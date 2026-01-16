Váratlan fordulat: az utolsó pillanatban torpedózta meg a kriptoszabályozást az egyik legnagyobb tőzsde

Váratlanul elhalasztotta a kriptovaluta‑piac szabályozásáról szóló, régóta várt törvényjavaslat csütörtökre tervezett vitáját az amerikai szenátus bankbizottsága, miután a Coinbase vezérigazgatója jelezte: a cég nem támogatja a jogszabály jelenlegi változatát.

A hétfőn bemutatott törvényjavaslat egyértelműen meghatározná, hogy a kriptovaluták mikor minősülnek értékpapírnak, árunak vagy más eszköznek. Emellett tisztázná az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) hatáskörét az ágazat felett.

A jogszabály a Coinbase és más nagy kriptocégek több éven át tartó lobbikampányának eredménye. Ezek a vállalatok azzal érveltek, hogy az iparágnak világos, kiszámítható szabályokra van szüksége, amelyek elősegítenék a digitális eszközök szélesebb körű elterjedését.

A Coinbase vezérigazgatója most mégis azt állítja, hogy a javaslat bizonyos elemei aggasztóak.

A bankbizottságnak csütörtökön kellett volna megvitatnia a Clarity Act névre keresztelt törvényjavaslat módosításait. Az ülést azonban törölték, miután Brian Armstrong az X közösségi platformon kijelentette: a javaslat "túl sok problémát tartalmaz", ezért a cég nem tudja támogatni.

Armstrong szerint a törvény gyengítené az árupiaci felügyeletet ellátó CFTC hatáskörét, amelyet az iparág jelenleg előnyben részesít szabályozóként. Emellett szerinte "megölné" a kriptocégek azon lehetőségét, hogy kamatjellegű jutalmakat fizessenek az ügyfeleknek a stablecoin‑állományaik után.

Armstrong úgy fogalmazott: "Inkább ne legyen törvény, mint rossz törvény", ugyanakkor hozzátette, hogy továbbra is optimista a megfelelő megoldás megtalálását illetően.

A Coinbase 2024-ben több millió dollárt adományozott kriptovaluta‑barát jelöltek kampányaira, és kulcsszereplője volt a jogszabályról szóló tárgyalásoknak.

A republikánusok között is vita alakult ki a stablecoinokra vonatkozó rendelkezésekről, amelyeket Armstrong kritikái tovább erősítettek. A törvényjavaslat kidolgozásában részt vevő szenátorok attól tartottak, hogy a módosított tervezet nem kapna elegendő szavazatot a bizottságban.

A teljes szenátusban való elfogadáshoz legalább hét demokrata szenátor támogatására lenne szükség. Néhány demokrata kifogásolta, hogy a javaslat nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek megakadályoznák, hogy politikusok személyesen profitáljanak kriptobefektetéseikből.

Tim Scott, a bankbizottság republikánus elnöke közleményben jelezte: valamennyi érintett fél továbbra is jóhiszeműen dolgozik a megoldás megtalálásán.

A képviselőház már júliusban elfogadta a törvényjavaslat saját változatát.

A szenátusi tervezet egyik legvitatottabb pontja a bankok szerint az a kiskapu, amely lehetővé tenné a kriptotőzsdék számára, hogy kamatot fizessenek az ügyfelek stablecoin‑állományai után.

A bankok attól tartanak, hogy ez a betétek elvándorlásához vezetne, és veszélyeztetné a pénzügyi stabilitást.

A kriptocégek szerint viszont a kamatfizetés tilalma versenyellenes lenne.

Forrás: Reuters

