  • Megjelenítés
Mínuszban zárt az amerikai piac.
Üzlet

Mínuszban zárt az amerikai piac.

Portfolio
Gazdasági adatok tekintetében ma este jöhetnek izgalmak, hiszen az amerikai jegybank este teszi közzé legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, melyből akár a jövőben várható kamatpályára vonatkozóan is kiolvashatnak információkat a befektetők. A Fed legutóbb 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, a várakozások szerint ez 2026-ban is folytatódhat, főleg úgy, hogy májusban lejár Jerome Powell elnöki mandátuma, akinek a helyére jó eséllyel olyan szakember ül majd, aki nyitottabb a további monetáris lazítás irányába. A tőzsdéken iránykerest láthattunk a kereskedés első óráiban, később egyre jobb lett a hangulat.
Megosztás

Negatívban zárnak az amerikai piacok

Záráskor mindhárom amerikai index negatívban maradt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Felemás kép az amerikai piacokon

A NASDAQ plusszban, a Dow Jones és az S&P mínuszban.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Pluszban zárt Európa

Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék kedden.

A londoni FTSE-100 mutató 0,75 százalék, a frankfurti DAX-index 0,57 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,69 százalékkal erősödött. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,76 százalékkal emelkedett. Milánóban 1,19 százalékos, Madridban 0,91 százalékos nyereséggel zárult a kereskedés.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az európai tőzsdezárás után (17.45 óra körül) New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,19 százalékos, az S&P 500-as index 0,02 százalékos mínuszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,03 százalékos veszteséggel állt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 0,01 dollárral, 0,02 százalékkal, 61,50 dollárra emelkedett.

Az arany határidős jegyzése 4382,75 dolláron állt unciánként, 0,90 százalékos (39,15 dolláros) erősödéssel.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, januári jegyzésében 3,22 százalékkal csökkent az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 27,61 eurón állt 17.45 óra körül. A gázjegyzés három hónapja 32,00 eurón, egy éve 44,36 eurón, két éve 34,71 eurón zárt.

(MTI)

Megosztás

Pozitív zárás a magyar tőzsdén

Kisebb pluszban zárt a magyar tőzsde, a BUX index 0,2 százalékkal került feljebb.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kisebb esés Amerikában

Röviddel a piacnyitást követően kisebb mínuszokat láthatunk az amerikai tőzsdéken: a Nasdaq, a Dow és az S&P 500 is 0,1-0,2 százalékos mínuzban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Egyre feljebb az európai tőzsdék

A kezdeti bizonytalanságot követően egyre nagyobb emelkedés kezd kibontakozni az európai tőzsdéken, a német DAX például már 0,6 százalékos pluszban van, de a brit FTSE 100 és a francia CAC is fél-fél százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Ez vár rád, ha Magyarországon akarsz kriptózni

Bár a legtöbben a karácsonyi meghittség jegyében töltötték és töltik ezeket a napokat, de a kriptopiaci szabályozás számára nem volt karácsony, sőt: épp az ünnepek előtt és alatt pörögtek fel igazán az események, és miközben sokan az ajándékokat bontogatták, aközben a fontosabb nemzetközi és hazai szereplők is nagy meglepetést okoztak, hiszen fogták magukat, és kivonultak Magyarországról, hoppon hagyva befektetők százezreit. A hazai kriptósok tömegei most még lehet, hogy az ünnepi bejglimámor forgatagában lubickolnak, de január elején vélhetően egyre többen fogják feltenni a kérdést: akkor most mi van, hol és hogyan tudok bitcoint venni Magyarországon? Mit lehet tudni az új rendszerről? Mi lesz a hazai kriptopiac sorsa? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ Ács Zoltánnal, a Magyar Fintech Szövetség elnökével.

Tovább a cikkhez
Ez vár rád, ha Magyarországon akarsz kriptózni
Megosztás

Egyesülésről adott hírt az UBM

Az UBM Holding leányvállalatai, az UBM Agro Zrt. és az UBM Grain Zrt. az egyesülésről döntöttek: az UBM Agro Zrt. beolvad az UBM Grain Zrt. be, amelynek jegyzett tőkéje a tranzakció után 30,7 millió forintra emelkedik.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Gigantikus buborék fenyeget: 9 ezer milliárd dolláros piacért harcolnak a nagyhatalmak

Noha Elon Musk idén a humanoid robotokat állította a Tesla stratégiájának középpontjába, a cég zászlóshajó-modellje, az Optimus még mindig nem kapható, miközben kínai vállalatok sora készül arra, hogy már 2026-ban megkezdje a robotok tömeggyártását - írta meg a CNBC. Bár a robotika stratégiai prioritás Peking számára, a szabályozó hatóságok már figyelmeztetnek a piac túlhevülésének és a buborék kialakulásának a veszélyére.

Tovább a cikkhez
Gigantikus buborék fenyeget: 9 ezer milliárd dolláros piacért harcolnak a nagyhatalmak
Megosztás

Kiderült, mely részvényeket kell kidobni a portfóliódból - a lista megdöbbentő

Jim Cramer, a CNBC műsorvezetője arra biztatta a befektetőket, hogy szűrjék ki azokat a részvénycsoportokat, amelyek jellemzően nem alkalmasak tartós, hosszú távú hozam elérésére - számolt be a CNBC.

Tovább a cikkhez
Kiderült, mely részvényeket kell kidobni a portfóliódból - a lista megdöbbentő
Megosztás

Váratlan húzás a Metától: óriási összeget fizettek egy AI-startupért, ami felülmúlhatja az OpenAI-t

A Meta felvásárolta a szingapúri székhelyű Manus mesterségesintelligencia-vállalatot, és ezzel tovább bővíti általános célú AI-ügynökökre épülő portfólióját - közölte a Cnbc. A Manus az év elején került a figyelem középpontjába, miután azt állította, hogy chatbotja felülmúlja az OpenAI Deep Research ügynökét.

