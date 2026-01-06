Önvezető autók és humanoid robotok: ilyen jövő vár ránk a tech óriás vezére szerint

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a CES 2026 technológiai kiállítás hétfői prezentációján mutatta be a cég legújabb robotikai fejlesztéseit. A vezető közölte, hogy a Boston Dynamicstól és a Caterpillartól kezdve az LG Electronicsen át egészen a Neura Roboticsig számos vállalat az Nvidia robotikai technológiáira támaszkodik.
A vállalat szerint
a fizikai mesterséges intelligencia alapjaiban alakíthatja át az 50 ezer milliárd dollárra becsült gyártási és logisztikai szektort,
és az Nvidia célja, hogy ennek a változásnak a középpontjában legyen.
A kiállításon új mesterségesintelligencia-modelleket és az ezek működtetéséhez szükséges hardvereket is bemutattak. A humanoid robotok mellett az Nvidia például bemutatta az Alpamayo nevű,
önvezető autókhoz fejlesztett modellcsaládot
is. A rendszer képes felismerni és kezelni a szokatlan forgalmi helyzeteket. Ha például egy jármű működésképtelen jelzőlámpával találkozik egy kereszteződésben, a modell azonosítja a problémát, és meghatározza a megfelelő reakciót. Az Alpamayo iránt már több nagyvállalat is érdeklődik, köztük a Lucid, az Uber és a Berkeley DeepDrive. A chipgyártó a projektben jelenleg a Mercedes-Benzzel működik együtt.
Bár az önvezető járművek világszerte egyre gyakrabban jelennek meg a közutakon – élen a Google Waymo szolgáltatásával –, a technológia még messze nem tökéletes. Az Nvidia szerint a továbblépés kulcsa a virtuális betanítás: így a fejlesztők anélkül taníthatják mesterségesintelligencia-modelljeiket, hogy járműveiket folyamatosan valós forgalmi helyzetekben kellene tesztelniük.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
