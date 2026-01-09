  • Megjelenítés
Hulladékszállítás leállása: fontos közleményt adott ki a havazás miatt a MOHU
Hulladékszállítás leállása: fontos közleményt adott ki a havazás miatt a MOHU

A rendkívüli téli időjárás több tucat településen akadályozza a hulladékszállítást; a MOHU az operatív törzzsel együtt dolgozik a helyzet rendezésén, miközben gyakorlati tanácsokkal látja el a lakosságot a téli hulladékkezelésről.

A MOHU pénteki tájékoztatása szerint az országot sújtó havazás és extrém hideg miatt

az elmúlt napokban mintegy harminc magyar településen maradt el a szemétszállítás.

A vállalat közleménye kiemeli, hogy a hulladékgyűjtő járművek a járhatatlan utak miatt egyszerűen nem tudták megközelíteni ezeket a helyszíneket.

A társaság szorosan együttműködik az operatív törzzsel annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok a lehető legrövidebb időn belül járhatóvá tegyék az érintett településekhez vezető utakat. A cél, hogy a MOHU alvállalkozóinak járművei minél hamarabb újraindíthassák a szolgáltatást valamennyi érintett helyen.

A közlemény részletesen ismerteti az extrém időjárás okozta nehézségeket. A tartósan mínusz 10 Celsius-fok alá süllyedő hőmérséklet drasztikusan csökkenti a síkosságmentesítésre használt ipari só hatékonyságát, ami tovább rontja a közúti viszonyokat.

Ilyen körülmények között a speciális hulladékszállító járművek működése jelentősen korlátozódik, szélsőséges esetben pedig teljesen ellehetetlenül.

A MOHU hangsúlyozza elkötelezettségét a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása mellett. "Továbbra is kérjük a lakosság megértését és türelmét, és amint az útviszonyok engedik, célgépeink mindenhonnan el fogják szállítani a hulladékot" – áll a vállalat közleményében.

Az elmaradt járatok pótlását a vállalat a lehető leggyorsabban megszervezi, amint ezt az időjárási és közlekedési körülmények lehetővé teszik.

A társaság több gyakorlati útmutatást is ad a lakosságnak. Arra kérik az érintett területeken élőket, hogy az ütemterv szerinti napokon továbbra is helyezzék ki a gyűjtőedényeket, és azokat ürítésükig ne vigyék vissza az ingatlanra. Külön felhívják a figyelmet arra, hogy fagypont alatt a folyékony hulladék megfagyhat a kukákban, ami nemcsak az ürítést teszi lehetetlenné, hanem a tartály falának repedését is okozhatja.

További javaslatként említik a gyűjtőedények felső peremének és fedelének tisztán tartását a jegesedés megelőzése érdekében.

A zsákban kihelyezett hulladék esetében arra figyelmeztetnek, hogy azt könnyen betakarhatja a hó, illetve a hókotró munkája, ezért különösen fontos a jól látható, könnyen megközelíthető elhelyezés.

Az elmaradt szállítások pótlásának pontos időpontjairól az adott területen működő szolgáltatók nyújtanak felvilágosítást. Ezek elérhetőségei megtalálhatók a hulladékszállítási számlákon, valamint a MOHU internetes felületén, ahol irányítószám alapján kereshető ki az illetékes partner.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

