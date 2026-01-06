Csúcsok dőltek az amerikai tőzsdéken

Erős zárás az amerikai tőzsdéken
Történelmi csúcsok dőltek ma az amerikai tőzsdéken, a Dow és az S&P 500 is rekordot állított be a mai kereskedésben. Az indexek közül a Dow végül 1 százalékos pluszban zárt, az S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 0,7 százalékot emelkedett.
Két nap alatt 75 százalékot száguldott a venezuelai tőzsde
A venezuelai tőzsde irányadó indexe, az IBC idén már közel kétszeresére emelkedett. A részvénypiaci rali azt követően gyorsult be, hogy az amerikai hatóságok elfogták Nicolás Maduro volt elnököt.
Csúcson a Dow
Lendületet vettek az amerikai tőzsdék, a Dow már 0,9 százalékos pluszban van, az S&P 500 0,5 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,4 százalékkal került feljebb. A Dow ezzel új történelmi csúcsot döntött, de az S&P 500 sincs messze attól, hogy új rekordot állítson be.
Kiemelkedőt mutatott ma a BUX
Nagyot ment ma a BUX index, az európai tőzsdék között is kiemelkedve közel 3 százalékos pluszban zárt.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A mai műsorban egy témát dolgoztunk fel: Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával tekintettük át a BÉT elmúlt 35 évét és az idei kilátásokat. Szó volt arról is, hogy miként érdemes elkezdeni a kereskedést, ha valaki kedvet kap hozzá, miért lehet jó választás egy ETF és hogy néz ki most a tőzsde kibocsátási struktúrája.
Egyetlen bejelentés kellett az Nvidiától, és megütöttek egy egész szektort
Az adatközponti hűtőrendszereket gyártó vállalatok részvényei kedden meredeken estek, miután az Nvidia vezérigazgatójának kijelentései aggodalmat keltettek a kereslet jövőjét illetően - írja a Bloomberg.
Elkapkodták a Meta okosszemüvegét, elhalasztják az európai bevezetést
A Meta elhalasztja a mesterséges intelligenciával támogatott Ray-Ban Display okosszemüvegének nemzetközi bevezetését, mert az Egyesült Államokban a vártnál jóval nagyobb kereslet miatt kifogytak a készletek - közölte a Cnbc.
Óvatos nyitás Amerikában
Kisebb emelkedéssel indul a nap a tengerentúli tőzsdéken: az S&P 500 0,1 százalékkal feljebb került, a Dow stagnál, a Nasdaq pedig 0,2 százalékos pluszban van.
Ralizik a Mol részvénye!
Egyre jobb hangulat látszik a Mol részvényénél, az olajcég árfolyama már 4 százalékos emelkedésben van, ráadásul a forgalom is kiugró.
Megszólaltak a profik: ekkor fullad ki a történelmi aranyláz
A Fitch Solutions elemzőcége, a BMI óvatosan optimista előrejelzést tett közzé 2026-ra vonatkozóan. Elemzőik szerint a legtöbb ásványi nyersanyag és fém ára emelkedni fog, amit a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság enyhülése, a zöld átálláshoz köthető ágazatok erősödő kereslete és a szűkülő kínálat egyaránt támogat. Az arany történelmi ralija várhatóan 2026 harmadik negyedévére kifullad, mivel a globális gazdaság stabilizálódik, és a dollár árfolyamának volatilitása is csökken - írják.
Meglepő előrejelzés érkezett a világ egyik legnagyobb bankjától: nagy lehetőség nyílhat a befektetők előtt
A Goldman Sachs stratégái szerint idén azért is emelkedhetnek nagyot az európai részvénypiacok, mert a befektetők a túlárazottnak tartott amerikai technológiai szektorról Európa felé próbálják diverzifikálni portfólióikat - írja a Bloomberg.
Gigantikus aranybánya sorsa dőlhet el napok alatt, 44 milliárd dollár a tét
A venezuelai kormánnyal évek óta pereskedő Gold Reserve vállalat most esélyt lát két korábban elkobzott aranybányája visszaszerzésére, miután az Egyesült Államok a hétvégén őrizetbe vette Nicolás Madurót - írja a Bloomberg.
Váratlan fordulat a világ olajpiacán: Trump bejelentése után sok minden megváltozhat
Donald Trump amerikai elnök felvetette, hogy az Egyesült Államok támogatná az amerikai energiavállalatokat Venezuela súlyosan leromlott olajiparának újjáépítésében, ám az általa emlegetett, legfeljebb 18 hónapos határidőt az iparági szakértők teljesen irreálisnak tartják - írja a Bloomberg.
Egyre feljebb a BUX
Már 1,4 százalékos pluszban van a BUX index, ezzel ma is új történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde.
EKB: Trump Fed elleni támadásai veszélybe sodorják a dollár egyeduralmát
Az USA politikája aláássa a dollár domináns deviza szerepét, amiből az euró is profitálhat – fejtette ki kedden François Villeroy de Galhau, az EKB Kormányzótanácsának tagja. Hozzátette, emiatt érdemes lenne megfontolni a közös államkötvények létrehozását is – tudósított a Bloomberg.
Itt az év első nagy magyar tőzsdei ralija!
Nem kellett sokat várni, máris itt van az első bődületes rali a magyar tőzsdén: 16 százalékos raliban van a magyar tőzsde új sztárja, ráadásul az emelkedés hátterében több ok is meghúzódik.
Jól indul a nap Európa tőzsdéin
Óvatos emelkedést láthatunk a tőzsdei kereskedés első perceiben Európában: a FTSE 100 már fél százalékkal került feljebb, a DAX és a CAC eközben 0,1 százalékos pluszban van, de a spanyol és a milánói börzék is feljebb kerültek a nyitást követően.
Nyílt kihívást intézett az Nvidia felé a nagy rivális
Az AMD a CES 2026-on bemutatta Helios nevű, mesterségesintelligencia-alapú adatközponti platformját, amellyel közvetlenül az Nvidia fölényét veszi célba az AI-piacon, írja a Yahoo Finance.
Nincs nagy mozgás a magyar tőzsdén
A tegnapi, közel 2 százalékos ralit követően ma egyelőre nincs nagy elmozdulás a BUX indexnél, mindössze 0,05 százalékos pluszban áll a börze.
Önvezető autók és humanoid robotok: ilyen jövő vár ránk a tech óriás vezére szerint
Az Nvidia a CES 2026 technológiai kiállításon mutatta be legújabb robotikai fejlesztéseit, miközben a technológiai ipar egyre intenzívebben dolgozik a humanoid robotok megvalósításán - írja a Yahoo Finance. Emellett a vállalat új, Alpamayo nevű, nyílt forráskódú mesterségesintelligencia-modellcsaládját is bemutatták, amelyet kifejezetten önvezető járművek betanítására és a teljes önvezetési képességek továbbfejlesztésére terveztek.
Megállíthatatlanul drágul egy létfontosságú fém
Az ezüst mellett a réz árfolyama is jelentős erősödést mutat ma: a tegnapi londoni csúcs után a jegyzések új történelmi csúcsra emelkedtek ma az amerikai árutőzsdén is (CME). A mostani ralit az ellátási zavarok és a kiéleződő kereskedelmi feszültségek táplálják, tovább erősítve a tavaly óta tartó, markáns árfolyam-emelkedést.
Riasztó jelek érkeztek a Közel-Keletről: régóta nem látott zuhanás indult be
A közel-keleti nyersolajpiacon egyre szembetűnőbbek a gyengeség jelei, ami fokozza a globális túlkínálattól való félelmeket. A mostani gyengeséget tükrözi, hogy a Saudi Aramco ezen a héten már harmadik egymást követő hónapban csökkentette az ázsiai fő vevőinek kínált eladási árait, és fő terméke, az Arab Light felárai ötéves mélypontra estek. Az ázsiai kereskedők közben szinte teljesen figyelmen kívül hagyják a venezuelai fejleményeket, írja a Bloomberg.
