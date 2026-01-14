Új korlátozást vezet be az egyik népszerű légitársaság, ennek sokan nem fognak örülni

Az új előírás szerint az utasok legfeljebb két darab külső akkumulátort vihetnek fel a fedélzetre. A megszorítás nemcsak a hagyományos powerbank készülékekre vonatkozik,
hanem az elektronikus cigaretták akkumulátoraira is.
A biztonsági rendelkezés alól egyedül az életfontosságú orvosi készülékek működtetéséhez szükséges akkumulátorok jelentenek kivételt. Ezek használata a jövőben is engedélyezett marad a repülőgépek fedélzetén.
A Lufthansa döntése mögött biztonsági megfontolások állnak. A légitársaság a lítiumakkumulátorok jelentette tűzveszélyre hivatkozva vezeti be a korlátozásokat. Az utóbbi időben világszerte több légitársaságnál alakult ki veszélyes helyzet meggyulladó vagy füstölgő külső töltőeszközök miatt repülés közben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentette a Trump által szorongatott ország szövetségese: katonákat küldenek Grönlandra
De nem ők lehetnek az egyetlenek.
Tényleg a béke elnöke Donald Trump? A válasz sokakat meglephet
Nem keveset kell visszautazni érte.
Bejelentette Trump embere: fordulóponthoz ért a tűzszüneti alku – Kezdődhet az újjáépítés?
Egy vaskos fenyegetést is csatolt a bejelentés mellé.
Ez a két befektetés most nagyot ralizhat a profik szerint
Most érdemes figyelni.
Lecsaptak a kiberbűnözők "fegyvertárára", kőkemény ütést vittek be a rendőrök
Egy németországi adatközpontban bújtak el a bűnözők.
Brutális tiltást jelentett be Trump: Európát is érinti a drasztikus korlátozás
Albánia, Bosznia és Montenegró is szerepel a tiltólistán.
Elképesztően felgyorsítja a gyógyszerkutatást a mesterséges intelligencia, léptek a hatóságok
A betegek érdekeit is védik.
Zelenszkij váratlan húzása új korszakot nyithat a fronton, a lehetetlent is megpróbálják
Egy 34 éves technológiai guru kapta a legfontosabb faladatot a kormányban.
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?