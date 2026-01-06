  • Megjelenítés
Csúcsok dőltek az amerikai tőzsdéken
Üzlet

Csúcsok dőltek az amerikai tőzsdéken

Portfolio
Tegnap nagyot emelkedtek az európai indexek és több vezető börzén dőltek a történelmi csúcsok, például a magyar tőzsdén is. Ma is folytatódott az emelkedés az európai és amerikai tőzsdéken, miközben a befektetők közelről figyelik a Venezuelában kibontakozó eseményeket (ezekkel kapcsolatban a legfrissebb elemzésünk itt olvasható, a témában podcast beszélgetést is lehet hallgatni itt). A magyar tőzsde kifejezetten izgalmas volt ma, az év első nagy raliját láthattuk.
Erős zárás az amerikai tőzsdéken

Történelmi csúcsok dőltek ma az amerikai tőzsdéken, a Dow és az S&P 500 is rekordot állított be a mai kereskedésben. Az indexek közül a Dow végül 1 százalékos pluszban zárt, az S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 0,7 százalékot emelkedett.

E8lyArNe
Két nap alatt 75 százalékot száguldott a venezuelai tőzsde

A venezuelai tőzsde irányadó indexe, az IBC idén már közel kétszeresére emelkedett. A részvénypiaci rali azt követően gyorsult be, hogy az amerikai hatóságok elfogták Nicolás Maduro volt elnököt.

Tovább a cikkhez
Két nap alatt 75 százalékot száguldott a venezuelai tőzsde
Csúcson a Dow

Lendületet vettek az amerikai tőzsdék, a Dow már 0,9 százalékos pluszban van, az S&P 500 0,5 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,4 százalékkal került feljebb. A Dow ezzel új történelmi csúcsot döntött, de az S&P 500 sincs messze attól, hogy új rekordot állítson be.

NLE901Z2
Kiemelkedőt mutatott ma a BUX

Nagyot ment ma a BUX index, az európai tőzsdék között is kiemelkedve közel 3 százalékos pluszban zárt.

Tovább a cikkhez
Kiemelkedőt mutatott ma a BUX
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A mai műsorban egy témát dolgoztunk fel: Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával tekintettük át a BÉT elmúlt 35 évét és az idei kilátásokat. Szó volt arról is, hogy miként érdemes elkezdeni a kereskedést, ha valaki kedvet kap hozzá, miért lehet jó választás egy ETF és hogy néz ki most a tőzsde kibocsátási struktúrája.

Tovább a cikkhez
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Egyetlen bejelentés kellett az Nvidiától, és megütöttek egy egész szektort

Az adatközponti hűtőrendszereket gyártó vállalatok részvényei kedden meredeken estek, miután az Nvidia vezérigazgatójának kijelentései aggodalmat keltettek a kereslet jövőjét illetően - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Egyetlen bejelentés kellett az Nvidiától, és megütöttek egy egész szektort
Elkapkodták a Meta okosszemüvegét, elhalasztják az európai bevezetést

A Meta elhalasztja a mesterséges intelligenciával támogatott Ray-Ban Display okosszemüvegének nemzetközi bevezetését, mert az Egyesült Államokban a vártnál jóval nagyobb kereslet miatt kifogytak a készletek - közölte a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Elkapkodták a Meta okosszemüvegét, elhalasztják az európai bevezetést
Óvatos nyitás Amerikában

Kisebb emelkedéssel indul a nap a tengerentúli tőzsdéken: az S&P 500 0,1 százalékkal feljebb került, a Dow stagnál, a Nasdaq pedig 0,2 százalékos pluszban van.

Ralizik a Mol részvénye!

Egyre jobb hangulat látszik a Mol részvényénél, az olajcég árfolyama már 4 százalékos emelkedésben van, ráadásul a forgalom is kiugró.

Tovább a cikkhez
Ralizik a Mol részvénye!
Megszólaltak a profik: ekkor fullad ki a történelmi aranyláz

A Fitch Solutions elemzőcége, a BMI óvatosan optimista előrejelzést tett közzé 2026-ra vonatkozóan. Elemzőik szerint a legtöbb ásványi nyersanyag és fém ára emelkedni fog, amit a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság enyhülése, a zöld átálláshoz köthető ágazatok erősödő kereslete és a szűkülő kínálat egyaránt támogat. Az arany történelmi ralija várhatóan 2026 harmadik negyedévére kifullad, mivel a globális gazdaság stabilizálódik, és a dollár árfolyamának volatilitása is csökken - írják.

