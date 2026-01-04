Az USA átvette Venezuela irányítását - Mutatjuk, milyen befektetésekben van most fantázia!

Drogok, arany, olaj
Venezuela megtámadásának hátterében több sztori is fut, amik közül a hivatalos kommunikációban a kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással kapcsolatos vádak kerülnek előtérbe, de a gazdasági realitások ennél jóval összetettebbek. Venezuela valóban évtizedek óta a nemzetközi drogútvonalak egyik fontos csomópontja, és a politikai elit több tagját, köztük az elfogott államfőt amerikai bíróságok is megvádolták ilyen jellegű bűncselekményekkel, ami jogi és politikai alapot teremtett az Egyesült Államok fellépéséhez.
Viszont legalább ilyen fontos Venezuela rendkívüli nyersanyagvagyona. Az ország közel 161 tonna aranytartalékkal rendelkezik, ami 5,2 millió unciának felel meg, ennek az értéke a mostani 4330 dolláros ár mellett 22,4 milliárd dollár. Ez Dél-Amerikában a legnagyobb hivatalos aranytartalék. Ezen felül a földgázvagyon is jelentős, Venezuela Dél-Amerika egyik legnagyobb igazolt tartalékával bír, döntően offshore mezőkben, ez különösen értékes lehet LNG-projektek és regionális export szempontjából. Vasércből az ország a világ élmezőnyébe tartozik, készletei meghaladják a 2 milliárd tonnát, bauxitból szintén jelentős mennyiséggel rendelkezik, de számottevőek a koltán készletek, az abból kinyert anyagokat mobiltelefonokban, laptopokban vagy elektromos autókban is használnak, de a repülőgépgyártásban, atomerőművekben és a hadiiparban is alkalmazzák, de van az országban réz, nikkel, cink, foszfát és gyémánt is.
Mindezek azonban eltörpülnek az olajhoz képest, Venezueláé ugyanis a világ legnagyobb igazolt kőolajtartaléka, aminek az ellenőrzése hosszabb távon akár több száz milliárd dollárnyi bevételt jelenthet.
