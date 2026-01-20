  • Megjelenítés
Mire számíthatunk a tőzsdéken?
Üzlet

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Portfolio
Gazdasági adatok tekintetében ma a fókusz Németországra kerül: megjelenik a januári ZEW gazdasági hangulatindex, amelyek az euróövezeti konjunktúra megítéléséhez adhatnak fontos kapaszkodókat. Tegnap nem nyitottak ki az amerikai tőzsdék, Áziában ma reggel felemás hangulat uralkodott, Európában pedig esés jöhet.
Megosztás

Eséssel indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,48 százalékot esett, a Hang Seng 0,26 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,06 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,5 százalékot eshet, a CAC 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb, a FTSE 100 azonban 0,1 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 1,52 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a fókusz Németországra kerül: megjelenik a decemberi termelői infláció, majd a januári ZEW gazdasági hangulatindex, amelyek az euróövezeti konjunktúra megítéléséhez adhatnak fontos kapaszkodókat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,5 százalékos eséssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 8,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 359,33 0,0% -0,5% 2,5% 2,7% 13,5% 59,6%
S&P 500 6 940,01 0,0% -0,5% 1,5% 1,4% 15,7% 82,7%
Nasdaq 25 529,26 0,0% -1,0% 0,7% 1,1% 19,1% 96,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 583,57 -0,7% 3,2% 8,2% 6,4% 39,4% 87,1%
Hang Seng 26 563,9 -1,0% -0,2% 3,4% 3,6% 35,6% -10,4%
CSI 300 4 734,46 0,1% -1,2% 3,6% 2,3% 24,2% -12,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 959,06 -1,3% -1,8% 2,8% 1,9% 19,4% 80,7%
CAC 8 112,02 -1,8% -3,0% -0,5% -0,5% 5,2% 44,9%
FTSE 10 195,35 -0,4% 0,5% 3,0% 2,7% 19,9% 51,9%
FTSE MIB 45 195,89 -1,3% -1,2% 1,0% 0,6% 24,6% 101,4%
IBEX 17 665,3 -0,3% 0,0% 2,9% 2,1% 48,2% 115,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 151,7 -0,1% 4,1% 10,6% 10,0% 43,9% 173,8%
ATX 5 441,57 -0,5% 0,0% 4,0% 2,2% 43,9% 81,2%
PX 2 730,86 -1,0% -0,4% 2,9% 1,7% 48,5% 154,5%
Magyar blue chipek              
OTP 38 330 -0,4% 2,9% 8,6% 9,2% 61,5% 171,8%
Mol 3 546 0,4% 11,0% 25,6% 20,6% 22,9% 52,3%
Richter 10 500 0,3% 2,9% 7,9% 6,4% -1,9% 30,4%
Magyar Telekom 1 910 -0,5% 2,5% 5,2% 6,6% 39,8% 375,7%
Nyersanyagok              
WTI 59,4 0,0% 0,0% 4,6% 3,7% -24,4% 12,4%
Brent 64,18 0,0% 0,4% 6,1% 5,5% -20,8% 14,7%
Arany 4 672,6 1,7% 0,9% 7,6% 8,0% 72,0% 153,7%
Devizák              
EURHUF 385,5 0,1% -0,4% -0,4% 0,4% -6,6% 7,8%
USDHUF 331,1856 -0,3% -0,1% 0,2% 1,3% -17,4% 12,3%
GBPHUF 444,5950 0,0% -0,5% 0,6% 0,9% -9,1% 10,5%
EURUSD 1,1640 0,4% -0,4% -0,6% -0,9% 13,0% -4,0%
USDJPY 158,0650 0,0% 0,1% 0,4% 0,8% 1,3% 52,1%
GBPUSD 1,3422 0,3% -0,4% 0,4% -0,2% 10,0% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 92 560 -3,1% 1,5% 5,1% 4,3% -11,1% 157,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,23 0,0% 0,9% 2,4% 1,5% -8,3% 287,1%
10 éves német állampapírhozam 2,8 0,0% -0,1% -2,1% -2,2% 11,7% -602,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,84 0,1% 2,2% -0,4% -0,4% -2,8% 183,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Ezen áll vagy bukik a forint sorsa

Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár

Nézzük, ki eddig a nap nyertese az amerikai tőzsdéken!

Címlapkép forrása: Yuichiro Chino

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nagy bejelentést tett a Mol, mutatjuk a piaci reakciót
Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, orosz látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn
Újabb banki engedélyt szerzett meg a Revolut
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility