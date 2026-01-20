  • Megjelenítés
Hirtelen nagy a pánik a piacokon - Mi folyik itt, megint Trump áll a háttérben?
Hirtelen nagy a pánik a piacokon - Mi folyik itt, megint Trump áll a háttérben?

Rég látott leolvadást tapasztalhattak a keddi kereskedésben a befektetők. Nagyon úgy tűnik, hogy ezúttal is a geopolitikai fejlemények határozzák meg a befektetők hangulatát és Donald Trump amerikai elnök megint hathatósan tett (Grönland, vámok, új kereskedelmi háború) azért, hogy hivatalba lépésének első évfordulóján emlékezzenek rá, a piacok és a befektetők egyaránt. A részvényeket mindenhol adták a befektetők, a volatilitást jelző index látványosan megmozdult, a dollárt ütni kezdték, az amerikai kötvényhozamok emelkednek, az arany új csúcsra menetelt. A "Sell America" kereskedési stratégia megint felsejlik, ilyen legutóbb tavaly áprilisban történt, Trump vámbejelentéseinek idején.

Napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2025. január 20-án iktatták be Donald Trumpot. Az évfordulót kellemetlen hangulatban "ünnepelték" a világ pénz- és tőkepiacai. Az amerikai elnök kijelentései (már nem gondol csak a békére) és vámmal kapcsolatos fenyegetései Grönland miatt ismét felszínre hozták a geopolitikai kockázatokat. Trump a hétvégén újabb vámfenyegetést vetett be, mely szerint 10 százalékos extra vámok sújtanák Norvégiát és az Egyesült Királyságot, valamint több uniós tagállamot: Franciaországot, Németországot, Hollandiát, Svédországot, Finnországot, és a Grönland feletti fennhatósággal rendelkező Dániát. Közben Grönland miniszterelnöke egy sajtótájéjkoztatón közölte, hogy a sziget lakosságának és hatóságainak fel kell készülnie egy akár katonai jellegű válsághelyzetre is, miután Donald Trump területszerzési fenyegetései miatt az invázió kockázata megnőtt. A davosi Világgazdasági Fórumon aztán felgyorsultak az események, de főleg az üzengetések. Közben az EU már előkészített a 93 milliárd euró értékű megtorló intézkedéscsomagot: szükség esetén az úgynevezett kényszerítés elleni eszköz (Anti-Coercion Instrument, ACI) eszköztárát is kész bevetni, amely a kereskedelemtől a beruházásokon és a szolgáltatásokon át a közbeszerzésekig több ágazatban is lehetővé tenné a célzott ellenlépéseket. A Global Insight című videós sorozatunkban is éppen ezt a geopolitikai eseményt dolgoztuk fel, a videó ide kattintva tekinthető meg.

A geopolitikai kockázatok, amelyekről már régóta beszélünk, újra feléledtek,

és a piac megítélése kezd megváltozni Európa szövetségeseit illetően" - mondta Wasif Latif, a New Jersey-i Sarmaya Partners befektetési igazgatója a Reuters beszámolója szerint. Szerinte ehhez adódtak még hozzá a japán események, így a kockázatkerülő üzemmód bekapcsolt a befektetőknél.

  • A részvénypiacok látványos esést szenvedtek el, nemcsak Európában, hanem Amerikában is.
  • Az arany árfolyama újabb történelmi csúcsra emelkedett, 4700 dollár fölé.
  • A piaci félelemindex, a volatilitást mérő VIX árfolyama 26%-ot ugrott.
  • A korábban ilyen helyzetekben biztonságos menedékként funkcionáló eszköz, a dollár már vesztesként jött ki a helyzetből, nem véletlenül (ezt később bemutatjuk). A dollárindex (amely az amerikai fizetőeszköz erejét fejezi ki más főbb devizák ellenében) többhetes mélypontjára került.
  • Ezzel párhuzamosan az amerikai államkötvények hozama tavaly szeptember óta nem látott szintre emelkedett. Az irányadó 10 éves amerikai kötvények hozama 5,4 bázisponttal 4,285%-ra emelkedett. A 2 és 10 éves amerikai állampapírok, valamint a 10 és 30 éves amerikai állampapírok közötti hozamgörbe október óta a legnagyobb mértékben vált meredekebbé.

A dollárindex alakulása az elmúlt hetekben:

Általános undor kezd kialakulni az amerikai eszközökkel szemben

Nobel-díjas tudós bombasztikus bejelentése: hetekre rövidülhet az, ami eddig évtizedekig tartott

Vicc az egész világ - Most akkor Elon Musk tényleg megveszi a Ryanairt?

dollar index

Sell America - Mi lett a biztonságos menedékből?

Piaci beszámolók szerint a geopolitikai feszültség, és

Trump legújabb, Európai szövetségeseit érintő vámfenyegetései újjáélesztették a "Sell America" kereskedési stratégiát,

amely legutóbb tavaly áprilisban jelent meg a befektetők körében, a vámháború elindításakor.

„A Sell America mozgalom új formában tért vissza” – mondta Gina Martin Adams, a HB Wealth vezető piaci stratégája a MarketWatchnak. Azt is hozzátette, hogy a piacok abba a hitbe ringatták magukat, hogy a kereskedelempolitikával összefüggő kockázatok csak 2025-ben voltak jellemzőek, azonban mára világossá vált, hogy ez olyan fejlemény, amivel 2026-ban is meg kell küzdeni.

A befektetők most főleg a dollár árfolyamának alakulására fognak figyelni. Ha a következő napokban nem fogja bírni a rá nehezedő eladói nyomást, akkor egyértelműen eldőlt, hogy erősen kiújul a Sell America trade. Ez természetesen a piaci szereplők szerint is változhat, amennyiben Trump és az amerikai kormányzat retorikája enyhül, lépései visszafordulnak. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a bizonytalanság ott lesz a piacokon, a kiszámíthatatlanságból fakadóan.

Ritkán áll elő az a helyzet, hogy az amerikai részvények, a kötvények és a dollár is veszít erejéből. De ez a jelenség is arra utal, hogy a befektetők elfordulnak a tengerentúli eszközöktől, a Trump-faktor miatt.

Richard Farr, a Pivotus Partners vezető piaci stratégája arra figyelmeztetett a Marketwatchnak nyilatkozva, hogy Trump agresszív retorikája Jerome Powell-lel, a Federal Reserve elnökével és Grönlanddal szemben alááshatja az amerikai kötvényekbe és a dollárba vetett bizalmat. Farr szerint a keddi kereskedési nap figyelmeztető jel.

Az amerikai kötvénypiacon kialakuló jelenségről és annak értelmezéséről külön Signature-elemzésünkben írtunk itt.

Vörös riasztás Amerikában: a kötvénypiac újra leckéztetni készül Trumpot

Ebben a cikkünkben arra emlékeztettük olvasóinkat, hogy 2025 áprilisában is bátor volt Trump. Egészen addig, amíg nem kért szót az amerikai kötvénypiac. Most ismét egy olyan helyzethez érkeztünk, amikor ismét szót kért a világ leghatalmasabb döntéshozója. Olyan történik az amerikai kötvénypiacon, ami valami nagyon rossznak lehet a kezdete.

