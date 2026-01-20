Mit csinál a Mol árfolyama a gigaüzlet után?

Portfolio 2026. január 20. 09:38

Elsősorban a Donald Trump által belengetett vámfenyegetések és a vonatkozó friss fejlemények befolyásolhatják ma a befektetői hangulatot. Tegnap nem nyitottak ki az amerikai tőzsdék, Áziában ma reggel felemás hangulat uralkodott, Európában pedig esést láthatunk. A magyar tőzsdén elsősorban a Molra érdemes ma odafigyelni: az olajcég tegnap jelentette be hivatalosan, hogy a szerb NIS olajfinomító többségi tulajdonosa lesz. Jelenleg kisebb emelkedésben van a magyar cég árfolyama - ahogy az ilyen esetekben gyakori, már a spekulációt megvették a befektetők (buy the rumour), most pedig várnak a gigaügylet további részleteire.