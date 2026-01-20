  • Megjelenítés
Mit csinál a Mol árfolyama a gigaüzlet után?
Mit csinál a Mol árfolyama a gigaüzlet után?

Portfolio
Elsősorban a Donald Trump által belengetett vámfenyegetések és a vonatkozó friss fejlemények befolyásolhatják ma a befektetői hangulatot. Tegnap nem nyitottak ki az amerikai tőzsdék, Áziában ma reggel felemás hangulat uralkodott, Európában pedig esést láthatunk. A magyar tőzsdén elsősorban a Molra érdemes ma odafigyelni: az olajcég tegnap jelentette be hivatalosan, hogy a szerb NIS olajfinomító többségi tulajdonosa lesz. Jelenleg kisebb emelkedésben van a magyar cég árfolyama - ahogy az ilyen esetekben gyakori, már a spekulációt megvették a befektetők (buy the rumour), most pedig várnak a gigaügylet további részleteire.
Már 1 százalékos pluszban a Mol árfolyama

A bizonytalan nyitást követően úgy tűnik, megvan az irány a Mol befektetői számára: felfelé. Jelenleg 1 százalékos emelkedésben van az olajcég árfolyama, ezzel együtt idén már 21,8 százalékkal került feljebb a jegyzés, ezzel messze a legjobban teljesítő hazai blue chipről beszélünk.

Nagy esésben Európa

A vámháborús feszültségek növekedése miatt kifejezetten rossz hangulatban nyitottak az európai tőzsdék: a DAX 0,9 százalékos esése mellett a FTSE 100 és a CAC is 0,7 százalékkal került lejjebb.

Kivárnak a Mol befektetői

Kisebb eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos mínuszban van.

A hazai blue chipek közül a Molra figyelhetnek ma elsősorban a befektetők, az olajcég tegnap jelentette be hivatalosan, hogy a szerb NIS olajfinomító többségi tulajdonosa lesz. Jelenleg mindössze 0,2 százalékos az emelkedés a magyar cég árfolyamában, ahogy az ilyen esetekben gyakori, már a spekulációt megvették a befektetők (buy the rumour), most pedig várnak a gigaügylet további részleteire.

Eséssel indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,48 százalékot esett, a Hang Seng 0,26 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,06 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,5 százalékot eshet, a CAC 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb, a FTSE 100 azonban 0,1 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 1,52 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a fókusz Németországra kerül: megjelenik a decemberi termelői infláció, majd a januári ZEW gazdasági hangulatindex, amelyek az euróövezeti konjunktúra megítéléséhez adhatnak fontos kapaszkodókat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,5 százalékos eséssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 8,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 359,33 0,0% -0,5% 2,5% 2,7% 13,5% 59,6%
S&P 500 6 940,01 0,0% -0,5% 1,5% 1,4% 15,7% 82,7%
Nasdaq 25 529,26 0,0% -1,0% 0,7% 1,1% 19,1% 96,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 583,57 -0,7% 3,2% 8,2% 6,4% 39,4% 87,1%
Hang Seng 26 563,9 -1,0% -0,2% 3,4% 3,6% 35,6% -10,4%
CSI 300 4 734,46 0,1% -1,2% 3,6% 2,3% 24,2% -12,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 959,06 -1,3% -1,8% 2,8% 1,9% 19,4% 80,7%
CAC 8 112,02 -1,8% -3,0% -0,5% -0,5% 5,2% 44,9%
FTSE 10 195,35 -0,4% 0,5% 3,0% 2,7% 19,9% 51,9%
FTSE MIB 45 195,89 -1,3% -1,2% 1,0% 0,6% 24,6% 101,4%
IBEX 17 665,3 -0,3% 0,0% 2,9% 2,1% 48,2% 115,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 151,7 -0,1% 4,1% 10,6% 10,0% 43,9% 173,8%
ATX 5 441,57 -0,5% 0,0% 4,0% 2,2% 43,9% 81,2%
PX 2 730,86 -1,0% -0,4% 2,9% 1,7% 48,5% 154,5%
Magyar blue chipek              
OTP 38 330 -0,4% 2,9% 8,6% 9,2% 61,5% 171,8%
Mol 3 546 0,4% 11,0% 25,6% 20,6% 22,9% 52,3%
Richter 10 500 0,3% 2,9% 7,9% 6,4% -1,9% 30,4%
Magyar Telekom 1 910 -0,5% 2,5% 5,2% 6,6% 39,8% 375,7%
Nyersanyagok              
WTI 59,4 0,0% 0,0% 4,6% 3,7% -24,4% 12,4%
Brent 64,18 0,0% 0,4% 6,1% 5,5% -20,8% 14,7%
Arany 4 672,6 1,7% 0,9% 7,6% 8,0% 72,0% 153,7%
Devizák              
EURHUF 385,5 0,1% -0,4% -0,4% 0,4% -6,6% 7,8%
USDHUF 331,1856 -0,3% -0,1% 0,2% 1,3% -17,4% 12,3%
GBPHUF 444,5950 0,0% -0,5% 0,6% 0,9% -9,1% 10,5%
EURUSD 1,1640 0,4% -0,4% -0,6% -0,9% 13,0% -4,0%
USDJPY 158,0650 0,0% 0,1% 0,4% 0,8% 1,3% 52,1%
GBPUSD 1,3422 0,3% -0,4% 0,4% -0,2% 10,0% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 92 560 -3,1% 1,5% 5,1% 4,3% -11,1% 157,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,23 0,0% 0,9% 2,4% 1,5% -8,3% 287,1%
10 éves német állampapírhozam 2,8 0,0% -0,1% -2,1% -2,2% 11,7% -602,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,84 0,1% 2,2% -0,4% -0,4% -2,8% 183,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Ezen áll vagy bukik a forint sorsa

Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár

Nézzük, ki eddig a nap nyertese az amerikai tőzsdéken!

Címlapkép forrása: Yuichiro Chino

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

