  • Megjelenítés
Katonai műveletekre figyelmeztet Amerika a légtérben
Üzlet

Katonai műveletekre figyelmeztet Amerika a légtérben

MTI
Az amerikai légi közlekedési hivatal óvatosságra intette a Közép- és Dél-Amerika egyes részei fölött áthaladó gépeket - írja az MTI.

Óvatosságra intette pénteken a Mexikó, Közép-Amerika és Dél-Amerika egyes térségei fölött áthaladó repülőgépeket az amerikai légi közlekedési hivatal (FAA),

esetleges katonai műveletekre és a GPS-használatban fellépő zavarokra hivatkozva.

A figyelmeztetésben a többi között név szerint említik Ecuadort és Kolumbiát, valamint hozzáteszik, hogy a figyelmeztetés 60 napra szól.

A mexikói kormány a bejelentést elővigyázatosságnak nevezte, kiemelve, hogy az nem jelent légtérkorlátozást, és nem érinti a Mexikó fölötti légi közlekedést sem.

Még több Üzlet

Elon Musk mesés vagyont követel a sztárcégtől, amelyet egykor pénzzel tömött ki

Figyelmeztetés jött a Balaton jegéről

Az EU kitilt két nagy kínai céget a közösség kritikus infrastruktúrájából

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meglepő bejelentést tett Trump - Mutatjuk a piaci reakciókat!
A forint is megfagyott a héten
A mesterséges intelligencia tényleg mindent megváltoztat?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility