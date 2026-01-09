Új bányaóriás születhet, mozdulnak az árfolyamok

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Rio Tinto közleménye szerint a két vállalat előzetes megbeszéléseket folytat "egyes vagy valamennyi üzletáguk lehetséges összevonásáról", ami akár teljes, részvénycserés egyesülést is jelenthet. A jelenlegi elképzelések alapján a tranzakció a Glencore felvásárlásával valósulna meg.

Sikeres megállapodás esetén az ügylet a világ legnagyobb bányavállalatát hozná létre.

A hír az egész szektorra kedvezően hatott: az európai bányacégek részvényeit tömörítő Stoxx Europe Basic Resources index mintegy 0,5 százalékkal erősödött a kereskedés elején. A rézbányászattal foglalkozó Antofagasta részvényei 3 százalékot ugrottak, míg az Anglo American papírjai 2,3 százalékkal kerültek feljebb.

A Glencore 8 százalékos pluszban áll, a Rio Tinto viszont esik.

A brit tőkepiaci szabályok szerint a Rio Tinto február 5-én, londoni idő szerint 17 óráig kapott határidőt arra, hogy vagy hivatalosan bejelentse szándékát a Glencore felvásárlására, vagy egyértelműen jelezze, hogy mégsem tesz ajánlatot. A két fél már 2024 végén is tárgyalt egy lehetséges egyesülésről, ám akkor az egyeztetések többek között az értékelési különbségek és a Glencore szénbányáinak jövője miatt akadtak el.

Egy Glencore–Rio Tinto ügylet újabb jelentős állomása lenne a bányászati szektorban zajló felvásárlási hullámnak. Tavaly szeptemberben az Anglo American és a kanadai Teck Resources állapodott meg egy 66 milliárd dolláros összeolvadásról.

A mostani tárgyalások hátterében a réz iránti erősödő kereslet is áll. A fém ára a héten történelmi csúcs közelébe, tonnánként 13 ezer dollár környékére emelkedett. A réz kulcsszerepet játszik az energiaszektor átalakulásában, az elektromos hálózatok bővítésében és az elektromos járművek gyártásában, ami hosszabb távon is vonzóvá teszi a rézben erős bányavállalatokat a befektetők és az iparági szereplők számára.

