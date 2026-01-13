  • Megjelenítés
Váratlan lépésre szánta el magát a Microsoft
Üzlet

Váratlan lépésre szánta el magát a Microsoft

Portfolio
Donald Trump szerint a Microsoft hamarosan úgy alakítja át adatközpontjai energiafelhasználását, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése ne emelje az amerikaiak villanyszámláját - írta a Cnbc.
Donald Trump hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Microsoft rövid időn belül változtatásokat vezet be az adatközpontjai működésében.

Célja, hogy az Egyesült Államokban ne emelkedjenek a villanyszámlák az MI-hez kapcsolódó, növekvő energiaigény miatt.

"Nem akarom, hogy az amerikaiak többet fizessenek az áramért az adatközpontok miatt" – írta Trump a Truth Socialon. Az elnök jelezte, hogy várakozásai szerint más technológiai vállalatok is hasonló vállalásokat tesznek majd az energiaköltségek megfékezésére. A Microsoft egyelőre nem reagált a sajtó megkereséseire. 

Az idei félidős választások közeledtével Trump több fronton is igyekszik mérsékelni a fogyasztói árakat és kedvezni a választópolgároknak: decemberben 1776 dolláros juttatást jelentett be az amerikai katonák számára, nemrég pedig 200 milliárd dollár értékű jelzálogkötvény megvásárlását sürgette, hogy ezáltal csökkenjenek a jelzáloghitel-kamatok.

A legnagyobb technológiai vállalatok rohamtempóban építik rendkívül energiaigényes adatközpontjaikat, ráadásul a befektetőknek azt üzenik, hogy a mesterséges intelligencia fellendülésével együtt tovább növelik a beruházásaikat ezen a területen. A Meta a múlt héten három atomerőmű-üzemeltetővel kötött megállapodást egy ohiói adatközpont energiaellátásáról.

Címlapkép forrása: Shutterstock

