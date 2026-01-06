  • Megjelenítés
Önvezető autók és humanoid robotok: ilyen jövő vár ránk a tech óriás vezére szerint
Üzlet

Önvezető autók és humanoid robotok: ilyen jövő vár ránk a tech óriás vezére szerint

Portfolio
Az Nvidia a CES 2026 technológiai kiállításon mutatta be legújabb robotikai fejlesztéseit, miközben a technológiai ipar egyre intenzívebben dolgozik a humanoid robotok megvalósításán - írja a Yahoo Finance. Emellett a vállalat új, Alpamayo nevű, nyílt forráskódú mesterségesintelligencia-modellcsaládját is bemutatták, amelyet kifejezetten önvezető járművek betanítására és a teljes önvezetési képességek továbbfejlesztésére terveztek.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a CES 2026 technológiai kiállítás hétfői prezentációján mutatta be a cég legújabb robotikai fejlesztéseit. A vezető közölte, hogy a Boston Dynamicstól és a Caterpillartól kezdve az LG Electronicsen át egészen a Neura Roboticsig számos vállalat az Nvidia robotikai technológiáira támaszkodik.

A vállalat szerint

a fizikai mesterséges intelligencia alapjaiban alakíthatja át az 50 ezer milliárd dollárra becsült gyártási és logisztikai szektort,

és az Nvidia célja, hogy ennek a változásnak a középpontjában legyen.

Még több Üzlet

Tőzsdére készül egy újabb fintech csillag

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Frida Kahlo, Picasso és Klimt a 2025-ös nemzetközi aukciós Top 10-ben

A kiállításon új mesterségesintelligencia-modelleket és az ezek működtetéséhez szükséges hardvereket is bemutattak. A humanoid robotok mellett az Nvidia például bemutatta az Alpamayo nevű,

önvezető autókhoz fejlesztett modellcsaládot

is. A rendszer képes felismerni és kezelni a szokatlan forgalmi helyzeteket. Ha például egy jármű működésképtelen jelzőlámpával találkozik egy kereszteződésben, a modell azonosítja a problémát, és meghatározza a megfelelő reakciót. Az Alpamayo iránt már több nagyvállalat is érdeklődik, köztük a Lucid, az Uber és a Berkeley DeepDrive. A chipgyártó a projektben jelenleg a Mercedes-Benzzel működik együtt.

Bár az önvezető járművek világszerte egyre gyakrabban jelennek meg a közutakon – élen a Google Waymo szolgáltatásával –, a technológia még messze nem tökéletes. Az Nvidia szerint a továbblépés kulcsa a virtuális betanítás: így a fejlesztők anélkül taníthatják mesterségesintelligencia-modelljeiket, hogy járműveiket folyamatosan valós forgalmi helyzetekben kellene tesztelniük.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Erős napja volt a részvénypiacoknak
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility