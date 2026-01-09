  • Megjelenítés
FONTOS Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma
Új bányaóriás születhet, mozdulnak az árfolyamok
Üzlet

Új bányaóriás születhet, mozdulnak az árfolyamok

Portfolio
A Glencore londoni tőzsdén jegyzett részvényei péntek reggel közel 8 százalékot emelkedtek, miután megerősítették, hogy ismét napirendre került az egyesülés a Rio Tintóval. Ezzel szemben a Rio Tinto londoni részvényei a nyitáskor 1,6 százalékot estek, miután az ausztrál piacon a papír már 6,3 százalékos mínuszban zárta a napot - írta a Cnbc.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A Rio Tinto közleménye szerint a két vállalat előzetes megbeszéléseket folytat "egyes vagy valamennyi üzletáguk lehetséges összevonásáról", ami akár teljes, részvénycserés egyesülést is jelenthet. A jelenlegi elképzelések alapján a tranzakció a Glencore felvásárlásával valósulna meg.

Sikeres megállapodás esetén az ügylet a világ legnagyobb bányavállalatát hozná létre.

A hír az egész szektorra kedvezően hatott: az európai bányacégek részvényeit tömörítő Stoxx Europe Basic Resources index mintegy 0,5 százalékkal erősödött a kereskedés elején. A rézbányászattal foglalkozó Antofagasta részvényei 3 százalékot ugrottak, míg az Anglo American papírjai 2,3 százalékkal kerültek feljebb.

A Glencore 8 százalékos pluszban áll, a Rio Tinto viszont esik.

Még több Üzlet

Elbizonytalanodtak a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Nagyobb hatótávval kapható mostantól a Tesla olcsóbb modellje Magyarországon

Kis emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

glencore

A brit tőkepiaci szabályok szerint a Rio Tinto február 5-én, londoni idő szerint 17 óráig kapott határidőt arra, hogy vagy hivatalosan bejelentse szándékát a Glencore felvásárlására, vagy egyértelműen jelezze, hogy mégsem tesz ajánlatot. A két fél már 2024 végén is tárgyalt egy lehetséges egyesülésről, ám akkor az egyeztetések többek között az értékelési különbségek és a Glencore szénbányáinak jövője miatt akadtak el.

Egy Glencore–Rio Tinto ügylet újabb jelentős állomása lenne a bányászati szektorban zajló felvásárlási hullámnak. Tavaly szeptemberben az Anglo American és a kanadai Teck Resources állapodott meg egy 66 milliárd dolláros összeolvadásról.

A mostani tárgyalások hátterében a réz iránti erősödő kereslet is áll. A fém ára a héten történelmi csúcs közelébe, tonnánként 13 ezer dollár környékére emelkedett. A réz kulcsszerepet játszik az energiaszektor átalakulásában, az elektromos hálózatok bővítésében és az elektromos járművek gyártásában, ami hosszabb távon is vonzóvá teszi a rézben erős bányavállalatokat a befektetők és az iparági szereplők számára.

Kapcsolódó cikkünk

Új bányavállalat-óriás születhet

Kőkemény szankciókat vezet be az egyik kritikus nyersanyag elsőszámú termelője: kitiltják a szabályszegő exportőröket

Globális játszma indult a kritikus anyagokért – Mutatjuk, hogy nyerhetsz rajta

Európa egyik legnagyobb kincse parkolópályára került

Lemaradtál a legizgalmasabb tőzsdei őrületről? Mutatjuk, mit javasolnak most a profik!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken
A világ legnagyobb gazdasági összeomlása után most minden megváltozhat Venezuelában
Itt a piros figyelmeztetés: két megye érintett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility