Elfogyott a lendület, nyomás alá kerültek a techrészvények

A záráshoz közeledve is változatlan a helyzet az amerikai tőzsdéken, a Nasdaq 0,5 százalékos mínuszban áll, az S&P 500 tegnapi záróértékén tartózkodik, míg a Dow 0,5 százalékot emelkedett.

Nagyobb mozgások vannak az olaj piacán az elmúlt napok esését követően, a WTI és a brent is 4 százalék feletti pluszban áll.