Elfogyott a lendület, nyomás alá kerültek a techrészvények

Vegyesen zárt USA
Nem hozott fordulatot a zárás sem, a Dow 0,6 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést, az S&P 500 a tegnapi záróértékéhez közel állapodott meg, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.
Az olajpiacon vannak izgalmak
A záráshoz közeledve is változatlan a helyzet az amerikai tőzsdéken, a Nasdaq 0,5 százalékos mínuszban áll, az S&P 500 tegnapi záróértékén tartózkodik, míg a Dow 0,5 százalékot emelkedett.
Nagyobb mozgások vannak az olaj piacán az elmúlt napok esését követően, a WTI és a brent is 4 százalék feletti pluszban áll.
Nagy emelkedésben az olajár
Emelkedik az olajár csütörtökön a két napja tartó esés után, miközben a befektetők a venezuelai fejleményeket, valamint az orosz, az iraki és az iráni kínálattal kapcsolatos aggályokat mérlegelik.
Gynegélkedik a Nasdaq
Nyomás alá kerültek a mai kereskedésben a technológiai részvények, a befektetők látványosan átsúlyoznak a szektorból. A Nasdaq alulteljesítő 0,6 százalékos eséssel, az Nvidia 2,5 százalékos mínuszban áll, az Oracle 1,2 százalékot esett, míg az Apple 1,4 százalékkal került lejjebb.
Felemásan zártak az európai tőzsdék
Vegyesen zárták a csütörtöki kereskedést az irányadó nyugat-európai indexek, a DAX közel a tegnapi záróértékén fejezte be a napot, az FTSE-100 minimálisan esett, a CAC-40 0,1 százalékot emelkedett, míg a Stoxx 600 0,2 százalékos mínuszban zárt.
Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén
A bizonytalanabbra forduló nemzetközi hangulatban csökkenéssel zárta a csütörtöki kereskedést a BUX, a blue chipek közül az OTP és a Mol is esett.
Ugrik a Duna House
A Duna House árfolyam 4,4 százalékot emelkedett, miután a Concorde friss célárat adott ki a részvényre. Az elemzőház a javuló kilátásoknak köszönhetően jelentősen megemelte célárát, a papírokat pedig vételre ajánlja.
Hóvihar miatt leállítja egyik gyárát a Volkswagen
A várható hóvihar miatt a VW pénteken leállítja a gyártást Emdenben. Mindkét műszak elmarad, a gyártósorok egy napra leállnak – írja a Bild.
Esnek az amerikai tőzsdék
Tovább távolodnak az amerikai tőzsdék a nemrégiben beállított rekordszintektől, a Dow és az S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett. Ami szektorok közül a védelmi részvények kifejezetten jól teljesítenek, miután Donald Trump kilátásba helyezte a katonai kiadások jelentős növelését.
Trump felpörgetné a katonai kiadásokat, tépik a védelmi részvényeket
A globális védelmi szektor részvényei csütörtökön tovább emelkedtek, miután Donald Trump 2027-re 1,5 billió dolláros védelmi költségvetést sürgetett - írta meg a Cnbc.
Bejelzett a több mint 100 éves tőzsdei indikátor - Mit jelent ez?
Több mint száz éve használt tőzsdei jelzés villant fel kedden: a Dow Jones Industrial Average és a Dow Jones Transportation Average is történelmi csúcson zárt, ami megerősítést jelenthet arra nézve, hogy a 2022 végén indult bikapiac továbbra is stabil lábakon áll - írta meg a MarketWatch.
Nagyot emelt a Duna House célárán a Concorde
Friss elemzéssel jelentkezett a Concorde a Duna House részvényeire, az elemzőház a javuló kilátásoknak köszönhetően jelentősen megemelte célárát, a papírokat pedig vételre ajánlja.
Mindenki ráugrott erre a forró piaci sztorira – de könnyen nagy bukás lehet a vége
Egy váratlan inváziós sokk és egy régóta érlelődő gazdasági összeomlás egyszerre mozgatta meg a venezuelai piacokat. Az árfolyamok gyorsan kilőttek, a befektetői narratívák új korszakról beszélnek, és sokan már most történelmi fordulatot vizionálnak maguk elé. A háttérben azonban továbbra is gyenge makrogazdasági fundamentumok, bizonytalan politikai viszonyok és nehezen kezelhető adóssághegyek húzódnak meg. A mostani venezuelai sztori ezért egyszerre ígér rendkívüli hozamot és szokatlanul nagy kockázatot – és könnyű benne túl hamar lelkesedni.
Esésben a tőzsdék
Továbbra is enyhe esés figyelhető meg az európai tőzsdéken, a vezető indexek közül egyedül a DAX van mérsékeltnek mondható, 0,1 százalékos pluszban, ami így is elegendő volt az új történelmi csúcs beállításához. Ezzel szemben a francia tőzsde 0,1 százalékot, a brit piac pedig 0,2 százalékot esett.
Az összeurópai Stoxx 600 index 0,3 százalékkal került lejjebb.
A magyar tőzsdén is megérkezett a korrekció, a BUX 0,6 százalékos mínuszban van, elsősorban a Mol 1,5 százalékos, és az OTP 1 százalékos esésének betudhatóan.
Fontos változás jön az európai energia- és földgázpiacon, az éj leple is zajlik majd a kereskedés
Átalakul az európai energia- és földgázpiac: a kereskedési időt jelentősen kiterjesztik, és jobban összehangolják a globális nyersanyagpiacokkal - jelentette a Bloomberg.
Miközben az európai tőzsdék az irányt keresik, ez a szektor töretlenül menetel felfelé
Az európai tőzsdéken látható iránykeresés közben a védelmi részvények emelkedése tovább folytatódik, miután a befektetők a felerősödő geopolitikai kockázatokra figyelnek.
