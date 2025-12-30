Mínuszban zárt az amerikai piac.

Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék kedden.

A londoni FTSE-100 mutató 0,75 százalék, a frankfurti DAX-index 0,57 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,69 százalékkal erősödött. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,76 százalékkal emelkedett. Milánóban 1,19 százalékos, Madridban 0,91 százalékos nyereséggel zárult a kereskedés.

Az európai tőzsdezárás után (17.45 óra körül) New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,19 százalékos, az S&P 500-as index 0,02 százalékos mínuszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,03 százalékos veszteséggel állt.

Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 0,01 dollárral, 0,02 százalékkal, 61,50 dollárra emelkedett.

Az arany határidős jegyzése 4382,75 dolláron állt unciánként, 0,90 százalékos (39,15 dolláros) erősödéssel.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, januári jegyzésében 3,22 százalékkal csökkent az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 27,61 eurón állt 17.45 óra körül. A gázjegyzés három hónapja 32,00 eurón, egy éve 44,36 eurón, két éve 34,71 eurón zárt.

(MTI)