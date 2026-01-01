Mibe fektessünk 2026-ban?

Új év, új lehetőségek a tőkepiacokon - 20 nagy elemzőház 2026-os kitekintő anyagaiból mazsoláztunk, jöjjenek az izgalmas befektetési témák és a konkrét részvényajánlások a profiktól!

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

2026 kifejezetten jó év lehet a tőzsdéken

A makrogazdasági várakozások alapján 2026 jó év lehet a tőkepiacokon, a GDP-növekedés, az infláció alakulása, a fiskális stimulusok és a fontosabb jegybankok monetáris politikája az alapforgatókönyvek szerint mind támogathatják a tőkepiacokat. De akkor lássuk részletesebben!

GDP-növekedés: A globális gazdasági növekedés 2026-ban mérsékelt, de pozitív maradhat. Az Egyesült Államok gazdasága 2–2,5 százalékkal bővülhet, az eurózónában a növekedés lassabb, 0,9–1,5 százalék közötti lehet (a gazdasági aktivitás országonként jelentősen eltérhet), Japánban a növekedés 1 százalék közelében alakulhat, Kínában pedig 4,5–5 százalék között nőhet a gazdaság, de szerkezete átalakul, a korábbi ingatlanpiac-vezérelt modell helyett a technológia, a feldolgozóipar és a belső fogyasztás kerül előtérbe. A növekedés globálisan egyre inkább beruházásvezérelt, miközben a fogyasztás szerepe mérséklődik, és a költségoldali alkalmazkodás hangsúlyosabbá válik.

Infláció: Az infláció 2026-ban sem tér vissza a Covid és az ukrajnai háború előtti évtized alacsony szintjeire, inkább a jegybanki célértékek közelében maradhat. Az Egyesült Államokban az infláció 2,6–2,8 százalék körül stabilizálódhat, ami azt jelzi, hogy az árnyomás mérséklődött, de nem szűnt meg. Az eurózónában 1,8–2 százalék lehet az infláció, miközben az egyes országok között jelentős különbségek maradnak, Japánban az infláció 2 százalék felett alakulhat. Az infláció volatilis marad, érzékenyen reagál az energiaárakra, az ellátási láncok zavaraira és a geopolitikai eseményekre, az állami költekezés és a védelmi kiadások pedig felfelé mutató kockázatot jelentenek.