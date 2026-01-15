  • Megjelenítés
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék, ez már zsinórban a második olyan kereskedési nap volt, amikor mindhárom vezető amerikai index mínuszban fejezte napot. A befektetők a geopolitikai események értékelése mellett a vállalati gyorsjelentésekre is már figyelnek a héten, ugyanis az amerikai nagybankok megnyitották a jelentési szezont. Ázsiában ugyancsak negatív elmozdulások voltak jellemzők, viszont az európai piacnyitás felé tekintve pozitívabbak az előjelek.
Európában emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,82 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,41 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,1 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,74 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,39 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,38 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékot eshet, a S&P 500 0,03 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma az MNB a decemberi statisztikai mérleget, a KSH pedig a novemberi ipari termelés második becslését teszi közzé. Külföldön az euróövezet ipari termelési adata lát napvilágot, az Egyesült Államokban pedig a friss munkanélküliségi segélykérelmek és a Philadelphia Fed feldolgozóipari hangulatindexe érkezik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,9 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 15,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 9,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 149,63 -0,1% 0,3% 1,4% 2,3% 15,6% 58,6%
S&P 500 6 926,6 -0,5% 0,1% 1,5% 1,2% 18,5% 82,5%
Nasdaq 25 465,94 -1,1% -0,7% 1,1% 0,9% 22,7% 97,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 54 341,23 1,5% 4,6% 6,9% 7,9% 41,2% 89,4%
Hang Seng 26 999,81 0,6% 2,0% 3,9% 5,3% 40,5% -5,3%
CSI 300 4 741,93 -0,4% -0,7% 3,5% 2,4% 24,1% -13,3%
Európai részvényindexek              
DAX 25 286,24 -0,5% 0,7% 4,5% 3,2% 24,7% 80,8%
CAC 8 330,97 -0,2% 1,2% 3,3% 2,2% 12,2% 46,6%
FTSE 10 184,35 0,5% 1,4% 5,5% 2,5% 24,2% 49,7%
FTSE MIB 45 647,4 0,3% 0,2% 4,9% 1,6% 30,0% 101,6%
IBEX 17 695,7 0,0% 0,6% 5,0% 2,2% 50,6% 111,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 651,6 1,5% 3,5% 10,1% 8,7% 45,2% 168,9%
ATX 5 431,4 0,4% 0,4% 6,4% 2,0% 47,8% 81,4%
PX 2 734,99 -0,3% -0,4% 6,5% 1,8% 51,7% 154,3%
Magyar blue chipek              
OTP 38 150 0,6% 3,0% 10,9% 8,7% 64,4% 172,5%
Mol 3 400 4,6% 7,3% 15,6% 15,6% 21,0% 40,8%
Richter 10 300 0,1% 1,0% 6,1% 4,4% -3,3% 28,0%
Magyar Telekom 1 916 3,6% 4,2% 8,2% 6,9% 44,3% 385,1%
Nyersanyagok              
WTI 61,84 1,6% 10,4% 7,3% 8,0% -20,9% 15,7%
Brent 66,57 1,6% 10,9% 8,8% 9,4% -17,2% 17,8%
Arany 4 617,92 0,1% 3,8% 7,7% 6,8% 72,8% 149,7%
Devizák              
EURHUF 386,5 0,1% 0,4% 0,3% 0,7% -6,2% 7,5%
USDHUF 331,4752 0,0% 0,7% 0,9% 1,4% -17,2% 11,9%
GBPHUF 445,4299 0,0% 0,4% 1,6% 1,1% -8,8% 10,1%
EURUSD 1,1660 0,1% -0,3% -0,7% -0,7% 13,3% -3,9%
USDJPY 158,9250 0,0% 1,4% 2,0% 1,4% 0,6% 53,3%
GBPUSD 1,3457 0,1% -0,2% 0,8% 0,0% 10,3% -1,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 96 942 1,7% 6,2% 7,4% 9,3% 0,4% 147,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,15 -0,7% 0,0% -0,7% -0,5% -13,5% 267,0%
10 éves német állampapírhozam 2,78 -1,1% -0,9% -1,7% -2,8% 6,0% -579,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,74 0,1% -0,6% -4,4% -1,9% -5,7% 183,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
