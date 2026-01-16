A mesterséges intelligencia tényleg mindent megváltoztat?

Ahogy ígértük korábban, Signature előfizetőink számára mindig bemutatjuk és feltárjuk a
legfontosabb és legaktuálisabb piaci fejleményeket, amelyek alapjaiban határozzák meg a befektetések értékét
és ezt nemcsak unikális, máshol nem elérhető elemzéseinkben tesszük meg, hanem exkluzív rendezvényeinken is.
A 2026. január 27-ére meghirdetett Portfolio Signature Online Klub eseménye éppen ezért kiváló lehetőséget nyújt az érdeklődő befektetőknek, hogy első kézből értesüljenek a legmeghatározóbb piaci trendekről. A konferencia középpontjában a mesterséges intelligencia térhódítása lesz, annak technológiai és befektetési aspektusai.
Kiemelt témáink lesznek:
- Mitől különleges a mesterséges intelligencia a jelenlegi állása szerint?
- Mennyiben változtatja meg a különböző szektorok, gazdaságok működését?
- Mennyiben hozott hatékonyság növelést, illetve mi várható ettől az eszköztől?
- Globális trendek, régiós folyamatokMiért érezzük azt, hogy az AI téma mára inkább hype, mint valódi előrelépés?
- Mennyiben megalapozott ez az érzés, állítás?
- Mire képes most a mesterséges intelligencia és mire lesz később a következő években
- Begyorsulhat még jobban ez a folyamat?
- Az AI-trendek meglovaglása a befektetéseken keresztül: piacok, részvények, deviazaárfolyamok
- Hogyan viszonyulnak ehhez a területhez a profi befektetők?
- Az AI sztori és annak mellékszálai: energetikai szektor, szoftverfejlesztők, hardvergyártók, adatközpontok
Kaszab Balázs, a Portfolio részvénypiaci elemzőjének megnyitója után előadást tart a mesterséges intelligencia fejlődéséről és a technológia kilátásairól Kiss Gergely, az Attrecto elnöke. Ezt követően érkezik 50 percben a profi befektetők, portfóliómenedzserek kerekasztalbeszélgetése, majd a közönségkérdések.
A panelbeszélgetés résztvevői Kaszab Balázs, a Portfolio elemzőjének moderálása mellett:
- Halas Zoltán CFA, befektetési igazgató, OTP Alapkezelő
- Loncsák András, befektetési igazgató, igazgatósági tag, VIG Alapkezelő
- Pleschinger Gyula Márk, Head of Private Wealth Management, WOOD & Co.
Érdemes velünk tartani az online befektetői klubra, amely Signature PRO előfizetőink számára díjmentes. Akik rendelkeznek már Signature PRO előfizetéssel, ők ide kattintva regisztrálhatnak könnyedén. Akik még nem előfizetőink, azoknak ajánljuk szolgáltatásainkat.
Részvételi feltételek
A rendezvény január 27-én 17:30-kor kezdődik online, a részvétel ingyenes, de aktív Portfolio Signature PRO előfizetéshez, valamint regisztrációhoz kötött. Ha már rendelkezel Portfolio Signature PRO előfizetéssel, itt tudsz regisztrálni az eseményre.
Ha a részvétel érdekében csatlakoznál a Portfolio Signature PRO előfizetői programhoz, akkor azt ezen a linken teheted meg. Az éves előfizetés díja 29 845 forint, de választhatsz havi csomagot is, melynek a költsége 2 990 forint. Fontos megjegyzés olvasóinknak, érdeklődőinknek: a Signature BASIC csomag (melynek havid díja 490 forint) nem tartalmazza az online klubeseményeken való részvételt. Amennyiben szeretnél részt venni az online rendezvényen, válts feljebb egy csomaggal: most éri meg igazán Signature PRO előfizetésre váltani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