Brutális növekedésben a Samsung, triplázódhat a cég profitja
A Samsung Electronics szerint a negyedik negyedéves működési nyeresége az egy évvel korábbinak több mint a háromszorosa lehet, történelmi csúcsra emelve az eredményt a mesterségesintelligencia-kereslet növekedése és a memóriachip-hiány miatt.
Kis esés Európában
Kis elmozdulásokkal indul a kereskedés az európai piacokon, a DAX 0,1 százalékot emelkedett, míg a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került lejjebb. A milánói börze stagnál, míg a spanyol piac 0,3 százalékos mínuszban kezdett.
Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde
A gyenge európai hangulattal összhangban a magyar piac is kisebb eséssel indítja a napot.
Nagyot ment a Tesco a karácsonyi időszakban
A Tesco, Nagy-Britannia legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi lánca közölte, hogy éves nyeresége várhatóan eléri korábbi előrejelzésének felső határát, miután a kulcsfontosságú karácsonyi időszakban 3,2 százalékos növekedést ért el a brit piacon, tovább növelve előnyét versenytársaival szemben.
Óvatos mozgásokkal indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,41 százalékot esett, a Hang Seng 1,33 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,12 százalékos mínuszban áll.
- Többnyire eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,24 százalékot emelkedhet, a CAC 0,09 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,26 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,27 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,3 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Várhatóan ma publikálja az NGM az államháztartás előzetes decemberi adatait, melyek kiemelt befektetői figyelmet hozhatnak. A kormány legfrissebb tervei szerint a 2025-ös és 2026-os GDP-arányos költségvetési hiány is 5% lehet, ehhez azonban tavaly az év végén jelentős hiányra volt szükség. A német gyáripari megrendelések, valamint az amerikai munkaerőpiac adatai szintén hozhatnak akár hevesebb mozgásokat is a piacokon.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 5,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 7,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 2,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 2,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 996,08
|-0,9%
|1,9%
|2,2%
|1,9%
|15,2%
|57,8%
|S&P 500
|6 920,93
|-0,3%
|1,1%
|0,7%
|1,1%
|17,1%
|81,9%
|Nasdaq
|25 653,9
|0,1%
|1,6%
|-0,1%
|1,6%
|21,2%
|98,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 961,98
|-1,1%
|3,2%
|2,9%
|3,2%
|29,6%
|89,0%
|Hang Seng
|26 458,95
|-0,9%
|3,2%
|1,4%
|3,2%
|36,1%
|-4,0%
|CSI 300
|4 776,67
|-0,3%
|3,2%
|4,2%
|3,2%
|25,8%
|-13,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 122,26
|0,9%
|2,6%
|4,6%
|2,6%
|23,5%
|79,9%
|CAC
|8 233,92
|0,0%
|1,0%
|1,5%
|1,0%
|9,9%
|45,2%
|FTSE
|10 048,21
|-0,7%
|1,2%
|3,9%
|1,2%
|21,9%
|46,5%
|FTSE MIB
|45 558,68
|-0,4%
|1,4%
|4,9%
|1,4%
|30,4%
|100,3%
|IBEX
|17 596,4
|-0,3%
|1,7%
|5,4%
|1,7%
|49,0%
|109,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|116 560,1
|0,1%
|5,0%
|7,0%
|5,0%
|44,5%
|165,5%
|ATX
|5 410,14
|-0,1%
|1,6%
|6,5%
|1,6%
|48,3%
|83,5%
|PX
|2 746,03
|0,1%
|2,2%
|8,7%
|2,2%
|53,7%
|161,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 050
|0,2%
|5,6%
|8,7%
|5,6%
|70,0%
|168,7%
|Mol
|3 170
|0,6%
|7,8%
|7,5%
|7,8%
|13,6%
|30,7%
|Richter
|10 200
|-0,3%
|3,4%
|6,0%
|3,4%
|-4,7%
|36,0%
|Magyar Telekom
|1 838
|1,1%
|2,6%
|5,4%
|2,6%
|39,2%
|376,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|56,01
|-1,7%
|-2,2%
|-7,0%
|-2,2%
|-25,3%
|10,5%
|Brent
|60,01
|-1,2%
|-1,4%
|-5,9%
|-1,4%
|-22,0%
|10,2%
|Arany
|4 447,15
|-0,7%
|2,8%
|5,7%
|2,8%
|67,9%
|132,0%
|Devizák
|EURHUF
|384,9750
|0,0%
|0,3%
|0,9%
|0,3%
|-7,4%
|7,1%
|USDHUF
|329,3341
|0,1%
|0,7%
|0,5%
|0,7%
|-17,8%
|12,3%
|GBPHUF
|443,4700
|-0,2%
|0,5%
|1,4%
|0,6%
|-11,6%
|11,5%
|EURUSD
|1,1690
|-0,1%
|-0,5%
|0,4%
|-0,5%
|12,7%
|-4,6%
|USDJPY
|156,5750
|0,0%
|-0,1%
|0,9%
|-0,1%
|-0,9%
|50,7%
|GBPUSD
|1,3480
|-0,2%
|0,2%
|1,0%
|0,2%
|7,9%
|-0,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|91 273
|-2,6%
|4,3%
|2,2%
|2,9%
|-5,9%
|131,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,14
|-0,6%
|0,1%
|0,6%
|-0,5%
|-11,6%
|286,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,81
|-1,4%
|-0,5%
|1,6%
|-1,9%
|12,9%
|-614,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,78
|-0,7%
|-1,3%
|-2,6%
|-1,3%
|-1,2%
|222,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
