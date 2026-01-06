  • Megjelenítés
Akkora lett az érdeklődés a Demján Sándor Tőkeprogram iránt, hogy fel kellett függeszteni a befogadásokat
Üzlet

Akkora lett az érdeklődés a Demján Sándor Tőkeprogram iránt, hogy fel kellett függeszteni a befogadásokat

Portfolio
2026. január 16-tól a Demján Sándor Tőkeprogram (DSTP) átmenetileg felfüggeszti az új jelentkezések befogadását.

A lépésre a források felelős és kiszámítható felhasználása, valamint a beérkezett pályázatok alapos, szakmailag megalapozott értékelése érdekében kerül sor Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közleménye szerint. A DSTP a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított program, amelynek lebonyolítását az MKIK vállalta, míg az operatív megvalósítását az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. végzi.

A döntés kizárólag az új jelentkezések benyújtására vonatkozik, a folyamatban lévő kérelmek értékelése folyamatos, a program működése zavartalan.

A jelentkezések jelenlegi üteme arra utal, hogy a rendelkezésre álló forrás a vártnál korábban kimerülhet. A program befektetési időszaka változatlanul 2026. június 30-ig tart, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. Az elmúlt hónapokban azonban – többek között az országos kamarai hálózatra épülő, 19 állomásos szakmai roadshow és az azt kísérő kommunikáció hatására – a vártnál jóval nagyobb érdeklődés mutatkozott a program iránt. Az előszűrés alapján több mint 1000 vállalkozás felelt meg a program jogosultsági feltételeinek.

A Demján Sándor Tőkeprogramot működtető MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. az esetleges következő jelentkezési lehetőség megnyitásáról előzetesen tájékoztatja az érdeklődőket - hangsúlyozták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

