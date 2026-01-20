Hirtelen nagy a pánik a piacokon - Mi folyik itt, megint Trump áll a háttérben?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Rég látott leolvadást tapasztalhattak a keddi kereskedésben a befektetők. Nagyon úgy tűnik, hogy ezúttal is a geopolitikai fejlemények határozzák meg a befektetők hangulatát és Donald Trump amerikai elnök megint hathatósan tett (Grönland, vámok, új kereskedelmi háború) azért, hogy hivatalba lépésének első évfordulóján emlékezzenek rá, a piacok és a befektetők egyaránt. A részvényeket mindenhol adták a befektetők, a volatilitást jelző index látványosan megmozdult, a dollárt ütni kezdték, az amerikai kötvényhozamok emelkednek, az arany új csúcsra menetelt. A "Sell America" kereskedési stratégia megint felsejlik, ilyen legutóbb tavaly áprilisban történt, Trump vámbejelentéseinek idején.

Napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2025. január 20-án iktatták be Donald Trumpot. Az évfordulót kellemetlen hangulatban "ünnepelték" a világ pénz- és tőkepiacai. Az amerikai elnök kijelentései (már nem gondol csak a békére) és vámmal kapcsolatos fenyegetései Grönland miatt ismét felszínre hozták a geopolitikai kockázatokat. Trump a hétvégén újabb vámfenyegetést vetett be, mely szerint 10 százalékos extra vámok sújtanák Norvégiát és az Egyesült Királyságot, valamint több uniós tagállamot: Franciaországot, Németországot, Hollandiát, Svédországot, Finnországot, és a Grönland feletti fennhatósággal rendelkező Dániát. Közben Grönland miniszterelnöke egy sajtótájéjkoztatón közölte, hogy a sziget lakosságának és hatóságainak fel kell készülnie egy akár katonai jellegű válsághelyzetre is, miután Donald Trump területszerzési fenyegetései miatt az invázió kockázata megnőtt. A davosi Világgazdasági Fórumon aztán felgyorsultak az események, de főleg az üzengetések. Közben az EU már előkészített a 93 milliárd euró értékű megtorló intézkedéscsomagot: szükség esetén az úgynevezett kényszerítés elleni eszköz (Anti-Coercion Instrument, ACI) eszköztárát is kész bevetni, amely a kereskedelemtől a beruházásokon és a szolgáltatásokon át a közbeszerzésekig több ágazatban is lehetővé tenné a célzott ellenlépéseket. A Global Insight című videós sorozatunkban is éppen ezt a geopolitikai eseményt dolgoztuk fel, a videó ide kattintva tekinthető meg.

A geopolitikai kockázatok, amelyekről már régóta beszélünk, újra feléledtek,

és a piac megítélése kezd megváltozni Európa szövetségeseit illetően" - mondta Wasif Latif, a New Jersey-i Sarmaya Partners befektetési igazgatója a Reuters beszámolója szerint. Szerinte ehhez adódtak még hozzá a japán események, így a kockázatkerülő üzemmód bekapcsolt a befektetőknél.

A részvénypiacok látványos esést szenvedtek el, nemcsak Európában, hanem Amerikában is.

Az arany árfolyama újabb történelmi csúcsra emelkedett, 4700 dollár fölé.

A piaci félelemindex, a volatilitást mérő VIX árfolyama 26%-ot ugrott.

A korábban ilyen helyzetekben biztonságos menedékként funkcionáló eszköz, a dollár már vesztesként jött ki a helyzetből, nem véletlenül (ezt később bemutatjuk). A dollárindex (amely az amerikai fizetőeszköz erejét fejezi ki más főbb devizák ellenében) többhetes mélypontjára került.

Ezzel párhuzamosan az amerikai államkötvények hozama tavaly szeptember óta nem látott szintre emelkedett. Az irányadó 10 éves amerikai kötvények hozama 5,4 bázisponttal 4,285%-ra emelkedett. A 2 és 10 éves amerikai állampapírok, valamint a 10 és 30 éves amerikai állampapírok közötti hozamgörbe október óta a legnagyobb mértékben vált meredekebbé.

A dollárindex alakulása az elmúlt hetekben:

Sell America - Mi lett a biztonságos menedékből?

Piaci beszámolók szerint a geopolitikai feszültség, és

Trump legújabb, Európai szövetségeseit érintő vámfenyegetései újjáélesztették a "Sell America" kereskedési stratégiát,

amely legutóbb tavaly áprilisban jelent meg a befektetők körében, a vámháború elindításakor.

„A Sell America mozgalom új formában tért vissza” – mondta Gina Martin Adams, a HB Wealth vezető piaci stratégája a MarketWatchnak. Azt is hozzátette, hogy a piacok abba a hitbe ringatták magukat, hogy a kereskedelempolitikával összefüggő kockázatok csak 2025-ben voltak jellemzőek, azonban mára világossá vált, hogy ez olyan fejlemény, amivel 2026-ban is meg kell küzdeni.

A befektetők most főleg a dollár árfolyamának alakulására fognak figyelni. Ha a következő napokban nem fogja bírni a rá nehezedő eladói nyomást, akkor egyértelműen eldőlt, hogy erősen kiújul a Sell America trade. Ez természetesen a piaci szereplők szerint is változhat, amennyiben Trump és az amerikai kormányzat retorikája enyhül, lépései visszafordulnak. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a bizonytalanság ott lesz a piacokon, a kiszámíthatatlanságból fakadóan.

Ritkán áll elő az a helyzet, hogy az amerikai részvények, a kötvények és a dollár is veszít erejéből. De ez a jelenség is arra utal, hogy a befektetők elfordulnak a tengerentúli eszközöktől, a Trump-faktor miatt.

Richard Farr, a Pivotus Partners vezető piaci stratégája arra figyelmeztetett a Marketwatchnak nyilatkozva, hogy Trump agresszív retorikája Jerome Powell-lel, a Federal Reserve elnökével és Grönlanddal szemben alááshatja az amerikai kötvényekbe és a dollárba vetett bizalmat. Farr szerint a keddi kereskedési nap figyelmeztető jel.

Az amerikai kötvénypiacon kialakuló jelenségről és annak értelmezéséről külön Signature-elemzésünkben írtunk itt.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 20. Vörös riasztás Amerikában: a kötvénypiac újra leckéztetni készül Trumpot

Ebben a cikkünkben arra emlékeztettük olvasóinkat, hogy 2025 áprilisában is bátor volt Trump. Egészen addig, amíg nem kért szót az amerikai kötvénypiac. Most ismét egy olyan helyzethez érkeztünk, amikor ismét szót kért a világ leghatalmasabb döntéshozója. Olyan történik az amerikai kötvénypiacon, ami valami nagyon rossznak lehet a kezdete.

