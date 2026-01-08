  • Megjelenítés
Elfogyott a lendület, nyomás alá kerültek a techrészvények
Elfogyott a lendület, nyomás alá kerültek a techrészvények

Portfolio
A hét eleji emelkedést követően mostanra elfogyott a lendület a világ tőzsdéin, az ázsiai tőzsdék lekövették a tegnapi Wall Street-i esést, és a globális hangulatromlással összhangban Európában is lefelé vették az irányt a vezető indexek, bár a zárásra már felemás elmozdulásokat mutattak. Az amerikai piacokon gyengélkedett ma a technológia szektor, a vezető indexek közül csak a Nasdaq esett. A befektetők kiemelten figyelik a geopolitikai eseményeket, különösen Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos tervei miatt. A növekvő geopolitikai feszültségek közepette a védelmi szektor részvényei továbbra is jól teljesítenek, különösen azt követően, hogy Donald Trump az amerikai védelmi kiadások jelentős növelését helyezte kilátásba.
Vegyesen zárt USA

Nem hozott fordulatot a zárás sem, a Dow 0,6 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést, az S&P 500 a tegnapi záróértékéhez közel állapodott meg, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.

Az olajpiacon vannak izgalmak

A záráshoz közeledve is változatlan a helyzet az amerikai tőzsdéken, a Nasdaq 0,5 százalékos mínuszban áll, az S&P 500 tegnapi záróértékén tartózkodik, míg a Dow 0,5 százalékot emelkedett.

Nagyobb mozgások vannak az olaj piacán az elmúlt napok esését követően, a WTI és a brent is 4 százalék feletti pluszban áll.

Nagy emelkedésben az olajár

Emelkedik az olajár csütörtökön a két napja tartó esés után, miközben a befektetők a venezuelai fejleményeket, valamint az orosz, az iraki és az iráni kínálattal kapcsolatos aggályokat mérlegelik.

Nagy emelkedésben az olajár
Gynegélkedik a Nasdaq

Nyomás alá kerültek a mai kereskedésben a technológiai részvények, a befektetők látványosan átsúlyoznak a szektorból. A Nasdaq alulteljesítő 0,6 százalékos eséssel, az Nvidia 2,5 százalékos mínuszban áll, az Oracle 1,2 százalékot esett, míg az Apple 1,4 százalékkal került lejjebb.

Felemásan zártak az európai tőzsdék

Vegyesen zárták a csütörtöki kereskedést az irányadó nyugat-európai indexek, a DAX közel a tegnapi záróértékén fejezte be a napot, az FTSE-100 minimálisan esett, a CAC-40 0,1 százalékot emelkedett, míg a Stoxx 600 0,2 százalékos mínuszban zárt.

Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén

A bizonytalanabbra forduló nemzetközi hangulatban csökkenéssel zárta a csütörtöki kereskedést a BUX, a blue chipek közül az OTP és a Mol is esett.

Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén
Ugrik a Duna House

A Duna House árfolyam 4,4 százalékot emelkedett, miután a Concorde friss célárat adott ki a részvényre. Az elemzőház a javuló kilátásoknak köszönhetően jelentősen megemelte célárát, a papírokat pedig vételre ajánlja.

Nagyot emelt a Duna House célárán a Concorde

tdIUXkVo
Hóvihar miatt leállítja egyik gyárát a Volkswagen

A várható hóvihar miatt a VW pénteken leállítja a gyártást Emdenben. Mindkét műszak elmarad, a gyártósorok egy napra leállnak – írja a Bild.

Hóvihar miatt leállítja egyik gyárát a Volkswagen
Esnek az amerikai tőzsdék

Tovább távolodnak az amerikai tőzsdék a nemrégiben beállított rekordszintektől, a Dow és az S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett. Ami szektorok közül a védelmi részvények kifejezetten jól teljesítenek, miután Donald Trump kilátásba helyezte a katonai kiadások jelentős növelését.

R6rlSEEG
Trump felpörgetné a katonai kiadásokat, tépik a védelmi részvényeket

A globális védelmi szektor részvényei csütörtökön tovább emelkedtek, miután Donald Trump 2027-re 1,5 billió dolláros védelmi költségvetést sürgetett - írta meg a Cnbc.

