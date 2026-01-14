Leépítés jön a győri Audinál

A győri Audi Hungaria létszámcsökkentést jelentett be, annak ellenére, hogy a vállalat 2025-ben a Volkswagen konszernen belül kiemelkedően jó termelési számokat érhet el. A hivatalos indoklás szerint a fluktuáció és a nyugdíjazás miatt megüresedő pozíciókat nem töltik fel, illetve azokat a munkaköröket szüntetik meg, ahol a feladatok megszűnnek. Konkrét számokat a cég nem közöl, de a Telex értesülései szerint 2026-ban nagyjából 200 munkavállalót érinthet az intézkedés, döntően a termelést támogató, úgynevezett indirekt területeken dolgozó mérnökök és irodisták közül.
A döntés azért is keltett meglepetést a gyáron belül, mert a járműgyár teljes kapacitással, három műszakban működik, és az Audi Q3 harmadik generációjának, valamint a Cupra Terramarnak a gyártása rekordévet vetít előre. A Q3 gyártásán Győr Ingolstadttal osztozik, ennek ellenére napi mintegy 770 jármű készül, amelyek 60 százaléka Audi Q3, 40 százaléka Cupra Terramar.
A Telex emlékeztet: Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke már tavaly ősszel jelezte, hogy a magas kihasználtság időszakában kell felkészíteni a vállalatot a jövőre. Akkor arról beszélt, hogy öt év múlva, vagyis 2030-ban új járműtípusok gyártására kell pályázni, és ehhez optimális működésre és szervezeti struktúrára van szükség. A mostani létszámcsökkentés ennek a stratégiának a része, amelyet a gyáron belül „harminc plusz programként” emlegetnek.
A háttérben egyre élesebb kelet-európai konkurenciaharc zajlik, a cseh, szlovák és lengyel gyárak versenyképességi mutatói mára utolérték Győrt. Ezzel párhuzamosan a korábban alacsonyabb magyar bérek előnye is eltűnt, sőt a sikeres bértárgyalások nyomán meg is fordult, miközben 2026-ban újabb bértárgyalások várhatók, jóval nehezebb környezetben.
A verseny nemcsak a termelésben jelenik meg. A győri Audi 2023-ban létrehozta szolgáltató leányvállalatát a beszerzés, pénzügy és IT területén, ám ezen a piacon is megjelentek riválisok, köztük a lengyel szolgáltatóközpontok, amelyeket a források Győr legkomolyabb kihívóinak tartanak.
A vállalat hivatalos válaszában a költségcsökkentést, a folyamatok és szervezeti struktúrák optimalizálását nevezte meg a jövőbeli versenyképesség alapfeltételeként. Az Audi belső szabályai szerint az érintett dolgozóknak először gyáron belüli áthelyezési lehetőséget kell felajánlani, ám a Telex szerint különösen az irodai és mérnöki munkakörökben dolgozók számára kevéssé vonzó az áthelyezés a többműszakos gyártásba.
A létszámcsökkentés Győr egészét érintheti, az Audi több mint 11 ezer munkavállalót foglalkoztat, beszállítóival együtt mintegy 50 ezer ember megélhetése kötődik az autóiparhoz. A vállalat iparűzési adója a város költségvetésének egyik alapja, és a Széchenyi István Egyetem mérnökképzései is szorosan az Audira épülnek.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
