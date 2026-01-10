  • Megjelenítés
Bejelentették: 1200 megawattos új atomerőmű épülhet a szomszédban
Bejelentették: 1200 megawattos új atomerőmű épülhet a szomszédban

Portfolio
Szlovákia jövő héten nukleáris energia területén köt együttműködési megállapodást az Egyesült Államokkal, és amerikai segítséggel tervezi új atomerőművi blokkjának megépítését – jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök.

Szlovákia jelenleg öt atomreaktort üzemeltet két erőműben, és tavaly óta tárgyal Washingtonnal, valamint az amerikai Westinghouse vállalattal egy nagy kapacitású erőműblokk megépítéséről.

Fico szombaton közölte, hogy

az új blokk tervezett kapacitása megközelíti az 1200 megawattot, ami meghaladná a jelenleg működő egységek teljesítményét.

A kormányfő szerint az új blokkot az amerikai partnerekkel együttműködésben, teljes egészében állami tulajdonban építenék fel a Jaslovské Bohunice-i atomerőmű területén.

Fico jelezte, hogy pénteken Washingtonban személyesen szeretne részt venni az amerikai–szlovák nukleáris együttműködési keretmegállapodás aláírásán.

A szlovák kormány októberben hagyta jóvá a kormányközi megállapodást az új blokk építéséről. Fico decemberben arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök az idei labdarúgó-világbajnokság idejére hívta meg az Egyesült Államokba a nukleáris megállapodás aláírására.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

