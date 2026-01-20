Mit csinál a Mol árfolyama a gigaüzlet után?

Már 1 százalékos pluszban a Mol árfolyama
A bizonytalan nyitást követően úgy tűnik, megvan az irány a Mol befektetői számára: felfelé. Jelenleg 1 százalékos emelkedésben van az olajcég árfolyama, ezzel együtt idén már 21,8 százalékkal került feljebb a jegyzés, ezzel messze a legjobban teljesítő hazai blue chipről beszélünk.
Nagy esésben Európa
A vámháborús feszültségek növekedése miatt kifejezetten rossz hangulatban nyitottak az európai tőzsdék: a DAX 0,9 százalékos esése mellett a FTSE 100 és a CAC is 0,7 százalékkal került lejjebb.
Kivárnak a Mol befektetői
Kisebb eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos mínuszban van.
A hazai blue chipek közül a Molra figyelhetnek ma elsősorban a befektetők, az olajcég tegnap jelentette be hivatalosan, hogy a szerb NIS olajfinomító többségi tulajdonosa lesz. Jelenleg mindössze 0,2 százalékos az emelkedés a magyar cég árfolyamában, ahogy az ilyen esetekben gyakori, már a spekulációt megvették a befektetők (buy the rumour), most pedig várnak a gigaügylet további részleteire.
Eséssel indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,48 százalékot esett, a Hang Seng 0,26 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,06 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,5 százalékot eshet, a CAC 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb, a FTSE 100 azonban 0,1 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 1,52 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a fókusz Németországra kerül: megjelenik a decemberi termelői infláció, majd a januári ZEW gazdasági hangulatindex, amelyek az euróövezeti konjunktúra megítéléséhez adhatnak fontos kapaszkodókat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,5 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 8,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 359,33
|0,0%
|-0,5%
|2,5%
|2,7%
|13,5%
|59,6%
|S&P 500
|6 940,01
|0,0%
|-0,5%
|1,5%
|1,4%
|15,7%
|82,7%
|Nasdaq
|25 529,26
|0,0%
|-1,0%
|0,7%
|1,1%
|19,1%
|96,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 583,57
|-0,7%
|3,2%
|8,2%
|6,4%
|39,4%
|87,1%
|Hang Seng
|26 563,9
|-1,0%
|-0,2%
|3,4%
|3,6%
|35,6%
|-10,4%
|CSI 300
|4 734,46
|0,1%
|-1,2%
|3,6%
|2,3%
|24,2%
|-12,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 959,06
|-1,3%
|-1,8%
|2,8%
|1,9%
|19,4%
|80,7%
|CAC
|8 112,02
|-1,8%
|-3,0%
|-0,5%
|-0,5%
|5,2%
|44,9%
|FTSE
|10 195,35
|-0,4%
|0,5%
|3,0%
|2,7%
|19,9%
|51,9%
|FTSE MIB
|45 195,89
|-1,3%
|-1,2%
|1,0%
|0,6%
|24,6%
|101,4%
|IBEX
|17 665,3
|-0,3%
|0,0%
|2,9%
|2,1%
|48,2%
|115,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 151,7
|-0,1%
|4,1%
|10,6%
|10,0%
|43,9%
|173,8%
|ATX
|5 441,57
|-0,5%
|0,0%
|4,0%
|2,2%
|43,9%
|81,2%
|PX
|2 730,86
|-1,0%
|-0,4%
|2,9%
|1,7%
|48,5%
|154,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 330
|-0,4%
|2,9%
|8,6%
|9,2%
|61,5%
|171,8%
|Mol
|3 546
|0,4%
|11,0%
|25,6%
|20,6%
|22,9%
|52,3%
|Richter
|10 500
|0,3%
|2,9%
|7,9%
|6,4%
|-1,9%
|30,4%
|Magyar Telekom
|1 910
|-0,5%
|2,5%
|5,2%
|6,6%
|39,8%
|375,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,4
|0,0%
|0,0%
|4,6%
|3,7%
|-24,4%
|12,4%
|Brent
|64,18
|0,0%
|0,4%
|6,1%
|5,5%
|-20,8%
|14,7%
|Arany
|4 672,6
|1,7%
|0,9%
|7,6%
|8,0%
|72,0%
|153,7%
|Devizák
|EURHUF
|385,5
|0,1%
|-0,4%
|-0,4%
|0,4%
|-6,6%
|7,8%
|USDHUF
|331,1856
|-0,3%
|-0,1%
|0,2%
|1,3%
|-17,4%
|12,3%
|GBPHUF
|444,5950
|0,0%
|-0,5%
|0,6%
|0,9%
|-9,1%
|10,5%
|EURUSD
|1,1640
|0,4%
|-0,4%
|-0,6%
|-0,9%
|13,0%
|-4,0%
|USDJPY
|158,0650
|0,0%
|0,1%
|0,4%
|0,8%
|1,3%
|52,1%
|GBPUSD
|1,3422
|0,3%
|-0,4%
|0,4%
|-0,2%
|10,0%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|92 560
|-3,1%
|1,5%
|5,1%
|4,3%
|-11,1%
|157,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,23
|0,0%
|0,9%
|2,4%
|1,5%
|-8,3%
|287,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,8
|0,0%
|-0,1%
|-2,1%
|-2,2%
|11,7%
|-602,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,84
|0,1%
|2,2%
|-0,4%
|-0,4%
|-2,8%
|183,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
