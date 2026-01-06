Csúcsok dőltek az amerikai tőzsdéken

Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A mai műsorban egy témát dolgoztunk fel: Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával tekintettük át a BÉT elmúlt 35 évét és az idei kilátásokat. Szó volt arról is, hogy miként érdemes elkezdeni a kereskedést, ha valaki kedvet kap hozzá, miért lehet jó választás egy ETF és hogy néz ki most a tőzsde kibocsátási struktúrája.