Emelkedéssel indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,59 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,68 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,05 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,2 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,03 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,15 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,28 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a kormányzati szektor tavalyi harmadik negyedéves egyenlegét és a friss külkereskedelmi adatokat publikálja majd a KSH, míg az MNB a hitelintézetek november végi mérlegével kapcsolatban teszi közzé jelentését. Közben Európában már az előzetes decemberi inflációs adatok érkeznek, kiemelt figyelem övezheti a francia és a német számokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 3,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 0,6 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 2,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 2,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 977,18
|1,2%
|1,1%
|2,1%
|1,9%
|14,6%
|61,2%
|S&P 500
|6 902,05
|0,6%
|-0,1%
|0,5%
|0,8%
|16,1%
|85,2%
|Nasdaq
|25 401,32
|0,8%
|-0,5%
|-1,1%
|0,6%
|19,1%
|98,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 832,8
|3,0%
|2,6%
|2,7%
|3,0%
|29,9%
|90,9%
|Hang Seng
|26 347,24
|0,0%
|2,8%
|1,0%
|2,8%
|33,3%
|-4,7%
|CSI 300
|4 717,75
|1,9%
|1,7%
|2,9%
|1,9%
|25,0%
|-12,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 868,69
|1,3%
|2,1%
|3,5%
|1,5%
|24,9%
|82,2%
|CAC
|8 211,5
|0,2%
|1,2%
|1,2%
|0,8%
|12,8%
|47,6%
|FTSE
|10 004,57
|0,5%
|1,4%
|3,5%
|0,7%
|21,7%
|51,3%
|FTSE MIB
|45 847,32
|1,0%
|3,2%
|5,6%
|2,0%
|34,3%
|106,5%
|IBEX
|17 614,4
|0,7%
|2,4%
|5,5%
|1,8%
|51,2%
|117,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|113 182,3
|1,9%
|2,0%
|3,9%
|1,9%
|41,9%
|166,7%
|ATX
|5 394,76
|0,8%
|2,8%
|6,2%
|1,3%
|47,8%
|92,7%
|PX
|2 714,06
|0,5%
|1,8%
|7,4%
|1,1%
|52,5%
|164,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 100
|2,8%
|3,1%
|5,9%
|2,8%
|67,6%
|164,7%
|Mol
|2 990
|1,7%
|1,2%
|1,4%
|1,7%
|7,6%
|34,7%
|Richter
|9 900
|0,4%
|0,2%
|2,9%
|0,4%
|-6,3%
|34,8%
|Magyar Telekom
|1 810
|1,0%
|0,7%
|3,8%
|1,0%
|41,6%
|372,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,1
|1,6%
|0,4%
|-3,5%
|1,5%
|-22,2%
|16,6%
|Brent
|61,8
|1,6%
|-0,3%
|-3,1%
|1,6%
|-19,1%
|15,2%
|Arany
|4 446,74
|2,9%
|2,6%
|5,7%
|2,8%
|68,2%
|128,4%
|Devizák
|EURHUF
|383,7250
|0,0%
|-0,7%
|0,6%
|-0,1%
|-7,7%
|6,8%
|USDHUF
|327,8440
|0,4%
|-0,2%
|0,1%
|0,3%
|-18,9%
|12,0%
|GBPHUF
|443,6399
|0,8%
|0,1%
|1,5%
|0,7%
|-11,4%
|11,4%
|EURUSD
|1,1705
|-0,4%
|-0,5%
|0,5%
|-0,3%
|13,8%
|-4,7%
|USDJPY
|156,5950
|0,0%
|0,4%
|0,9%
|-0,1%
|-0,5%
|52,3%
|GBPUSD
|1,3504
|0,0%
|0,0%
|1,2%
|0,4%
|8,9%
|-0,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|93 876
|4,4%
|7,8%
|5,1%
|5,8%
|-4,3%
|175,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,16
|-0,8%
|1,8%
|1,0%
|-0,1%
|-9,6%
|335,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,88
|-0,8%
|3,0%
|4,1%
|0,5%
|18,5%
|-594,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|-0,3%
|-0,6%
|-1,6%
|-0,3%
|1,6%
|234,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
