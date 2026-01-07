Rengetegen dőltek be a csalásának, 160 millió forintos bírságot szabott ki az MNB

A Magyar Nemzeti Bank 160 millió forint bírságot szabott ki egy magánszemélyre és azonnali hatállyal megtiltotta, hogy jogosulatlanul pénzügyi szolgáltatást végezzen, visszafizetendő pénzeket fogadjon el. A tevékenységre engedéllyel nem rendelkező magánszemély közel százhatvan embertől gyűjtött pénzeszközöket, „szabad tőzsdei kereskedést” vagy „fix lekötést” ígérve nekik. A valóságban az átvett összeg töredékével végzett – veszteségesen – forex típusú, azaz devizapárokkal történő kereskedést.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytatott arra vonatkozóan, hogy egy magánszemély végez-e üzletszerűen a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) alapján jegybanki engedélyhez kötött más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.

A vizsgálat feltárta, hogy a magánszemély 160 magyar természetes személlyel kötött megbízási szerződéseket, a befektetők választhattak a magánszemély által nyújtott „szabad tőzsdei kereskedés” és „fix lekötéses” konstrukció közül.

A magánszemély a befektetőkkel kötött megbízási szerződése szerint 100 százalékos tőkegaranciát vállalt a részére átadott pénzeszközökre, a „fix lekötés” kapcsán pedig hozamígéretet is tett. Az eljárás keretében vizsgált időszakban a befektetők jelentős összeget utaltak a magánszemély részére, aki ezek kisebb részével devizapárral történő kereskedést folytatott, amely során jelentős vesztesége keletkezett. A magánszemély a számlájára a befektetők által átutalt pénzeszközöket saját és a többi befektető pénzeszközeivel együtt, ömlesztve kezelte.

A pénzügyi felügyelet megállapította, hogy a magánszemély tevékenységét üzletszerűen – rendszeres gazdasági tevékenységként, ellenérték fejében nyereség érdekében, illetve előre meg nem határozott befektetői körben – végezte. Az érintett ugyanakkor nem rendelkezik semmiféle pénzügyi tevékenység végzésére feljogosító, az MNB által kiállított engedéllyel.

Közzétett határozatában ezért a felügyelet azonnali hatállyal megtiltotta a magánszemélynek, hogy az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási – különösen más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadására vonatkozó – tevékenységet folytasson. A történtek miatt az MNB 160 millió forint piacfelügyeleti bírságot is kiszabott az érintettre, korábban pedig már feljelentést is tett a Fővárosi Főügyészségen. A felügyelet már tavaly augusztusban felhívta a nyilvánosság figyelmét a magánszeméllyel szembeni ideiglenes tiltó intézkedésére.

A mostani bírság kapcsán súlyosbító körülménynek minősült, hogy a magánszemély tevékenységét huzamosabb időn át, jelentős ügyfélforrásokat összegyűjtve végezte úgy, hogy pénz- és tőkepiaci ismeretekkel bírt. Az MNB ugyanakkor a bírság kiszabása során enyhítő körülményként értékelte az érintett együttműködését a vizsgálat során.

Egy szolgáltatás, termék igénybevétele előtt előzetesen mindig célszerű ellenőrizni, hogy az azt kínáló személy rendelkezik-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, s így szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában, illetve a jogosulatlan piaci szereplőket bemutató nyilvántartásban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