Új korlátozást vezet be az egyik népszerű légitársaság, ennek sokan nem fognak örülni
A Lufthansa Csoport január 15-től szigorú korlátozásokat vezet be a fedélzeten használható külső akkumulátorokkal kapcsolatban: járatain tilos lesz a powerbankok és más hasonló töltőeszközök használata, valamint ezek töltése repülés közben, a szabály pedig a csoport valamennyi légitársaságánál minden utasra kötelező lesz - olvasható a Budflyer Facebook-oldalán.

Az új előírás szerint az utasok legfeljebb két darab külső akkumulátort vihetnek fel a fedélzetre. A megszorítás nemcsak a hagyományos powerbank készülékekre vonatkozik,

hanem az elektronikus cigaretták akkumulátoraira is.

A biztonsági rendelkezés alól egyedül az életfontosságú orvosi készülékek működtetéséhez szükséges akkumulátorok jelentenek kivételt. Ezek használata a jövőben is engedélyezett marad a repülőgépek fedélzetén.

A Lufthansa döntése mögött biztonsági megfontolások állnak. A légitársaság a lítiumakkumulátorok jelentette tűzveszélyre hivatkozva vezeti be a korlátozásokat. Az utóbbi időben világszerte több légitársaságnál alakult ki veszélyes helyzet meggyulladó vagy füstölgő külső töltőeszközök miatt repülés közben.

