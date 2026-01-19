Felpörögnek a műholdas és a rakétaberuházások - Egy eddig háttérbe szorult szektor lehet a nagy nyertes

Az űrtechnológiai ágazatba irányuló globális befektetések 2026-ban is tovább emelkedhetnek – közölte hétfőn a Seraphim Space befektetési társaság. A növekedést elsősorban a védelmi célú műholdrendszerekre fordított kormányzati kiadások, valamint a magánszektor rakétaindítási kapacitásokba irányuló beruházásai hajtják.
Az országok az űrinfrastruktúrát egyre inkább stratégiai nemzeti prioritásként kezelik, miközben ezen a területen geopolitikai előnyökért versenyeznek.
A Seraphim Space elemzői szerint a finanszírozási lendületet több tényező is fenntarthatja. Ilyen a műhold- és rakétavédelmi rendszerek fejlesztése, a mesterséges intelligencia űrtechnológiába való integrációja, valamint a SpaceX esetleges tőzsdei bevezetése. Lucas Bishop, a cég befektetési elemzője úgy véli, hogy egy SpaceX-részvénykibocsátás erős katalizátorként hatna, és megnyitná az utat más, érettebb űrtechnológiai vállalatok tőzsdei megjelenése előtt.
Az ágazat 2025-ben rekordszintű befektetéseket vonzott: a magánbefektetések 48 százalékkal, 12,4 milliárd dollárra emelkedtek. Ez meghaladta a 2021-es korábbi csúcsot, és teljes kilábalást jelzett a 2022-es visszaesésből.
A globális finanszírozás mintegy 60 százalékát, 7,3 milliárd dollárt az Egyesült Államok vonzotta, elsősorban a rakétaindítási szolgáltatásokra és a Pentagon védelmi programjaira fordított jelentős kiadásoknak köszönhetően. Donald Trump amerikai decemberben rendeletben nyilvánította az űrt alapvető nemzetbiztonsági és gazdasági prioritássá. Európában mérsékeltebb volt a növekedés, miközben Ázsiában továbbra is magas maradt a befektetési aktivitás. Kína nagyjából 2 milliárd dollárt fordított a szektorra, miközben felgyorsította hazai rakétaindítási és műholdgyártási programjait.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Súlyos tragédia: nagysebességű vonatok ütköztek ki a turistaparadicsomban, nagyon furcsa körülményekről beszélnek
Rengetegen vesztették életüket
Olyan levelet küldött az amerikai elnök egy európai vezetőnek, amit olvasva mindenki ledöbbent
Mit mondhatunk, Jonas Gahr Støre türelme egészen példás.
Pezseg a magyar jelzáloglevél-piac, az MBH Jelzálogbank volt tavaly a legnagyobb
Jelentősen diverzifikálta forrásbevonását a jelzálogbank.
Tíz éve nem történt ilyen a világ egyik legfontosabb devizájával
Mindenki shortolja a jent.
Csúfos bukás a fronton: a németek csúcsdrónjai megbénultak az első bevetésen
Nem nyerték el Kijev tetszését a HX-2-esek.
Merész AI-újítást kaphatnak a tudósok Magyarországon: rejtett kapcsolatokat elemezhetnek
A tudományos kutatás folyamatát reformálhatják meg.
Váratlan felfedezés boríthatja fel a technológiai ipart: kiderült, miből lesznek a jövő mágnesei
Ez átírhatja az erőviszonyokat.
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor kultusza a kisbefektetők közt, mint az esések azonnali megvásárlásának. És... The post Buy t
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és
Követett részvények - 2026. január
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 százalékuk nem is vezeti a kiadásait. Pedig a pénzügyi tudatosság nem az előadásokon,
Top 10 osztalék részvény - 2026. január
Január hetedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumulátor telepítésére. De milyen eséllyel indulhat a pályázaton egy átlagos család? Menn
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!