Tovább a cikkhez
Megszólaltak a profik: ekkor fullad ki a történelmi aranyláz
Meglepő előrejelzés érkezett a világ egyik legnagyobb bankjától: nagy lehetőség nyílhat a befektetők előtt

A Goldman Sachs stratégái szerint idén azért is emelkedhetnek nagyot az európai részvénypiacok, mert a befektetők a túlárazottnak tartott amerikai technológiai szektorról Európa felé próbálják diverzifikálni portfólióikat - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Meglepő előrejelzés érkezett a világ egyik legnagyobb bankjától: nagy lehetőség nyílhat a befektetők előtt
Gigantikus aranybánya sorsa dőlhet el napok alatt, 44 milliárd dollár a tét

A venezuelai kormánnyal évek óta pereskedő Gold Reserve vállalat most esélyt lát két korábban elkobzott aranybányája visszaszerzésére, miután az Egyesült Államok a hétvégén őrizetbe vette Nicolás Madurót - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Gigantikus aranybánya sorsa dőlhet el napok alatt, 44 milliárd dollár a tét
Váratlan fordulat a világ olajpiacán: Trump bejelentése után sok minden megváltozhat

Donald Trump amerikai elnök felvetette, hogy az Egyesült Államok támogatná az amerikai energiavállalatokat Venezuela súlyosan leromlott olajiparának újjáépítésében, ám az általa emlegetett, legfeljebb 18 hónapos határidőt az iparági szakértők teljesen irreálisnak tartják - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Váratlan fordulat a világ olajpiacán: Trump bejelentése után sok minden megváltozhat
Egyre feljebb a BUX

Már 1,4 százalékos pluszban van a BUX index, ezzel ma is új történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde.

EKB: Trump Fed elleni támadásai veszélybe sodorják a dollár egyeduralmát

Az USA politikája aláássa a dollár domináns deviza szerepét, amiből az euró is profitálhat – fejtette ki kedden François Villeroy de Galhau, az EKB Kormányzótanácsának tagja. Hozzátette, emiatt érdemes lenne megfontolni a közös államkötvények létrehozását is – tudósított a Bloomberg. 

Tovább a cikkhez
EKB: Trump Fed elleni támadásai veszélybe sodorják a dollár egyeduralmát
Itt az év első nagy magyar tőzsdei ralija!

Nem kellett sokat várni, máris itt van az első bődületes rali a magyar tőzsdén: 16 százalékos raliban van a magyar tőzsde új sztárja, ráadásul az emelkedés hátterében több ok is meghúzódik.

Tovább a cikkhez
Itt az év első nagy magyar tőzsdei ralija!
Jól indul a nap Európa tőzsdéin

Óvatos emelkedést láthatunk a tőzsdei kereskedés első perceiben Európában: a FTSE 100 már fél százalékkal került feljebb, a DAX és a CAC eközben 0,1 százalékos pluszban van, de a spanyol és a milánói börzék is feljebb kerültek a nyitást követően.

Nyílt kihívást intézett az Nvidia felé a nagy rivális

Az AMD a CES 2026-on bemutatta Helios nevű, mesterségesintelligencia-alapú adatközponti platformját, amellyel közvetlenül az Nvidia fölényét veszi célba az AI-piacon, írja a Yahoo Finance.

Tovább a cikkhez
Nyílt kihívást intézett az Nvidia felé a nagy rivális
Nincs nagy mozgás a magyar tőzsdén

A tegnapi, közel 2 százalékos ralit követően ma egyelőre nincs nagy elmozdulás a BUX indexnél, mindössze 0,05 százalékos pluszban áll a börze.

Önvezető autók és humanoid robotok: ilyen jövő vár ránk a tech óriás vezére szerint

Az Nvidia a CES 2026 technológiai kiállításon mutatta be legújabb robotikai fejlesztéseit, miközben a technológiai ipar egyre intenzívebben dolgozik a humanoid robotok megvalósításán - írja a Yahoo Finance. Emellett a vállalat új, Alpamayo nevű, nyílt forráskódú mesterségesintelligencia-modellcsaládját is bemutatták, amelyet kifejezetten önvezető járművek betanítására és a teljes önvezetési képességek továbbfejlesztésére terveztek.

Tovább a cikkhez
Önvezető autók és humanoid robotok: ilyen jövő vár ránk a tech óriás vezére szerint
Megállíthatatlanul drágul egy létfontosságú fém

Az ezüst mellett a réz árfolyama is jelentős erősödést mutat ma: a tegnapi londoni csúcs után a jegyzések új történelmi csúcsra emelkedtek ma az amerikai árutőzsdén is (CME). A mostani ralit az ellátási zavarok és a kiéleződő kereskedelmi feszültségek táplálják, tovább erősítve a tavaly óta tartó, markáns árfolyam-emelkedést.      

