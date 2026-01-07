  • Megjelenítés
A Paramount bejelentkezett a Warner Bros Discovery-re, nem hagyta szó nélkül az igazgatóság
A Paramount bejelentkezett a Warner Bros Discovery-re, nem hagyta szó nélkül az igazgatóság

A Warner Bros. Discovery igazgatótanácsa ismét egyhangúlag arra kérte a részvényeseket, hogy utasítsák el a Paramount Skydance ellenséges felvásárlási ajánlatát, mert azt továbbra is gyengébbnek tartja a Netflixszel kötött, 72 milliárd dolláros megállapodásnál - számolt be a Cnbc.
A Warner Bros. Discovery (WBD) igazgatótanácsa szerdán ismét egyhangúlag amellett foglalt állást,

hogy a részvényesek utasítsák el a Paramount Skydance ellenséges felvásárlási ajánlatát.

A testület szerint a Paramount ajánlata továbbra is "gyengébb" annál a korábban bejelentett megállapodásnál, amelynek értelmében a Netflix 72 milliárd dollárért megvásárolná a WBD stúdió- és streamingüzletágát.

Aláírt fúziós szerződésünk van a Netflixszel, amely vonzó értéket kínál, egyértelmű utat jelent a zárásig, és védelmet nyújt részvényeseinknek arra az esetre, ha bármi meghiúsítaná az ügyletet

– mondta Samuel Di Piazza, a WBD igazgatótanácsának elnöke a CNBC-nek.

A Netflix-megállapodás bejelentése után a Paramount ellenséges ajánlattal állt elő: részvényenként 30 dolláros, teljes egészében készpénzes vételi ajánlatot tett a Warner Bros. Discovery teljes vállalatára, beleértve a tévécsatornákat is.

A WBD igazgatótanácsa már korábban is az elutasítást javasolta, a Paramount azonban nem hátrált meg. Decemberben a cég bejelentette, hogy Larry Ellison, az Oracle társalapítója – aki egyben a Paramount Skydance vezérigazgatójának, David Ellisonnak az édesapja – garantálja az ügylet pénzügyi hátterét. A módosított ajánlatban Ellison vállalta, hogy a tranzakció ideje alatt nem vonja vissza a családi vagyonkezelő támogatását, az ajánlat összegét azonban nem emelték.

A WBD részvényeseinek küldött levél szerint "a Paramount Skydance többször sem tudott megfelelő ajánlatot benyújtani, annak ellenére, hogy világosan jeleztük a hiányosságokat és a lehetséges megoldásokat". A testület hozzátette: a Paramount javaslatai továbbra is tartalmazzák a korábban jelzett problémákat, miközben a vállalat azt állítja, hogy ezek nem végleges ajánlatok.

A Paramount először szeptemberben jelezte érdeklődését a WBD iránt, és már három ajánlatot is tett, még mielőtt a Warner Bros. Discovery hivatalos értékesítési folyamatot indított volna.

A Netflix üdvözölte az igazgatótanács döntését, és közölte, hogy egyeztetéseket folytat az amerikai igazságügyi minisztériummal és az Európai Bizottsággal a tervezett fúzióval kapcsolatos versenyjogi kérdésekről.