Trump felpörgetné a katonai kiadásokat, tépik a védelmi részvényeket
Bejelzett a több mint 100 éves tőzsdei indikátor - Mit jelent ez?

Több mint száz éve használt tőzsdei jelzés villant fel kedden: a Dow Jones Industrial Average és a Dow Jones Transportation Average is történelmi csúcson zárt, ami megerősítést jelenthet arra nézve, hogy a 2022 végén indult bikapiac továbbra is stabil lábakon áll - írta meg a MarketWatch.

Bejelzett a több mint 100 éves tőzsdei indikátor - Mit jelent ez?
Nagyot emelt a Duna House célárán a Concorde

Friss elemzéssel jelentkezett a Concorde a Duna House részvényeire, az elemzőház a javuló kilátásoknak köszönhetően jelentősen megemelte célárát, a papírokat pedig vételre ajánlja.

Nagyot emelt a Duna House célárán a Concorde
Mindenki ráugrott erre a forró piaci sztorira – de könnyen nagy bukás lehet a vége

Egy váratlan inváziós sokk és egy régóta érlelődő gazdasági összeomlás egyszerre mozgatta meg a venezuelai piacokat. Az árfolyamok gyorsan kilőttek, a befektetői narratívák új korszakról beszélnek, és sokan már most történelmi fordulatot vizionálnak maguk elé. A háttérben azonban továbbra is gyenge makrogazdasági fundamentumok, bizonytalan politikai viszonyok és nehezen kezelhető adóssághegyek húzódnak meg. A mostani venezuelai sztori ezért egyszerre ígér rendkívüli hozamot és szokatlanul nagy kockázatot – és könnyű benne túl hamar lelkesedni.

Mindenki ráugrott erre a forró piaci sztorira – de könnyen nagy bukás lehet a vége
Esésben a tőzsdék

Továbbra is enyhe esés figyelhető meg az európai tőzsdéken, a vezető indexek közül egyedül a DAX van mérsékeltnek mondható, 0,1 százalékos pluszban, ami így is elegendő volt az új történelmi csúcs beállításához. Ezzel szemben a francia tőzsde 0,1 százalékot, a brit piac pedig 0,2 százalékot esett.

Az összeurópai Stoxx 600 index 0,3 százalékkal került lejjebb.

usVfu0yg

A magyar tőzsdén is megérkezett a korrekció, a BUX 0,6 százalékos mínuszban van, elsősorban a Mol 1,5 százalékos, és az OTP 1 százalékos esésének betudhatóan.

LTIbOkbr
Fontos változás jön az európai energia- és földgázpiacon, az éj leple is zajlik majd a kereskedés

Átalakul az európai energia- és földgázpiac: a kereskedési időt jelentősen kiterjesztik, és jobban összehangolják a globális nyersanyagpiacokkal - jelentette a Bloomberg.

Fontos változás jön az európai energia- és földgázpiacon, az éj leple is zajlik majd a kereskedés
Miközben az európai tőzsdék az irányt keresik, ez a szektor töretlenül menetel felfelé

Az európai tőzsdéken látható iránykeresés közben a védelmi részvények emelkedése tovább folytatódik, miután a befektetők a felerősödő geopolitikai kockázatokra figyelnek.

Miközben az európai tőzsdék az irányt keresik, ez a szektor töretlenül menetel felfelé
Brutális növekedésben a Samsung, triplázódhat a cég profitja

A Samsung Electronics szerint a negyedik negyedéves működési nyeresége az egy évvel korábbinak több mint a háromszorosa lehet, történelmi csúcsra emelve az eredményt a mesterségesintelligencia-kereslet növekedése és a memóriachip-hiány miatt.

Brutális növekedésben a Samsung, triplázódhat a cég profitja
Kis esés Európában

Kis elmozdulásokkal indul a kereskedés az európai piacokon, a DAX 0,1 százalékot emelkedett, míg a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került lejjebb. A milánói börze stagnál, míg a spanyol piac 0,3 százalékos mínuszban kezdett.

5iGj4krt
Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde

A gyenge európai hangulattal összhangban a magyar piac is kisebb eséssel indítja a napot.

Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde
Nagyot ment a Tesco a karácsonyi időszakban

A Tesco, Nagy-Britannia legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi lánca közölte, hogy éves nyeresége várhatóan eléri korábbi előrejelzésének felső határát, miután a kulcsfontosságú karácsonyi időszakban 3,2 százalékos növekedést ért el a brit piacon, tovább növelve előnyét versenytársaival szemben.

Nagyot ment a Tesco a karácsonyi időszakban
Óvatos mozgásokkal indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,41 százalékot esett, a Hang Seng 1,33 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,12 százalékos mínuszban áll.
  • Többnyire eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,24 százalékot emelkedhet, a CAC 0,09 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,26 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,27 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,3 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Várhatóan ma publikálja az NGM az államháztartás előzetes decemberi adatait, melyek kiemelt befektetői figyelmet hozhatnak. A kormány legfrissebb tervei szerint a 2025-ös és 2026-os GDP-arányos költségvetési hiány is 5% lehet, ehhez azonban tavaly az év végén jelentős hiányra volt szükség. A német gyáripari megrendelések, valamint az amerikai munkaerőpiac adatai szintén hozhatnak akár hevesebb mozgásokat is a piacokon.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 5,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 7,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 2,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 2,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 996,08 -0,9% 1,9% 2,2% 1,9% 15,2% 57,8%
S&P 500 6 920,93 -0,3% 1,1% 0,7% 1,1% 17,1% 81,9%
Nasdaq 25 653,9 0,1% 1,6% -0,1% 1,6% 21,2% 98,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 961,98 -1,1% 3,2% 2,9% 3,2% 29,6% 89,0%
Hang Seng 26 458,95 -0,9% 3,2% 1,4% 3,2% 36,1% -4,0%
CSI 300 4 776,67 -0,3% 3,2% 4,2% 3,2% 25,8% -13,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 122,26 0,9% 2,6% 4,6% 2,6% 23,5% 79,9%
CAC 8 233,92 0,0% 1,0% 1,5% 1,0% 9,9% 45,2%
FTSE 10 048,21 -0,7% 1,2% 3,9% 1,2% 21,9% 46,5%
FTSE MIB 45 558,68 -0,4% 1,4% 4,9% 1,4% 30,4% 100,3%
IBEX 17 596,4 -0,3% 1,7% 5,4% 1,7% 49,0% 109,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 116 560,1 0,1% 5,0% 7,0% 5,0% 44,5% 165,5%
ATX 5 410,14 -0,1% 1,6% 6,5% 1,6% 48,3% 83,5%
PX 2 746,03 0,1% 2,2% 8,7% 2,2% 53,7% 161,3%
Magyar blue chipek              
OTP 37 050 0,2% 5,6% 8,7% 5,6% 70,0% 168,7%
Mol 3 170 0,6% 7,8% 7,5% 7,8% 13,6% 30,7%
Richter 10 200 -0,3% 3,4% 6,0% 3,4% -4,7% 36,0%
Magyar Telekom 1 838 1,1% 2,6% 5,4% 2,6% 39,2% 376,8%
Nyersanyagok              
WTI 56,01 -1,7% -2,2% -7,0% -2,2% -25,3% 10,5%
Brent 60,01 -1,2% -1,4% -5,9% -1,4% -22,0% 10,2%
Arany 4 447,15 -0,7% 2,8% 5,7% 2,8% 67,9% 132,0%
Devizák              
EURHUF 384,9750 0,0% 0,3% 0,9% 0,3% -7,4% 7,1%
USDHUF 329,3341 0,1% 0,7% 0,5% 0,7% -17,8% 12,3%
GBPHUF 443,4700 -0,2% 0,5% 1,4% 0,6% -11,6% 11,5%
EURUSD 1,1690 -0,1% -0,5% 0,4% -0,5% 12,7% -4,6%
USDJPY 156,5750 0,0% -0,1% 0,9% -0,1% -0,9% 50,7%
GBPUSD 1,3480 -0,2% 0,2% 1,0% 0,2% 7,9% -0,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 91 273 -2,6% 4,3% 2,2% 2,9% -5,9% 131,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,14 -0,6% 0,1% 0,6% -0,5% -11,6% 286,8%
10 éves német állampapírhozam 2,81 -1,4% -0,5% 1,6% -1,9% 12,9% -614,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,78 -0,7% -1,3% -2,6% -1,3% -1,2% 222,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
