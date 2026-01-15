Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Európában emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,82 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,41 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,1 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,74 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,39 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,38 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékot eshet, a S&P 500 0,03 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma az MNB a decemberi statisztikai mérleget, a KSH pedig a novemberi ipari termelés második becslését teszi közzé. Külföldön az euróövezet ipari termelési adata lát napvilágot, az Egyesült Államokban pedig a friss munkanélküliségi segélykérelmek és a Philadelphia Fed feldolgozóipari hangulatindexe érkezik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,9 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 15,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 9,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 149,63
|-0,1%
|0,3%
|1,4%
|2,3%
|15,6%
|58,6%
|S&P 500
|6 926,6
|-0,5%
|0,1%
|1,5%
|1,2%
|18,5%
|82,5%
|Nasdaq
|25 465,94
|-1,1%
|-0,7%
|1,1%
|0,9%
|22,7%
|97,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 341,23
|1,5%
|4,6%
|6,9%
|7,9%
|41,2%
|89,4%
|Hang Seng
|26 999,81
|0,6%
|2,0%
|3,9%
|5,3%
|40,5%
|-5,3%
|CSI 300
|4 741,93
|-0,4%
|-0,7%
|3,5%
|2,4%
|24,1%
|-13,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 286,24
|-0,5%
|0,7%
|4,5%
|3,2%
|24,7%
|80,8%
|CAC
|8 330,97
|-0,2%
|1,2%
|3,3%
|2,2%
|12,2%
|46,6%
|FTSE
|10 184,35
|0,5%
|1,4%
|5,5%
|2,5%
|24,2%
|49,7%
|FTSE MIB
|45 647,4
|0,3%
|0,2%
|4,9%
|1,6%
|30,0%
|101,6%
|IBEX
|17 695,7
|0,0%
|0,6%
|5,0%
|2,2%
|50,6%
|111,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|120 651,6
|1,5%
|3,5%
|10,1%
|8,7%
|45,2%
|168,9%
|ATX
|5 431,4
|0,4%
|0,4%
|6,4%
|2,0%
|47,8%
|81,4%
|PX
|2 734,99
|-0,3%
|-0,4%
|6,5%
|1,8%
|51,7%
|154,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 150
|0,6%
|3,0%
|10,9%
|8,7%
|64,4%
|172,5%
|Mol
|3 400
|4,6%
|7,3%
|15,6%
|15,6%
|21,0%
|40,8%
|Richter
|10 300
|0,1%
|1,0%
|6,1%
|4,4%
|-3,3%
|28,0%
|Magyar Telekom
|1 916
|3,6%
|4,2%
|8,2%
|6,9%
|44,3%
|385,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,84
|1,6%
|10,4%
|7,3%
|8,0%
|-20,9%
|15,7%
|Brent
|66,57
|1,6%
|10,9%
|8,8%
|9,4%
|-17,2%
|17,8%
|Arany
|4 617,92
|0,1%
|3,8%
|7,7%
|6,8%
|72,8%
|149,7%
|Devizák
|EURHUF
|386,5
|0,1%
|0,4%
|0,3%
|0,7%
|-6,2%
|7,5%
|USDHUF
|331,4752
|0,0%
|0,7%
|0,9%
|1,4%
|-17,2%
|11,9%
|GBPHUF
|445,4299
|0,0%
|0,4%
|1,6%
|1,1%
|-8,8%
|10,1%
|EURUSD
|1,1660
|0,1%
|-0,3%
|-0,7%
|-0,7%
|13,3%
|-3,9%
|USDJPY
|158,9250
|0,0%
|1,4%
|2,0%
|1,4%
|0,6%
|53,3%
|GBPUSD
|1,3457
|0,1%
|-0,2%
|0,8%
|0,0%
|10,3%
|-1,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|96 942
|1,7%
|6,2%
|7,4%
|9,3%
|0,4%
|147,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,15
|-0,7%
|0,0%
|-0,7%
|-0,5%
|-13,5%
|267,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,78
|-1,1%
|-0,9%
|-1,7%
|-2,8%
|6,0%
|-579,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,74
|0,1%
|-0,6%
|-4,4%
|-1,9%
|-5,7%
|183,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Natalia Lebedinskaia
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
