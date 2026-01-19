Felpörögnek a műholdas és a rakétaberuházások - Egy eddig háttérbe szorult szektor lehet a nagy nyertes

Tovább áramolhatnak idén a befektetések az űrtechnológiába, elsősorban a védelmi célú műholdrendszerekre fordított állami kiadásoknak és a magánszektor rakétaindítási beruházásainak köszönhetően - írja a Reuters.

Az űrtechnológiai ágazatba irányuló globális befektetések 2026-ban is tovább emelkedhetnek – közölte hétfőn a Seraphim Space befektetési társaság. A növekedést elsősorban a védelmi célú műholdrendszerekre fordított kormányzati kiadások, valamint a magánszektor rakétaindítási kapacitásokba irányuló beruházásai hajtják.

Az országok az űrinfrastruktúrát egyre inkább stratégiai nemzeti prioritásként kezelik, miközben ezen a területen geopolitikai előnyökért versenyeznek.

A Seraphim Space elemzői szerint a finanszírozási lendületet több tényező is fenntarthatja. Ilyen a műhold- és rakétavédelmi rendszerek fejlesztése, a mesterséges intelligencia űrtechnológiába való integrációja, valamint a SpaceX esetleges tőzsdei bevezetése. Lucas Bishop, a cég befektetési elemzője úgy véli, hogy egy SpaceX-részvénykibocsátás erős katalizátorként hatna, és megnyitná az utat más, érettebb űrtechnológiai vállalatok tőzsdei megjelenése előtt.

Az ágazat 2025-ben rekordszintű befektetéseket vonzott: a magánbefektetések 48 százalékkal, 12,4 milliárd dollárra emelkedtek. Ez meghaladta a 2021-es korábbi csúcsot, és teljes kilábalást jelzett a 2022-es visszaesésből.

A globális finanszírozás mintegy 60 százalékát, 7,3 milliárd dollárt az Egyesült Államok vonzotta, elsősorban a rakétaindítási szolgáltatásokra és a Pentagon védelmi programjaira fordított jelentős kiadásoknak köszönhetően. Donald Trump amerikai decemberben rendeletben nyilvánította az űrt alapvető nemzetbiztonsági és gazdasági prioritássá. Európában mérsékeltebb volt a növekedés, miközben Ázsiában továbbra is magas maradt a befektetési aktivitás. Kína nagyjából 2 milliárd dollárt fordított a szektorra, miközben felgyorsította hazai rakétaindítási és műholdgyártási programjait.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images