Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

RSM Blog Európai M&A-piac 2025-2026 2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog Mi vár idén a privátbankokra? A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Bankmonitor Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt? Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel

Energiastratégia Intézet Valóban megújuló erőforrás a biomassza? A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.

Kasza Elliott-tal Comcast Corporation - elemzés Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Holdblog A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos

Holdblog A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..