|25 525,56
|-0,5%
|0,3%
|0,4%
|21,5%
|18,9%
|98,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 526,92
|-0,4%
|0,2%
|0,5%
|26,7%
|25,4%
|83,3%
|Hang Seng
|25 635,23
|-0,7%
|-0,6%
|-0,9%
|27,8%
|27,6%
|-3,5%
|CSI 300
|4 639,37
|-0,4%
|0,6%
|2,5%
|17,9%
|16,5%
|-8,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 351,12
|0,0%
|0,3%
|2,2%
|22,3%
|21,9%
|77,0%
|CAC
|8 112,02
|0,1%
|-0,1%
|-0,1%
|9,9%
|10,3%
|44,6%
|FTSE
|9 866,53
|0,0%
|0,0%
|1,5%
|20,7%
|21,1%
|49,4%
|FTSE MIB
|44 436,01
|-0,4%
|-0,4%
|2,5%
|30,0%
|30,1%
|99,6%
|IBEX
|17 195,8
|0,1%
|0,2%
|5,0%
|48,3%
|49,1%
|110,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|110 953,4
|-0,1%
|0,1%
|1,4%
|39,9%
|39,6%
|165,9%
|ATX
|5 247,96
|0,0%
|0,2%
|4,8%
|43,3%
|44,6%
|88,9%
|PX
|2 664,86
|-0,3%
|0,0%
|6,9%
|51,4%
|51,3%
|158,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 010
|-1,2%
|-1,2%
|2,3%
|61,4%
|60,2%
|165,2%
|Mol
|2 954
|1,9%
|2,3%
|1,5%
|8,2%
|9,7%
|35,0%
|Richter
|9 885
|1,7%
|2,2%
|1,5%
|-5,0%
|-5,7%
|34,2%
|Magyar Telekom
|1 798
|-0,1%
|-0,1%
|2,3%
|41,1%
|41,1%
|378,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|57,89
|2,3%
|-0,5%
|-1,2%
|-20,1%
|-18,8%
|20,9%
|Brent
|61,97
|-0,5%
|-0,2%
|-2,0%
|-17,1%
|-16,3%
|21,1%
|Arany
|4 333,22
|-4,5%
|-2,3%
|3,2%
|65,1%
|65,6%
|130,5%
|Devizák
|EURHUF
|386,4250
|-0,3%
|-0,6%
|1,3%
|-6,1%
|-5,9%
|6,0%
|USDHUF
|328,3973
|-0,2%
|-0,6%
|-0,1%
|-17,3%
|-16,7%
|10,2%
|GBPHUF
|443,1851
|-0,1%
|-0,4%
|1,8%
|-10,9%
|-10,5%
|10,2%
|EURUSD
|1,1767
|-0,1%
|0,0%
|1,4%
|13,6%
|12,9%
|-3,9%
|USDJPY
|155,8150
|0,0%
|-0,7%
|-0,1%
|-0,9%
|-1,1%
|50,4%
|GBPUSD
|1,3499
|-0,1%
|0,3%
|1,9%
|7,8%
|7,3%
|0,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|87 119
|-0,2%
|-1,6%
|-4,2%
|-7,7%
|-7,5%
|218,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,09
|-0,5%
|-1,4%
|2,1%
|-10,7%
|-11,6%
|337,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,79
|-1,4%
|-2,8%
|5,2%
|18,1%
|16,7%
|-583,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,89
|0,1%
|0,4%
|-2,4%
|4,1%
|4,6%
|219,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: getty images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Valódi robothadsereg indul a mélybe: 70 millió dollárt fizetnek, ha megtalálják a tíz éve eltűnt gépet
Pontot tehetnének a repüléstörténet egyik legnagyobb rejtélyének végére.
Három betű, amiről még nem hallottál, de 2026 legnagyobb tőzsdei sztorija lehet!
Máris berobbant a sztori.
Mínusz 34 fok és hófúvás: brutális vihar bénította meg Amerika felét, több ezer repülő fel se tudott szállni
Még Floridában is fagypont körüli volt a hőmérséklet.
Fegyverszállítmány miatt tört ki a botrány: nagyon közel voltunk két olajhatalom háborújához?
Az Emírségek inkább kivonja a csapatait.
Dambisa Moyo: Öt erő, amely alapjaiban rendezi át a világgazdaságot
A Lordok Láza tagja a jövőbe tekintett.
Akkora rémálom lett a munkaerőpiac, hogy van, aki már a Tinderen keres állást
Így könnyebb eljutni egy hús-vér emberhez, mint a hagyományos úton.
Bejelentették: heteken belül vége lehet a háborúnak, amerikai katonák mehetnek Ukrajnába
Donald Tusk meglehetősen optimista.
Kenneth Rogoff: Lassan jön az elkerülhetetlen piaci összeomlás?
A részvények értékelése nincs összhangban a gazdasági fundamentumokkal.
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) sztorija - az volt, hogy egy elsőre végtelenül hülyének tűnő fogadás végül... The post Jézus K
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.