Tovább a cikkhez
Váratlan húzás a Metától: óriási összeget fizettek egy AI-startupért, ami felülmúlhatja az OpenAI-t
Megosztás

Iránykereséssel indult a nap

Egyelőre nincs meg az irány a kontinens tőzsdéin: a CAC 0,1 százalékkal lejjebb, a FTSE 100 pedig ugyanennyivel feljebb került, a DAX nem mozdult még.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Erős kezdés a magyar tőzsdén

Mind a négy hazai blue chipnek emelkedik az árfolyama.

Tovább a cikkhez
Erős kezdés a magyar tőzsdén
Megosztás

Paraguayi bankban szerez részesedést az OTP

A paraguayi Ueno Bank a LinkedIn-en tette közzé a bejelentést, miszerint az OTP részesedést szerez a dél-amerikai ország legnagyobb digitális bankjában.

Tovább a cikkhez
Paraguayi bankban szerez részesedést az OTP
Megosztás

Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,06 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,23 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,19 százalékos mínuszban van.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,02 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,06 százalékot emelkedhet, míg a FTSE stagnálhat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,02 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Az amerikai jegybank ma este teszi közzé legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, melyből akár a jövőben várható kamatpályára vonatkozóan is kiolvashatnak információkat a befektetők. A Fed legutóbb 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, a várakozások szerint ez 2026-ban is folytatódhat, főleg úgy, hogy májusban lejár Jerome Powell elnöki mandátuma, akinek a helyére jó eséllyel olyan szakember ül majd, aki nyitottabb a további monetáris lazítás irányába.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 51,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 61,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,0 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 65,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 461,93 -0,5% 0,2% 1,6% 13,9% 12,7% 59,8%
S&P 500 6 905,74 -0,3% 0,4% 0,8% 17,4% 15,7% 85,3%
Nasdaq 25 525,56 -0,5% 0,3% 0,4% 21,5% 18,9% 98,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 526,92 -0,4% 0,2% 0,5% 26,7% 25,4% 83,3%
Hang Seng 25 635,23 -0,7% -0,6% -0,9% 27,8% 27,6% -3,5%
CSI 300 4 639,37 -0,4% 0,6% 2,5% 17,9% 16,5% -8,0%
Európai részvényindexek              
DAX 24 351,12 0,0% 0,3% 2,2% 22,3% 21,9% 77,0%
CAC 8 112,02 0,1% -0,1% -0,1% 9,9% 10,3% 44,6%
FTSE 9 866,53 0,0% 0,0% 1,5% 20,7% 21,1% 49,4%
FTSE MIB 44 436,01 -0,4% -0,4% 2,5% 30,0% 30,1% 99,6%
IBEX 17 195,8 0,1% 0,2% 5,0% 48,3% 49,1% 110,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 110 953,4 -0,1% 0,1% 1,4% 39,9% 39,6% 165,9%
ATX 5 247,96 0,0% 0,2% 4,8% 43,3% 44,6% 88,9%
PX 2 664,86 -0,3% 0,0% 6,9% 51,4% 51,3% 158,6%
Magyar blue chipek              
OTP 35 010 -1,2% -1,2% 2,3% 61,4% 60,2% 165,2%
Mol 2 954 1,9% 2,3% 1,5% 8,2% 9,7% 35,0%
Richter 9 885 1,7% 2,2% 1,5% -5,0% -5,7% 34,2%
Magyar Telekom 1 798 -0,1% -0,1% 2,3% 41,1% 41,1% 378,8%
Nyersanyagok              
WTI 57,89 2,3% -0,5% -1,2% -20,1% -18,8% 20,9%
Brent 61,97 -0,5% -0,2% -2,0% -17,1% -16,3% 21,1%
Arany 4 333,22 -4,5% -2,3% 3,2% 65,1% 65,6% 130,5%
Devizák              
EURHUF 386,4250 -0,3% -0,6% 1,3% -6,1% -5,9% 6,0%
USDHUF 328,3973 -0,2% -0,6% -0,1% -17,3% -16,7% 10,2%
GBPHUF 443,1851 -0,1% -0,4% 1,8% -10,9% -10,5% 10,2%
EURUSD 1,1767 -0,1% 0,0% 1,4% 13,6% 12,9% -3,9%
USDJPY 155,8150 0,0% -0,7% -0,1% -0,9% -1,1% 50,4%
GBPUSD 1,3499 -0,1% 0,3% 1,9% 7,8% 7,3% 0,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 87 119 -0,2% -1,6% -4,2% -7,7% -7,5% 218,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,09 -0,5% -1,4% 2,1% -10,7% -11,6% 337,1%
10 éves német állampapírhozam 2,79 -1,4% -2,8% 5,2% 18,1% 16,7% -583,9%
10 éves magyar állampapírhozam 6,89 0,1% 0,4% -2,4% 4,1% 4,6% 219,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Dél-európai részvények jelenthetnek menedéket a globális kereskedelmi háborúban

Itt a vége, hirtelen lezárult az MBH Bank lakossági részvényértékesítése

Nézzük, ki eddig a nap nyertese az amerikai tőzsdéken!

Címlapkép forrása: getty images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden
Meghozta a döntést Ukrajna: bejelentették a tömeges evakuáció megkezdését
Egy Nobel-díjas AI-kutató szerint a mesterséges intelligencia jövőre tömegével válthat ki teljes munkaköröket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility