Az USA átvette Venezuela irányítását - Mutatjuk, milyen befektetésekben van most fantázia!

Az elmúlt napok eseményei újra reflektorfénybe helyezték Venezuelát, miután az Egyesült Államok átvette az irányítást az ország felett, és Donald Trump nyíltan stratégiai célként beszélt az amerikai gazdasági érdekek érvényesítéséről. A hivatalos indoklás szerint drogkereskedelem és pénzmosás áll a beavatkozás hátterében, a nyilatkozatok és a geopolitikai realitások azonban ennél jóval összetettebbek. Egy olyan ország került most a globális figyelem középpontjába, amely hatalmas, évtizedek óta alulhasznosított nyersanyagvagyonnal rendelkezik, miközben a nagyhatalmi érdekek nyíltabban ütköznek benne, mint bármikor az elmúlt években. Nem véletlen, hogy a piacok is egyre feszültebben figyelik, mi következik ebből gazdasági és befektetési szempontból. Mutatjuk, milyen befektetésekben van most fantázia, mutatunk olyan részvényt, amint most a csúcshoz képest 70 százalékkal lejjebb lehet megvenni, és több olyat is, ami kitörés előtt áll!

Drogok, arany, olaj

Venezuela megtámadásának hátterében több sztori is fut, amik közül a hivatalos kommunikációban a kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással kapcsolatos vádak kerülnek előtérbe, de a gazdasági realitások ennél jóval összetettebbek. Venezuela valóban évtizedek óta a nemzetközi drogútvonalak egyik fontos csomópontja, és a politikai elit több tagját, köztük az elfogott államfőt amerikai bíróságok is megvádolták ilyen jellegű bűncselekményekkel, ami jogi és politikai alapot teremtett az Egyesült Államok fellépéséhez.

Viszont legalább ilyen fontos Venezuela rendkívüli nyersanyagvagyona. Az ország közel 161 tonna aranytartalékkal rendelkezik, ami 5,2 millió unciának felel meg, ennek az értéke a mostani 4330 dolláros ár mellett 22,4 milliárd dollár. Ez Dél-Amerikában a legnagyobb hivatalos aranytartalék. Ezen felül a földgázvagyon is jelentős, Venezuela Dél-Amerika egyik legnagyobb igazolt tartalékával bír, döntően offshore mezőkben, ez különösen értékes lehet LNG-projektek és regionális export szempontjából. Vasércből az ország a világ élmezőnyébe tartozik, készletei meghaladják a 2 milliárd tonnát, bauxitból szintén jelentős mennyiséggel rendelkezik, de számottevőek a koltán készletek, az abból kinyert anyagokat mobiltelefonokban, laptopokban vagy elektromos autókban is használnak, de a repülőgépgyártásban, atomerőművekben és a hadiiparban is alkalmazzák, de van az országban réz, nikkel, cink, foszfát és gyémánt is.

Mindezek azonban eltörpülnek az olajhoz képest, Venezueláé ugyanis a világ legnagyobb igazolt kőolajtartaléka, aminek az ellenőrzése hosszabb távon akár több száz milliárd dollárnyi bevételt jelenthet.