Megszerezte a 4iG a Rába többségi részesedését

Sikeresen lezárult a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74,34 százalékos tulajdonrészének megvásárlása, a tranzakció minden lényeges zárási feltétele teljesült – jelentette be a 4iG.

Az ügylet eredményeként a korábbi tulajdonosok – az N7 Holding Zrt. és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány – teljes egészében értékesítették részesedésüket a tőzsdén jegyzett vállalatban a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a tranzakció céljára létrehozott projekttársasága (4iG SDT EGY Zrt.) számára.

A közvetett tulajdonszerzéssel a 4iG SDT földi mobilitási képességekkel erősíti védelmi ipari portfólióját, amely teljessé teszi a vállalat szárazföldi, légi és űripari kompetenciáit

– közölte a cég.

A Rába a jövőben a 4iG űr- és védelmi ipari ökoszisztémájának szerves részeként működik tovább, miközben megőrzi tőkepiaci jelenlétét és önálló működését.

A Rába akvizíciójának lezárásával összhangban a 4iG SDT az elmúlt időszakban több, egymást kiegészítő stratégiai partnerséget indított, amelyek célja a Rába és a 4iG Csoport védelmi ipari üzletága számára új exportpiacok megnyitása, valamint a katonai és speciális járművekhez kapcsolódó alkatrészgyártási, jármű-összeszerelési és komplex járműintegrációs tevékenységek bővítése.

A Czechoslovak Group (CSG Csoport) bevonásával tervezett együttműködés szerint a CSG Csoport a tranzakciót követő időszakban – meghatározott feltételek teljesülése esetén – közvetett módon kisebbségi tulajdonrészt szerezhet a Rábában. A stratégiai partnerség fontos pillére továbbá a 4iG SDT és a CSG Csoporthoz tartozó Tastra Trucks között létrejött kereskedelmi megállapodás, amit ma reggel jelentett be a 4iG. A Rába védelmi ipari szerepének további erősítését szolgálja továbbá a Lockheed Martin vállalattal kötött megállapodás, amely lehetővé teszi a hosszú hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerekhez kapcsolódó, HIMARS indítórendszerek hazai integrációját. A 4iG SDT hosszú távú célja egy Győrre épülő gyártási és fejlesztési központ létrehozása. Ezt a célkitűzést erősíti a 4iG SDT és a Nurol Makina közötti együttműködés is, amely a Gidrán járművekhez kapcsolódó kizárólagos magyarországi értékesítési jogra, valamint a Rába és a török vállalat között korábban kialakított ipari és gyártási együttműködésre építve támogatja a kapcsolódó tevékenységek összehangolt megvalósítását.

