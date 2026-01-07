  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Üzlet

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Portfolio
Holnap a benzin és a dízel ára is csökkenni fog - írja a holtankoljak.

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe.

A mai napon (2026.01.07) az alábbi átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 558 Ft/liter
  • Gázolaj: 570 Ft/liter 
Kapcsolódó cikkünk

Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra
Elesett az M1-es autópálya, mindkét irányba! Nagy a káosz a magyar utakon
Csúcsok dőltek az amerikai tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility