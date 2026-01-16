Váratlan fordulat: az utolsó pillanatban torpedózta meg a kriptoszabályozást az egyik legnagyobb tőzsde

A hétfőn bemutatott törvényjavaslat egyértelműen meghatározná, hogy a kriptovaluták mikor minősülnek értékpapírnak, árunak vagy más eszköznek. Emellett tisztázná az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) hatáskörét az ágazat felett.
A jogszabály a Coinbase és más nagy kriptocégek több éven át tartó lobbikampányának eredménye. Ezek a vállalatok azzal érveltek, hogy az iparágnak világos, kiszámítható szabályokra van szüksége, amelyek elősegítenék a digitális eszközök szélesebb körű elterjedését.
A Coinbase vezérigazgatója most mégis azt állítja, hogy a javaslat bizonyos elemei aggasztóak.
A bankbizottságnak csütörtökön kellett volna megvitatnia a Clarity Act névre keresztelt törvényjavaslat módosításait. Az ülést azonban törölték, miután Brian Armstrong az X közösségi platformon kijelentette: a javaslat "túl sok problémát tartalmaz", ezért a cég nem tudja támogatni.
Armstrong szerint a törvény gyengítené az árupiaci felügyeletet ellátó CFTC hatáskörét, amelyet az iparág jelenleg előnyben részesít szabályozóként. Emellett szerinte "megölné" a kriptocégek azon lehetőségét, hogy kamatjellegű jutalmakat fizessenek az ügyfeleknek a stablecoin‑állományaik után.
Armstrong úgy fogalmazott: "Inkább ne legyen törvény, mint rossz törvény", ugyanakkor hozzátette, hogy továbbra is optimista a megfelelő megoldás megtalálását illetően.
A Coinbase 2024-ben több millió dollárt adományozott kriptovaluta‑barát jelöltek kampányaira, és kulcsszereplője volt a jogszabályról szóló tárgyalásoknak.
A republikánusok között is vita alakult ki a stablecoinokra vonatkozó rendelkezésekről, amelyeket Armstrong kritikái tovább erősítettek. A törvényjavaslat kidolgozásában részt vevő szenátorok attól tartottak, hogy a módosított tervezet nem kapna elegendő szavazatot a bizottságban.
A teljes szenátusban való elfogadáshoz legalább hét demokrata szenátor támogatására lenne szükség. Néhány demokrata kifogásolta, hogy a javaslat nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek megakadályoznák, hogy politikusok személyesen profitáljanak kriptobefektetéseikből.
Tim Scott, a bankbizottság republikánus elnöke közleményben jelezte: valamennyi érintett fél továbbra is jóhiszeműen dolgozik a megoldás megtalálásán.
A képviselőház már júliusban elfogadta a törvényjavaslat saját változatát.
A szenátusi tervezet egyik legvitatottabb pontja a bankok szerint az a kiskapu, amely lehetővé tenné a kriptotőzsdék számára, hogy kamatot fizessenek az ügyfelek stablecoin‑állományai után.
A bankok attól tartanak, hogy ez a betétek elvándorlásához vezetne, és veszélyeztetné a pénzügyi stabilitást.
A kriptocégek szerint viszont a kamatfizetés tilalma versenyellenes lenne.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
