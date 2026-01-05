  • Megjelenítés
Egymilliárd forintért vettek meg egy halat
Egymilliárd forintért vettek meg egy halat

Portfolio
A tokiói Tojoszu halpiac hagyományos újévi árverésén hétfőn egy japán szusiétterem-lánc 510 millió jent, vagyis mintegy 3,24 millió dollárt fizetett egyetlen kékúszójú tonhalért, ami minden idők legmagasabb ára ezen az eseményen.

A 243 kilogrammos halóriást a Sushizanmai étteremláncot üzemeltető Kijomura vállalat vásárolta meg.

A most kifizetett lenyűgöző összeg messze felülmúlja a Kijomura 2019-es rekordját, amikor 333,6 millió jent adott egy kékúszójú tonhalért.

Kimura Kijosi, a cég vezetője azt mondta, reméli, hogy az idei évben javulni fog a gazdasági helyzet. Kimura elárulta, hogy eredetileg alacsonyabb árra számított, nagyjából 300–400 millió jenre, végül azonban

az összeg 500 millió jen fölé emelkedett.

A vállalat vezetőjét Japánban gyakran Tonhalkirályként emlegetik. Az óriási tonhalat a Sushizanmai központi éttermében darabolták fel, majd az ország összes egységébe szállították. Kimura szerint a tonhalból készült fogásokat a vendégek a megszokott, nem emelt áron kóstolhatják meg.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images

