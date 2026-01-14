Új korlátozást vezet be az egyik népszerű légitársaság, ennek sokan nem fognak örülni

Az új előírás szerint az utasok legfeljebb két darab külső akkumulátort vihetnek fel a fedélzetre. A megszorítás nemcsak a hagyományos powerbank készülékekre vonatkozik,

hanem az elektronikus cigaretták akkumulátoraira is.

A biztonsági rendelkezés alól egyedül az életfontosságú orvosi készülékek működtetéséhez szükséges akkumulátorok jelentenek kivételt. Ezek használata a jövőben is engedélyezett marad a repülőgépek fedélzetén.

A Lufthansa döntése mögött biztonsági megfontolások állnak. A légitársaság a lítiumakkumulátorok jelentette tűzveszélyre hivatkozva vezeti be a korlátozásokat. Az utóbbi időben világszerte több légitársaságnál alakult ki veszélyes helyzet meggyulladó vagy füstölgő külső töltőeszközök miatt repülés közben.