Tovább a cikkhez
Megállíthatatlanul drágul egy létfontosságú fém
Riasztó jelek érkeztek a Közel-Keletről: régóta nem látott zuhanás indult be

A közel-keleti nyersolajpiacon egyre szembetűnőbbek a gyengeség jelei, ami fokozza a globális túlkínálattól való félelmeket. A mostani gyengeséget tükrözi, hogy a Saudi Aramco ezen a héten már harmadik egymást követő hónapban csökkentette az ázsiai fő vevőinek kínált eladási árait, és fő terméke, az Arab Light felárai ötéves mélypontra estek. Az ázsiai kereskedők közben szinte teljesen figyelmen kívül hagyják a venezuelai fejleményeket, írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Riasztó jelek érkeztek a Közel-Keletről: régóta nem látott zuhanás indult be
Emelkedéssel indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,59 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,68 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,05 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,2 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,03 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,15 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,28 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a kormányzati szektor tavalyi harmadik negyedéves egyenlegét és a friss külkereskedelmi adatokat publikálja majd a KSH, míg az MNB a hitelintézetek november végi mérlegével kapcsolatban teszi közzé jelentését. Közben Európában már az előzetes decemberi inflációs adatok érkeznek, kiemelt figyelem övezheti a francia és a német számokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 3,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 0,6 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 2,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 2,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 977,18 1,2% 1,1% 2,1% 1,9% 14,6% 61,2%
S&P 500 6 902,05 0,6% -0,1% 0,5% 0,8% 16,1% 85,2%
Nasdaq 25 401,32 0,8% -0,5% -1,1% 0,6% 19,1% 98,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 832,8 3,0% 2,6% 2,7% 3,0% 29,9% 90,9%
Hang Seng 26 347,24 0,0% 2,8% 1,0% 2,8% 33,3% -4,7%
CSI 300 4 717,75 1,9% 1,7% 2,9% 1,9% 25,0% -12,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 868,69 1,3% 2,1% 3,5% 1,5% 24,9% 82,2%
CAC 8 211,5 0,2% 1,2% 1,2% 0,8% 12,8% 47,6%
FTSE 10 004,57 0,5% 1,4% 3,5% 0,7% 21,7% 51,3%
FTSE MIB 45 847,32 1,0% 3,2% 5,6% 2,0% 34,3% 106,5%
IBEX 17 614,4 0,7% 2,4% 5,5% 1,8% 51,2% 117,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 113 182,3 1,9% 2,0% 3,9% 1,9% 41,9% 166,7%
ATX 5 394,76 0,8% 2,8% 6,2% 1,3% 47,8% 92,7%
PX 2 714,06 0,5% 1,8% 7,4% 1,1% 52,5% 164,1%
Magyar blue chipek              
OTP 36 100 2,8% 3,1% 5,9% 2,8% 67,6% 164,7%
Mol 2 990 1,7% 1,2% 1,4% 1,7% 7,6% 34,7%
Richter 9 900 0,4% 0,2% 2,9% 0,4% -6,3% 34,8%
Magyar Telekom 1 810 1,0% 0,7% 3,8% 1,0% 41,6% 372,0%
Nyersanyagok              
WTI 58,1 1,6% 0,4% -3,5% 1,5% -22,2% 16,6%
Brent 61,8 1,6% -0,3% -3,1% 1,6% -19,1% 15,2%
Arany 4 446,74 2,9% 2,6% 5,7% 2,8% 68,2% 128,4%
Devizák              
EURHUF 383,7250 0,0% -0,7% 0,6% -0,1% -7,7% 6,8%
USDHUF 327,8440 0,4% -0,2% 0,1% 0,3% -18,9% 12,0%
GBPHUF 443,6399 0,8% 0,1% 1,5% 0,7% -11,4% 11,4%
EURUSD 1,1705 -0,4% -0,5% 0,5% -0,3% 13,8% -4,7%
USDJPY 156,5950 0,0% 0,4% 0,9% -0,1% -0,5% 52,3%
GBPUSD 1,3504 0,0% 0,0% 1,2% 0,4% 8,9% -0,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 93 876 4,4% 7,8% 5,1% 5,8% -4,3% 175,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,16 -0,8% 1,8% 1,0% -0,1% -9,6% 335,5%
10 éves német állampapírhozam 2,88 -0,8% 3,0% 4,1% 0,5% 18,5% -594,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,85 -0,3% -0,6% -1,6% -0,3% 1,6% 234,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
